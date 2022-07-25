Hướng dẫn cụ thể ở TP.HCM nếu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ thì đi khám ở đâu?

Sức khỏe 25/07/2022 15:04

Những ngày gần đây, bệnh đậu mùa khỉ đã được cảnh báo có chiều hướng tăng nhanh tại các nước trên thế giới và nhiều nước châu Á.

Theo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết sau khuyến cáo từ WHO và Bộ Y tế, từ tối hôm qua (24-7) đơn vị đã tổ chức họp bàn nhằm chủ động đưa ra các kế hoạch ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ.

Trước đó từ ngày 23-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức ban bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng.

Trong cuộc họp giao ban của Sở Y tế TP.HCM sáng ngày 25-7, các bộ phận chuyên môn tiếp tục có trao đổi để đưa ra các hướng giám sát, chẩn đoán, sàng lọc, cách ly và thu dung khi phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện TP.HCM chưa ghi nhận ca bệnh nhưng cần phải chủ động trong mọi tình huống.

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Bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ lây lan cao. Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin trên báo Người lao động, sau khi điều tra dịch tễ, nếu là trường hợp có thể (có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ) kiểm dịch viên y tế hướng dẫn người nhập cảnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hoặc các bệnh viện đa khoa có khu cách ly để được kiểm tra, theo dõi.

Đối với công tác sàng lọc tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám) tăng cường truyền thông cho người dân khi có triệu chứng nghi ngờ phải đến bệnh viện quận, huyện gần nhất để được tư vấn, khám sàng lọc và xét nghiệm chẩn đoán (nếu cần). Ở giai đoạn hiện nay, khi tiếp nhận trường hợp nghi ngờ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hướng dẫn người bệnh đến bệnh viện quận, huyện gần nhất để được khám, xét nghiệm chẩn đoán.

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Bệnh viện nhiệt đới. Ảnh: Vnexpress

 

Còn tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập, tư nhân (kể cả các bệnh viện bộ, ngành đóng trên địa bàn TP) khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ phải tiến hành sàng lọc, phân luồng, hướng dẫn người bệnh di chuyển đến buồng khám sàng lọc (bệnh viện bố trí buồng khám dự phòng để khám sàng lọc, phân công nhân sự sẵn sàng khám sàng lọc khi có trường hợp nghi ngờ cần khám). Nếu là trường hợp có thể, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Viện Pasteur TP HCM để làm xét nghiệm chẩn đoán xác định. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, hướng dẫn người bệnh tự cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện và không có triệu chứng nặng) hoặc cách ly tại khu cách ly của bệnh viện.

Riêng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới được phân công là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận các trường hợp có thể kèm triệu chứng nặng; các trường hợp có thể nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà, bệnh viện; các trường hợp xác định mắc bệnh đậu mùa khỉ. Song song đó, bệnh viện được giao phối hợp Đơn vị nghiên cứu lâm sàng – Đại học Oxford (OUCRU) để tiến hành nghiên cứu ca lâm sàng đối với các trường hợp có thể.

Bệnh đậu mùa khỉ có biểu hiện như thế nào?

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm lây từ động vật do virus đậu mùa khỉ thuộc giống Orthopoxvirus, họ Poxviridae gây ra. Biểu hiện triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng tương tự như bệnh đậu mùa. Cụ thể, các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.

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Bệnh đậu mùa khỉ có thể tự khỏi. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Đậu mùa khỉ ở người có thời gian ủ bệnh từ 5-21 ngày, lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra ở nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể tự khỏi trong vòng 2-3 tuần; tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài 2-3 tuần. Bệnh thường nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người suy giảm miễn dịch. Bộ Y tế cho rằng hiện chưa xác định tình trạng người nhiễm virus đậu mùa khỉ không triệu chứng.

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