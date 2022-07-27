3 loại quả càng ăn càng tăng cân bởi hàm lượng đường và chất béo nhiều không tưởng

Sức khỏe 27/07/2022 17:01

3 loại quả thường xuyên có mặt trong chế độ ăn kiêng nhưng lại dễ gây tăng cân mà chị em không biết.

Đối mặt với tình trạng tăng cân, béo phì, nhiều người sẽ tự điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm cân chẳng hạn như ăn trái cây và rau thay vì thực phẩm chủ yếu. Tuy nhiên nhiều người vẫn thấy rằng ngay cả khi chỉ ăn trái cây, cơ thể vẫn béo phì. Trên thực tế, một số loại trái cây dễ tăng cân hơn thịt nhưng nhiều người vẫn giảm cân với chúng.

1. Thanh long

Thanh long là loại quả nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam. Thanh long chứa nhiều dưỡng chất cần thiết như vitamin nhóm B, vitamin C, các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho...

3 loại quả càng ăn càng tăng cân bởi hàm lượng đường và chất béo nhiều không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh long (đặc biệt là thanh long đỏ) rất giàu anthocyanin giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, phòng ngừa bệnh tim, làm chậm lão hóa. Khi ăn thanh long, bạn thường chỉ thấy vị ngọt nhẹ. Tuy nhiên, đây là một loại trái cây có hàm lượng đường lớn, chiếm khoảng 14% trên 100 gram. 70-80% trong số đó là đường glucoza có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

2. Dứa

Dứa vốn là trái cây giàu năng lượng nhưng lại ít chất béo và cholesterol. Vì vậy, ăn dứa rất tốt cho cơ thể, giúp tăng cường đề kháng, làm đẹp da, sáng mắt. Dứa được nhiều người đưa vào thực đơn vì mục đích giảm cân, nhưng ít ai biết rằng loại quả này có chứa hàm lượng đường khá cao. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ làm bạn tăng cân.

3 loại quả càng ăn càng tăng cân bởi hàm lượng đường và chất béo nhiều không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
 

3. Bơ

Trái bơ vốn được nhiều người ưa thích, rất giàu chất béo, chất đạm, vitamin và các nguyên tố vi lượng như canxi, kali có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ, xơ cứng động mạch, chống thiếu máu.

3 loại quả càng ăn càng tăng cân bởi hàm lượng đường và chất béo nhiều không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã biết, nhiều cô gái khi giảm cân thích cho một ít bơ vào món salad rau củ. Nhưng hàm lượng dầu trong nhân bơ cao từ 8% đến 29% và hàm lượng chất béo khoảng 15%, nhiều hơn gấp đôi lượng chất béo và calo của một số thịt gà và cá. Ngoài ra, lượng calo chứa trong quả bơ tương đương với 1,4 bát cơm, mỗi 100 gram bơ chứa 161 calo.

Do đó, nếu muốn thêm quả bơ vào bữa ăn thì chỉ một chút là đủ, không nên ăn quá nhiều. Một chút bơ thì lượng dầu cơ thể con người cần cho cả ngày về cơ bản là đủ! Do đó, khi thực hiện các bữa ăn giảm cân, các bạn gái cũng nên cân nhắc kỹ xem có thể cho thêm quả bơ vào nhé!

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