Một loại rau chứa lượng vitamin khổng lồ được chuyên gia khuyên tốt nhất cho tuổi trung niên

Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson thuộc Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That! cho hay ‘ Tôi sẽ chọn các loại rau lá xanh, đặc biệt là rau bina’ để cung cấp vitamin cho các bữa ăn.'

Loại rau này hiện nay đã khá phổ biến, được trồng và cung cấp tại các chợ, siêu thị giúp bà con có thể dễ dàng mua và sử dụng. Không đâu xa lạ, loại rau có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể được các chuyên gia nhắc đến chính là rau bina ( rau cải bó xôi , cải mâm xôi, rau chân vịt).

Bản thân rau bina cực kì dồi dào canxi, vitamin B12 và kali được biết đến là vô cùng có lợi đối với người già. Chuyên gia dinh dưỡng Goodson giải thích: 'Người trên 50 tuổi có nhu cầu về chất dinh dưỡng tăng lên đối với một số vitamin và khoáng chất để giúp hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh. Họ cần nhiều canxi hơn để giúp duy trì mật độ khoáng của xương khi già đi, nhiều vitamin B12 hơn do sự hấp thụ thường giảm theo tuổi tác và kali’. Rau bina còn hỗ trợ chống oxy hóa, cải thiện lão hóa lành mạnh.

Do vậy, rau bina đã được bình chọn là loại rau tốt nhất để nạp vào cơ thể sau khi bạn bước qua tuổi 50, bản thân loại rau trên cung cấp cả ba chất dinh dưỡng vô cùng có lợi được kể trên.

Rau bina. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, rau bina cũng cung cấp chất xơ, rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột và tim cũng như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các chứng viêm.

Một lượng chất chống oxy hóa axit alpha-lipoic dồi dào từ cải bó xôi giúp giảm lượng đường trong máu, tăng tính năng nhận biết của cơ thể đối với hormone insulin và ngăn ngừa khả năng oxy hóa gây căng thẳng ở những người bị bệnh tiểu đường. Cải bó xôi cũng chứa nhiều vitamin A, vitamin C - dưỡng chất thiết yếu giúp hình thành và duy trì collagen, quy định cấu trúc của da và tóc.

Việc tìm kiếm các loại vitamin ở từng nhóm kể trên có thể được liệt kê riêng lẻ như: Sữa, pho mát, sữa chua cũng cấp canxi tốt nhất. Vitamin B12 chủ yếu được tìm thấy trong protein động vật như thịt bò, gan, cá, trứng, thực phẩm từ sữa, cũng như ngũ cốc tăng cường. Và kali tốt nhất được tìm thấy trong trái cây và rau quả, ngoài các thực phẩm từ sữa như sữa và sữa chua.

Rau bina được chế biến như thế nào?

Rau bina có thể sử dụng trong các món ăn salad, sinh tố, các món xào, hấp cực kì tiện lợi và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng trong bữa ăn.

Rau bina có thể chế biến thành các món ăn đa dạng bổ sung trong bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Internet

Một số công thức sinh tố chứa cải bó xôi chị em có thể tận dụng:

Công thức 1: 80gr lá cải bó xôi, 1 quả chuối, 2 má xoài, 1/2 hộp sữa chua (không/ít đường), 100ml sữa tươi không đường (không bắt buộc).

Công thức 2: 80gr lá cải bó xôi, 50gr cải xoăn, 2 nhánh cần tây, 1 quả dưa leo, 1 lát gừng, 1 quả chanh vàng.

Công thức 3: 80gr lá cải bó xôi, 2 má xoài, 1 quả chuối, 2 quả chanh dây, 100ml nước cam, 100ml sữa tươi không đường.

Công thức 4: 80gr lá cải bó xôi, 2 quả chuối, 30gr việt quất, 1 muỗng cà phê hạt macca, 2 muỗng cà phê hạt chia, 3 muỗng canh bơ đậu phộng, 100ml nước cốt dừa.

Công thức 5: 80gr lá cải bó xôi, 100gr dứa, 1 hộp sữa chua không/ít đường, 50ml sữa tươi.

Công thức 6: 80gr lá cải bó xôi, 50gr cải xoăn, 1 quả cam vàng, 1 quả chuối.

Công thức 7: 80gr lá cải bó xôi, 100gr dưa hấu, 1 hộp sữa chua không/ít đường.

Một số lưu ý riêng khi sử dụng và chế biến loại rau này

- Đậu, khoai lang và cải bó xôi kỵ nhau: 3 loại thực phẩm này chứa rất nhiều axit phytic. Axit này sẽ liên kết với canxi trong cơ thể tạo thành muối. Kết quả là canxi không được hấp thụ vào cơ thể mà thậm chí còn “trục xuất” các hợp chất muối mới này dưới hình thức chất thải. Do vậy, nếu đã có tôm, cua hay các loại hải sản thì nên tránh có đậu, đậu phụ, khoai lang và rau cải bó xôi, bí đỏ.

Món ăn chế biến với rau bia. Ảnh: Internet

- Không nên chế biến rau ở nhiệt độ quá cao vì dễ làm mất chất dinh dưỡng.

- Không nên để qua đêm hay hâm đi hâm lại món rau này vì bản thân cải bó xôi có thể sản sinh ra nhiều nitrit có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày do việc đun lại quá nhiều lần.

- Cải bó xôi kiêng kỵ với một số người bị sỏi thận, người bị bệnh tim mạch đang dùng thuốc chống đông, những người bị thiếu canxi, thiếu sắt, người bị rối loạn tuyến giáp hay một số người bị bệnh gút. Ở một số thành phần được chỉ ra từ cải bó xôi dễ dẫn đến các bệnh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi chế biến ở một cách thích hợp chẳng hạn như luộc cải bó xôi trước, đồng thời kết hợp với các thực phẩm cung cấp canxi (như sữa đông hoặc phô mai tươi) cải bó xôi có thể ngăn ngừa sự hình thành sỏi.