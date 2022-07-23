Ăn đậu đen đừng vứt bỏ phần này, chất đặc biệt hội tụ đủ collagen, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ hoàn hảo

Đậu đen chứa rất nhiều lợi ích mà chị em có thể tận dụng được. Đặc biệt là ở phần vỏ, chúng ta không nên bỏ qua.

Hạt đậu đen giàu chất dinh dưỡng : protid 24,2%, lipid 1,7%, glucid 53,3%, tro 2,8%; các khoáng chất: calcium, phosphor, sắt; caroten, các vitamin: B1, B2, PP...; nhiều acid amin cần thiết. Ngoài ra còn có genistin, chrysanthemin các soyayasaponin I, II, III và stigmasterol.

Theo Đông y, đậu đen vị ngọt, bình; vào tỳ, thận. Tác dụng hoạt huyết lợi thuỷ, khu phong giải độc. Trị vàng da phù nề, đầy trướng bụng ngực, gân cơ co cứng, viêm sưng do ngộ độc thuốc và hoá chất.

Đậu đen có rất nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Ngoài ra, đậu đen còn giàu chất xơ, protein và nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe khác. Có hai loại đậu đen: loại vỏ đen ruột trắng và loại vỏ đen ruột xanh (đậu đen xanh lòng) thường được dùng để làm thuốc nhiều hơn.

Đừng bỏ qua phần vỏ bên ngoài

Có đến 8 loại flavonoid được tìm thấy trong vỏ hạt đậu đen cùng anthocyanin - một hợp chất quan trọng nhất tạo ra sắc tố riêng biệt trong đậu và cũng là chất chống oxy hóa quan trọng trong cơ thể, giúp chống lại bệnh tật và các gốc tự do.

Vỏ hạt chứa nhiều anthoxianozid, flavonol. Nghiên cứu trên động vật cho thấy có mối liên quan giữa chế độ ăn giàu flavonol và giảm nguy cơ ung thư vú.

Đậu đen có nhiều dưỡng chất ở phần vỏ. Ảnh: Internet

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại đều cho thấy, vỏ đậu đen có chất màu anthoxyanozit. Đây là hợp chất có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch, giúp phục hồi nhanh sau tập luyện, cải thiện thị lực, tầm nhìn… Chưa kể, vỏ đậu đen còn có khả năng phòng chống ung thư, ngăn ngừa bệnh mãn tính.

Ngoài ra, vỏ đậu đen cũng là bộ phận cung cấp nguồn chất xơ quan trọng. Đó là dạng chất xơ hòa tan, khi dùng đều sẽ giúp bạn có đường ruột khỏe mạnh. Đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp bạn tăng cường tuổi thọ. Không những thế, chị em phụ nữ sẽ giảm cân lại luôn có da dẻ mịn màng, mắt sáng, tinh nhanh khi dùng đậu đen có vỏ.

Đậu đen có tác dụng làm đẹp da, tóc. Ảnh: Internet

Khi ăn, chúng ta không nên đãi bỏ vỏ đậu đen, nguyên nhân được chỉ ra rằng "Việc này vô tình khiến đậu đen không còn công dụng giải nhiệt. Chị em ăn hay uống nước đậu đen đã đãi vỏ thì cũng không đảm bảo công dụng tăng sinh collagen hay kéo dài tuổi thọ", lương y Bùi Hồng Minh khẳng định.

Do đó, ăn đậu đen nhất định phải dùng loại còn nguyên vỏ. Nếu dùng loại đãi vỏ thì bạn chỉ đem lại cho cơ thể nguồn dinh dưỡng cơ thể cần hàng ngày.

Cách nấu nước đậu đen tốt cho sức khỏe

Nước đậu đen rang được chỉ ra có rất nhiều tác dụng đến sức khỏe. Các công dụng tăng cường sản sinh collagen, duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa, chống lại các bệnh về xương khớp, thị lực, tiểu đường hay thậm chí là ung thư được biết đến phổ biến. Chị em có thể dùng nước đậu đen rang uống ở một mức độ phù hợp trong ngày.

Nước đậu đen tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nguyên liệu

Đậu đen: 100g

Cách làm

– Chọn đậu đen chắc hạt, không sâu bệnh. Rửa sạch cho hết bụi bẩn đồng thời loại bỏ hạt đậu hỏng.

– Bắc chảo lên, để lửa vừa, cho đậu đen vào rang, đảo liên tục để đậu không cháy, để lửa nhỏ. Rang đến khi trông thấy đậu ngả sang màu vàng và có mùi thơm thì tắt bếp.

– Sau khi rang chín đậu, trút đậu ra đĩa. Nấu 1 lít nước sôi, cho hết đậu đã rang vào nước và đun cho đậu sôi khoảng 10 phút. Sau 10 phút, bạn tắt bếp, đậy vung ủ thêm 15 phút nữa.

– Cuối cùng dùng rây lọc bỏ xác đậu, lấy phần nước để nguội rót vào chai để uống dần, bạn có thể để nước trong tủ lạnh.

Nước đậu sau khi pha chế có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 24 giờ đầu. Tránh việc để nước ở nhiệt độ phòng mà không đậy kín sẽ dễ gây tình trạng đau bụng khi uống phải.

Một số bài thuốc dân gian có tác dụng trị bệnh từ đậu đen

- Trị phong nhiệt (phát sốt, sợ gió, nhức đầu hoặc trong ngực nóng khó chịu); làm thuốc bổ khí, chữa can thận hư yếu suy nhược, thiếu máu: ngày dùng 20 - 40g ở dạng luộc, nấu chè hay đồ để ăn.

- Trị đau bụng dữ dội: đậu đen 50g sao cháy sắc với rượu hoặc sắc với nước, sau đó cho thêm ít rượu để uống.

- Chữa lưng sườn đau nhức: đậu đen 200g ngâm trong rượu, uống hàng ngày, mỗi lần 1 ly nhỏ trong bữa ăn.

- Chữa liệt dương: đậu đen sao già, đổ rượu vào ngâm, uống hàng ngày, mỗi lần một ly nhỏ trong bữa cơm.

- Chữa sau khi đẻ bị trúng gió, hoặc chân tay tê cứng, chóng mặt xây xẩm: đậu đen 300g sao cháy đến khi bốc khói, đổ 500ml rượu ngâm qua 1 ngày, lấy rượu ra uống dần; sau khi uống, đắp chăn cho ra mồ hôi.