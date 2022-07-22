3 kiểu ăn sáng quen thuộc nhiều người mắc phải, khiến dạ dày, gan, thận bị ‘phá hoại’ nghiêm trọng

Sức khỏe 22/07/2022 08:48

Bữa ăn sáng được chuyên gia dinh dưỡng coi trọng, là một trong những yếu tố cần thiết để cung cấp năng lượng cho một ngày hoạt động.

Câu nói "ăn sáng như hoàng đế, ăn trưa như thần dân và ăn tối như hành khất" có lẽ đã đủ minh chứng bữa sáng quan trọng thế nào. Ăn sáng đầy đủ, đúng cách giúp bạn tràn đầy năng lượng, đảm bảo sức khỏe dài hạn. Chưa kể nó còn hạn chế cơn thèm ăn vặt, từ đó hỗ trợ phụ nữ giảm cân nhanh.

Việc mắc phải một số kiểu ăn sáng sau đây được các chuyên gia khuyên ngăn tuyệt đối không nên, bởi lẽ nó có nguy cơ ảnh hưởng đến gan, thận, dạ dày và tàn phá sức khỏe nghiêm trọng.

Những kiểu ăn sáng không nên

Uống quá nhiều cà phê, trà vào bữa sáng

Thói quen uống đồ uống có caffeine vào bữa sáng như trà, cà phê khi chưa ăn sáng được chỉ ra ở một số người. Thậm chí, những người này ‘nghiện’ đến mức phải uống ngay và uống mỗi buổi. Tuy nhiên theo một nghiên cứu vào tháng 10/2020 của Đại học Bath (Anh) cho thấy, uống cà phê đen ngay khi bụng còn rỗng sẽ tác động xấu đến việc kiểm soát đường huyết, khiến nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường tăng mạnh.

Mặc dù những đồ uống này có thể cải thiện trao đổi chất và giúp chúng ta tỉnh táo, nhưng uống quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, dù cà phê có lợi cho sức khỏe nhưng tốt nhất, bạn hãy để sau khi ăn sáng hãy dùng. Thức uống duy nhất nên dùng sau khi thức giấc chỉ có nước lọc mà thôi.

3 kiểu ăn sáng quen thuộc nhiều người mắc phải, khiến dạ dày, gan, thận bị ‘phá hoại’ nghiêm trọng - Ảnh 1
Uống cà phê không ăn sáng có hại cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Bỏ bữa sáng

Rất nhiều người trong chúng ta đã từng bỏ bữa sáng. Bỏ bữa ăn sáng sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, ngoài ra còn làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể mệt mỏi và không được tỉnh táo.

Từ đó gây ra tình trạng khó tập trung, phản ứng chậm chạp hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và học tập. Một số vấn đề sức khỏe của việc bỏ ăn sáng được chỉ ra như: cholesterol trong máu tăng cao, tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường type 2, kém tập trung và còn có thể gây viêm loét dạ dày, suy giảm miễn dịch, béo phì, táo bón…

Nhịn ăn sáng sẽ làm cho mật không có thức ăn để tiêu hóa, lâu dài dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột, cholesterol từ mật tiết ra sẽ dễ gây ra tình trạng sỏi mật. Vì vậy, tốt nhất chúng ta sẽ chọn thức ăn lành mạnh cho bữa sáng, ăn sáng như vua, ăn trưa như thần dân là vậy.

3 kiểu ăn sáng quen thuộc nhiều người mắc phải, khiến dạ dày, gan, thận bị ‘phá hoại’ nghiêm trọng - Ảnh 2
Không ăn sáng điều độ. Ảnh: Internet

Chỉ ăn trái cây cho bữa sáng

Ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ, giúp bổ sung vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, chất xơ trong trái cây còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, phòng chứng táo bón. Tuy nhiên, chỉ ăn trái cây vào buổi sáng là không đủ và có hại cho sức khỏe.Trong thành phần của trái cây có chứa rất ít tinh bột và protein khiến cơ thể bị thiếu chất, dễ làm mất khả năng miễn dịch.

Ngoài ra, nhiều người có sở thích chỉ ăn các đồ ăn vặt như bánh quy, socola để ăn sáng tiện lợi và nhanh chóng. Điều này được chỉ ra không nên và dễ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng và làm ảnh hưởng tới chức năng của ruột và dạ dày. Đồ ăn vặt chỉ vặt này chỉ nên bổ sung tạm thời khi nào bạn đói và các bữa phụ.

Ăn đồ lạnh

Đồ ăn lạnh vào buổi sáng được chỉ ra không tốt cho sức khỏe, nó sẽ khiến lưu lượng máu trong cơ thể khó lưu thông, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, lâu ngày dẫn đến táo bón, giảm sức đề kháng của cơ thể. Bạn nên sử dụng các món ăn nóng có lợi cho sức khỏe, cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như tinh bột - protein - vitamin- chất xơ.

 

3 kiểu ăn sáng quen thuộc nhiều người mắc phải, khiến dạ dày, gan, thận bị ‘phá hoại’ nghiêm trọng - Ảnh 3
Nên ăn các đồ ăn mới và nóng, ít dầu mỡ. Ảnh: Internet

Thời điểm ăn sáng thích hợp

Những bữa ăn sáng đúng giờ giấc và đúng dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể lành mạnh, ít bệnh tật. Một bữa sáng cân bằng có thể làm giảm những rủi ro đó và cung cấp năng lượng cho cơ thể để có một ngày tuyệt vời.

- Bạn nên chọn thời điểm ăn sáng từ 6h-8h giờ sáng, sau khi thức dậy khoảng 20-30 phút. Đây là lúc mà axit dạ dày tiết ra mạnh, giúp dễ hấp thụ thức ăn và tăng cường khả năng nạp chất dinh dưỡng vào cơ thể.

3 kiểu ăn sáng quen thuộc nhiều người mắc phải, khiến dạ dày, gan, thận bị ‘phá hoại’ nghiêm trọng - Ảnh 4
Bổ sung sữa chua Hy Lạp cùng tinh bột, chất xơ và trái cây trong bữa ăn sáng. Ảnh: Internet

- Bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu protein như (trứng, thịt gà, bơ hạt, sữa chua Hy Lạp, các loại đậu, các loại hạt) và các loại trái cây, rau sau bữa sáng.

- Sử dụng các món ăn từ các loại ngũ cốc khô như bánh mì, cháo, bột yến mạch, ngũ cốc nguyên cám cũng giúp dễ tiêu hóa và giàu chất xơ.

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