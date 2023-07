Một loại rau chứa lượng vitamin khổng lồ được chuyên gia khuyên tốt nhất cho tuổi trung niên

Loại rau này hiện nay đã khá phổ biến, được trồng và cung cấp tại các chợ, siêu thị giúp bà con có thể dễ dàng mua và sử dụng. Không đâu xa lạ, loại rau có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể được các chuyên gia nhắc đến chính là rau bina (rau cải bó xôi, cải mâm xôi, rau chân vịt).

Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson thuộc Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That! cho hay ‘ Tôi sẽ chọn các loại rau lá xanh, đặc biệt là rau bina’ để cung cấp vitamin cho các bữa ăn.'