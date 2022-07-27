3 loại quả càng ăn càng tăng cân bởi hàm lượng đường và chất béo nhiều không tưởng

Đối mặt với tình trạng tăng cân, béo phì, nhiều người sẽ tự điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm cân chẳng hạn như ăn trái cây và rau thay vì thực phẩm chủ yếu. Tuy nhiên nhiều người vẫn thấy rằng ngay cả khi chỉ ăn trái cây, cơ thể vẫn béo phì. Trên thực tế, một số loại trái cây dễ tăng cân hơn thịt nhưng nhiều người vẫn giảm cân với chúng.

2. Dứa

Dứa vốn là trái cây giàu năng lượng nhưng lại ít chất béo và cholesterol. Vì vậy, ăn dứa rất tốt cho cơ thể, giúp tăng cường đề kháng, làm đẹp da, sáng mắt. Dứa được nhiều người đưa vào thực đơn vì mục đích giảm cân, nhưng ít ai biết rằng loại quả này có chứa hàm lượng đường khá cao. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ làm bạn tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

3. Bơ

Trái bơ vốn được nhiều người ưa thích, rất giàu chất béo, chất đạm, vitamin và các nguyên tố vi lượng như canxi, kali có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ, xơ cứng động mạch, chống thiếu máu.

Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã biết, nhiều cô gái khi giảm cân thích cho một ít bơ vào món salad rau củ. Nhưng hàm lượng dầu trong nhân bơ cao từ 8% đến 29% và hàm lượng chất béo khoảng 15%, nhiều hơn gấp đôi lượng chất béo và calo của một số thịt gà và cá. Ngoài ra, lượng calo chứa trong quả bơ tương đương với 1,4 bát cơm, mỗi 100 gram bơ chứa 161 calo.

Do đó, nếu muốn thêm quả bơ vào bữa ăn thì chỉ một chút là đủ, không nên ăn quá nhiều. Một chút bơ thì lượng dầu cơ thể con người cần cho cả ngày về cơ bản là đủ! Do đó, khi thực hiện các bữa ăn giảm cân, các bạn gái cũng nên cân nhắc kỹ xem có thể cho thêm quả bơ vào nhé!