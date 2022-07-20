Loại quả này rất quen thuộc và phổ biến tại các vùng quê Việt Nam. Nhiều gia đình còn tự tay trồng và thu hoạch, chế biến món ăn hàng ngày.

Thành phần dinh dưỡng trong món canh mướp Loại quả được nhắc đến chính là quả mướp. Được biết đến với tên khoa học là Luffa cylindrica (L.) thuộc họ Bầu bí. Bảng thành phần dinh dưỡng của mướp không thua ‘cao lương mĩ vị’ như: vitamin C, vitamin B, vitamin E. Đồng thời, chất quercetin có chức năng hạ huyết áp, tăng cường độ đàn hồi của mao mạch, hạ lipid máu, hay tăng lưu lượng máu mạch vành cũng được nhắc đến. Ngoài ra, một loại chất không thể không nhắc đến trong mướp chính là saponin, chất được chỉ ra tương tự như nhân sâm, có tác dụng bồi bổ trí não và giúp cơ thể sạch khỏe.

Canh mướp phổ biến trong gia đình. Ảnh: Internet Theo Đông y, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm, giúp làm đẹp da, giảm nám, ngăn ngừa da bắt nắng, giúp da trắng mịn hơn cũng được chỉ ra trong mướp. Ăn mướp giúp phòng và điều trị một số bệnh phụ khoa và có lợi cho mẹ bầu được rất nhiều người yêu thích. Mướp rất dễ chế biến và sử dụng. Quả mướp có thể dùng nấu canh kết hợp với các loại tôm, thịt, đậu phụ, chỉ trừ duy nhất kết hợp với cải mâm xôi, nha đam.

Ngày hè, món canh mướp trở nên phổ biến và dễ sử dụng trong gia đình giúp thanh nhiệt, giảm nắng nóng và giúp bữa cơm trở nên ngon miệng hơn. Ngoài ra, các tác dụng làm thuốc từ quả mướp cũng được nhắc đến. Mướp rất dễ chế biến và là món ăn quen thuộc với mọi gia đình. Ảnh: Internet Một số bài thuốc lành mạnh từ quả mướp Chữa viêm họng: Lá mướp hương rửa sạch, giã nhỏ với ít muối, thêm nước, gạn uống làm 1 lần. Dược liệu trong lá mướp có vị đắng, chua, tính hơi lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, chống viêm, giảm ho, giải độc, tiêu thũng mà ta có thể sử dụng. Chữa ho kéo dài: Lá mướp hương 20g nấu nước uống có tác dụng trị ho rất tốt. Chữa phù thũng: Lá mướp hương 15g, cây cứt lợn 10g. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, sắc với 200ml nước còn 50ml, uống làm 1 lần trong ngày. Dùng 5 - 7 ngày. Chữa kinh nguyệt không thông: Quả mướp phơi khô, đốt tồn tính, tán bột, lấy 8 - 16g trộn với tiết vịt trắng và ít rượu, uống vào sáng sớm lúc đói. Mướp có tác dụng trị đau lưng khá tốt. Ảnh: Internet Chữa đau lưng: Vỏ quả mướp già (chưa thành xơ), hạt gấc, hạt trám, đốt thành than, trộn với mỡ lợn, bôi ngày vài lần chữa mụn nhọt. Hoặc dùng bài: hạt mướp già 10g sao vàng, sắc nước uống. Thông sữa, lợi sữa: Dùng 1 quả mướp tươi, 10g muối ăn, nấu sôi với 1 lít nước, cho sản phụ uống đến khi sữa ra nhiều. Có thể nấu mướp với chân giò lợn để ăn với cơm hàng ngày. Ăn liền 5 ngày. Hỗ trợ điều trị tăng huyết áp: Quả mướp tươi 300g, táo ta 200g, chanh 50g, đường phèn lượng vừa đủ. Mướp và táo gọt vỏ, rửa sạch, thái vụn, ép lấy nước, hòa với nước chanh và đường phèn, dùng làm nước giải khát trong ngày. Mỗi liệu trình 10 ngày. Chữa băng huyết: Quả mướp hương 1 - 2 quả, huyết dụ 2 - 3 lá, rễ cỏ tranh 20g, rễ cỏ giày 20g, thái nhỏ, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống ngày 2 lần. Trị mồ hôi chân quá nhiều Lấy mướp già đốt thành tro, tản rắc ở trong giày, chân trần không tất đi vào giày liên tục 15 ngày.

5 biểu hiện bất thường ở móng cho thấy bệnh ung thư nguy hiểm, cần thăm khám ngay để bảo vệ sức khoẻ Chúng ta thường hay quan tâm bệnh ở các vị trí da hay một số bộ phận trên cơ thể mà quên đi móng. Tuy nhiên, ở phần móng có những biểu hiện như: sậm màu cạnh móng, vệt tối ở màu móng, chẻ móng có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư.

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