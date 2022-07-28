Bỏ túi ngay 4 bí kíp giúp cuộc sống của bạn trở nên khỏe mạnh và ý nghĩa hơn

Cuộc sống sẽ rất tuyệt vời khi chúng ta có khả năng thích ứng và thay đổi linh hoạt. Nếu có lúc bạn cảm thấy quá chán chường, hãy thử áp dụng 4 điều dưới đây, chúng có thể sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sông trở nên tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Mất ngủ thường xuyên trong một thời gian dài còn ảnh hưởng đến não bộ, làm cơ thể bạn mệt mỏi, thiếu tập trung và giảm trí nhớ. Nghiên cứu cho thấy các tế bào thần kinh hoạt động mạnh hơn khi bạn mất ngủ và trầm trọng hơn có thể dẫn đến bệnh Alzheimer và các rối loạn chức năng não khác.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe . Khi ngủ, não bộ sẽ giải phóng những năng lượng tiêu cực trong suốt một ngày làm việc và khôi phục mạng lưới thần kinh để chúng có thể hoạt động tích cực trở lại khi bạn thức dậy.

Hãy duy trì thói quen ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Nếu gặp phải tình trạng khó ngủ, bạn nên dành thời gian thư giãn trước khi ngủ sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn. Hạn chế đặt các thiết bị như tivi, máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị khác trong phòng ngủ.

2. Ưu tiên ăn các loại thức phẩm thiên nhiên, hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn

Để có một cuộc sống khỏe mạnh chúng ta nên ăn nhiều các loại trái cây và nên ăn ít những thức ăn đã được chế biến sẵn trong nhà máy. Trái cây có chứa rất nhiều những thành phần dinh dưỡng quan trọng có lợi cho sức khỏe. Trong trái cây có chứa nhiều chất dinh dưỡng như: Vitamin C, Kali và Vitamin B9... cùng hàm lượng chất xơ cao tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trong trái cây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào. Các loại trái cây khác nhau chứa lượng chất dinh dưỡng khác nhau, vì thế điều quan trọng là bạn nên ăn nhiều loại trái cây để bổ sung tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó bạn nên giảm lượng thức ăn đã quá chế biến sẵn như xúc xích, đồ đóng hộp vì trong các đồ ăn chế biến sẵn thường có nhiều chất bảo quản, các phụ gia ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng quá nhiều.

3. Luyện tập thể dục thể thao

Theo Viện Ung thư quốc gia Mỹ, tập thể dục thường xuyên giúp bạn kiểm soát cân nặng, duy trì cơ xương khớp dẻo dai, giảm nguy cơ huyết áp cao, bệnh lý tim mạch và tiểu đường. Thống kê tại Mỹ cho thấy có khoảng 260.000 trường hợp tử vong mỗi năm nguyên do là thiếu hoạt động thể chất.

Các chuyên gia khuyến cáo, bạn nên dành 30 phút mỗi ngày và 5 đến 6 lần một tuần cho hoạt động thể chất. Bạn không nhất thiết phải đến phòng tập, chỉ cần tập những bài tập thật đơn giản như đi bộ nhanh, leo cầu thang, đi dạo trong lúc giải lao… cũng giúp bạn cải thiện đáng kể sức khỏe của mình.

Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn tìm hiểu và khám phá sở thích bản thân

Ngoài việc thử thách bản thân theo nhiều nghĩa truyền thống, học tập là một cách tuyệt vời để phát triển và cảm thấy hoàn hảo hơn. Có vô số sách, podcast, bài viết, phim tài liệu và các nội dung khác sẽ dạy bạn những điều mới. Nên dành thời gian mỗi ngày để học hỏi thêm một chút.

Bên cạnh đó, không ngừng khám phá trí tò mò của bản thân là một quá trình đầy thú vị. Bạn sẽ học được những điều có thể áp dụng cho cuộc sống và công việc, hay biết đâu bạn sẽ tìm thấy những sở thích mới mà bạn có thể dành thời gian theo đuổi thực sự.