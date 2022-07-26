3 loại gia vị quen thuộc có nguy cơ gây nhồi máu não, ngày càng tăng cao do dùng nhiều

Sức khỏe 26/07/2022 07:59

Hiện nay, số lượng người mắc nhồi máu não ngày càng cao. Nhồi máu não còn được xem là một loại bệnh có nguy cơ ngày càng trẻ hóa.

Ngoài một số thói quen trong sinh hoạt, bệnh tình được chỉ ra có một phần tác động không hề nhỏ thông qua ăn uống. Một số loại gia vị quen thuộc dẫn đến những tác động xấu trên cơ thể hàng ngày.

Hiểu rõ hơn về bệnh nhồi máu não

Nhồi máu não hay tai biến mạch máu não (đột quỵ) là một trong những căn bệnh có nguy cơ gây tử vong hàng đầu thế giới hiện nay. Bệnh xảy ra khi lượng máu cung cấp cho não bị ngưng trệ đột ngột do mạch máu não bị tắc hoặc vỡ, khiến các tế bào não bị tổn thương hoặc chết đi. Người bị tai biến có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Những người may mắn sống sót cũng có thể phải chịu những di chứng nặng nề như liệt nửa người, méo mặt, méo miệng, khó nói, nhận thức kém đi cùng hàng loạt tác hại.

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Nhồi máu não là một trong số các căn bệnh nguy hiểm. Ảnh: Internet

Nhồi máu não có phục hồi được không?

Theo TS. Vũ Đăng Lưu (Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai), tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan đến tai biến mạch máu não ngày càng tăng lên nhanh chóng. ính tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 người bị tai biến mạch máu não. Trong đó 50% bị tử vong và trong số những người còn sống, 90% họ ít nhiều mắc phải di chứng đến suốt đời. Đến năm 2025 căn bệnh này dự đoán có thể đạt đến con số 1,2 triệu người mắc bệnh mỗi năm và căn bệnh này cũng ngày càng trẻ hóa.

Sự phục hồi sau cơn tai biến thường nhanh nhất trong 3 tháng đầu tiên. Một số người có thể sống sót tiếp tục và hồi phục tốt trong 2 năm đầu tiên.

30% bệnh nhân xuất huyết não có thể đi lại, phục hồi sức khỏe, 30% bệnh nhân bị tàn phế suốt đời. Khả năng phục hồi 100% tai biến mạch máu não là rất khó, chỉ khoảng 90-95%.

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Nhồi máu não khó có nguy cơ phục hồi. Ảnh: Internet

3 loại gia vị trong ăn uống dễ có nguy cơ gây bệnh nhồi máu não

Muối

Mọi gia đình đều phải có muối, nhưng ăn quá nhiều muối sẽ dẫn đến dư thừa ion natri trong cơ thể, dễ dẫn đến huyết áp tăng cao. Do đó, ăn quá nhiều muối trong thời gian dài có thể dẫn đến bị nhồi máu não.

Đường

Ăn quá nhiều đường không chỉ làm tăng khả năng béo phì mà các loại thực phẩm nhiều đường như bánh ngọt còn chứa nhiều axit béo chuyển hóa, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tăng độ nhớt của mạch máu, dẫn đến các vấn đề trong việc cung cấp máu lên não và tăng nguy cơ mắc các bệnh về não.

3 loại gia vị quen thuộc có nguy cơ gây nhồi máu não, ngày càng tăng cao do dùng nhiều - Ảnh 3
Một số loại gia vị quen thuộc có nguy cơ gây nhồi máu não tăng. Ảnh: Internet

Dầu động vật

Dùng dầu động vật để chế biến, nấu ăn là thói quen của nhiều gia đình. Đối với mỡ lợn bên cạnh có chứa các chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, nhưng ăn quá nhiều cũng có thể gây tác dụng ngược.

Cách phòng ngừa nguy cơ mắc nhồi máu não

- Cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh như tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, giảm ăn mặn và thức ăn chứa nhiều cholesterol. Bổ sung đủ nước trong cơ thể, uống nhiều nước, có thể làm loãng nồng độ trong máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ thể đào thải chất độc ra ngoài. Đặc biệt uống một cốc nước sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu.

- Tập thể dục nhiều hơn: Tập thể dục ở cường độ vừa phải như đi dạo sau bữa tối, đi thang bộ thay vì thang máy ít nhất 5 ngày/tuần. Tập thể thao liên tục 30 phút hàng ngày hoặc bạn có thể chia nhỏ thành 10-15 phút/lần và 2-3 lần/ngày. Đồng thời tránh căng thẳng, lo âu về thể chất và tinh thần… sẽ giúp bạn phòng chống bệnh nhồi máu não hiệu quả.

- Hạn chế uống bia, rượu: Thay vì thường xuyên sử dụng rượu, bia với nồng độ cao, bạn nên uống rượu vang đỏ với một lượng vừa phải (khoảng 1 ly nhỏ mỗi ngày). Rượu vang đỏ có chứa resveratrol, giúp bảo vệ tim và não.

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Tập luyện thể dục và lựa chọn những thực phẩm lành mạnh cho cơ thể. Ảnh: Internet

- Giữ huyết áp ở mức lý tưởng

Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân gây ra các cơn đột quỵ. Để duy trì huyết áp ở mức lý tưởng dưới 135/85 mmHg, bạn cần giảm muối trong chế độ ăn uống, không quá 1,5 g mỗi ngày (khoảng 1/2 thìa cà phê), tránh các loại thực phẩm giàu cholesterol như bánh mì kẹp thịt, phô mai và kem; nên ăn 4-5 phần rau và trái cây mỗi ngày, 2-3 phần cá mỗi tuần.

Bên cạnh đó, bạn cần tiêu thụ thêm ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít chất béo. Người bệnh có thể dùng thêm thuốc ổn định huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ.

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Từ khóa:   nhồi máu não đột quỵ Phòng ngừa đột quỵ não

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