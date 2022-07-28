4 thực phẩm được mệnh danh là "máy lọc thiên nhiên", giúp thải độc từ bên trong cơ thể

Sức khỏe 28/07/2022 16:09

Đây là những thực phẩm thanh lọc đích thực có công hiệu vượt trội hơn hẳn các thực phẩm chức năng đắt tiền.

1. Củ gừng

4 thực phẩm được mệnh danh là 'máy lọc thiên nhiên', giúp thải độc từ bên trong cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gừng có các chất dinh dưỡng và các hợp chất hoạt tính sinh học cải thiện sức khỏe và chống lại bệnh tật. Nhai một mẩu gừng nhỏ mỗi khi bạn bắt đầu dùng bữa ăn có lợi ích cho sức khỏe. Gừng sẽ giúp tiêu hóa và cũng giúp bạn làm sạch các độc tố ra khỏi cơ thể. Thực phẩm có thể là một vũ khí hiệu quả chống lại các bệnh phổi. Sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất cần thiết cũng có thể dẫn đến bệnh phổi. Ngoài việc sử dụng các thực phẩm để tăng cường miễn dịch chống lại các bệnh về phổi, hãy bảo vệ môi trường của bạn đang sống, đảm bảo môi trường không khói bụi, nhất là khói thuốc lá, không ô nhiễm không khí sẽ giúp phổi luôn trong lành và làm tròn vai trò hô hấp cung cấp oxy cho cơ thể.

2. Các loại rau xanh, rau họ cải

Các loại rau họ cải và rau xanh như bông cải xanh, cải bruxen, cải bắp, súp lơ, collard, cải xoăn, su hào, củ cải, rau bina... có nhiều carotenoid (beta – carotene, lutein, zeaxanthin) vitamin C, vitamin E, protein, chất xơ và nhiều loại các khoáng chất khác.

4 thực phẩm được mệnh danh là 'máy lọc thiên nhiên', giúp thải độc từ bên trong cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm rau này có tác dụng phòng chống ung thư, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, bảo vệ gan, chống viêm, kháng virus thúc đẩy bài tiết độc tố... Đây chính là thực vật có nguồn diệp lục tuyệt vời, là sắc tố giải độc hàng đầu.

3. Tỏi

4 thực phẩm được mệnh danh là 'máy lọc thiên nhiên', giúp thải độc từ bên trong cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi rất tốt cho việc làm sạch gan thông qua việc kích hoạt các enzyme trong gan giúp loại bỏ độc tố. Tỏi cũng chứa hai hợp chất tự nhiên gọi là allicin và selenium, hỗ trợ quá trình làm sạch gan và bảo vệ gan khỏi các yếu tố độc hại. Thêm vào đó, tỏi làm giảm mức cholesterol và chất béo trung tính, các nhân tố có thể khiến gan bị quá tải và cản trở hoạt động của nó. Ngoài ra, tỏi có thể điều trị và ngăn ngừa một số bệnh, bao gồm tăng huyết áp, cholesterol máu cao, đái tháo đường và các bệnh về đường hô hấp. Gia vị này có thể dễ dàng thêm vào bất kỳ bữa ăn yêu thích của bạn để tăng hương vị món ăn và và còn tốt cho sức khỏe. Trong một nghiên cứu, những người ăn tỏi sống tối thiểu 2 lần một tuần giảm 44 % nguy cơ mắc ung thư phổi.

4. Atiso

4 thực phẩm được mệnh danh là 'máy lọc thiên nhiên', giúp thải độc từ bên trong cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hợp chất silymarin trong atiso là một chất chống oxy hóa cực kì công hiệu. Nó giúp cơ thể chống lại sự tấn công của các gốc tự do gây tổn thương gan, bài trừ những độc tố tích tụ. Chưa kể, atiso còn chứa cyarin -  một chất có khả năng kích thích tiết mật. Hàm lượng prebiotic trong loại cây này giúp tăng cường sản sinh lợi khuẩn probiotics để đường ruột luôn khỏe mạnh.

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