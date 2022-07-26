Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm cho thấy một loại thực phẩm có tác dụng cực kì tốt cho việc phòng và điều trị bệnh tiểu đường loại 2.

Nhiều bệnh nhân tiểu đường vốn phải vật lộn với lượng đường trong máu cao. Một số điều chỉnh trong chế độ ăn uống có thể là biện pháp hiệu quả để kiểm soát đường huyết. Nghiên cứu ghi nhận một loại rau củ giá rẻ có thể làm giảm lượng đường trong máu tới 50%. Bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet Theo các chuyên gia, nguyên nhân tiểu đường có thể là do hệ thống miễn dịch tấn công và phá hủy các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy. Điều này khiến bạn có ít hoặc không có insulin. Lúc này, lượng đường thay vì chuyển đến các tế bào lại tích lũy trong máu, gây ra bệnh tiểu đường.Ở những người bị tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2, các tế bào trở nên đề kháng với hoạt động của insulin và tuyến tụy không thể tạo đủ insulin để vượt qua sự đề kháng này. Lúc này, đường sẽ không thể đến các tế bào trong cơ thể mà tích tụ trong máu.

Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa rõ, mặc dù nhiều người tin rằng yếu tố di truyền và môi trường đóng một vai trò trong việc gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2. Thừa cân có liên hệ chặt chẽ với sự xuất hiện của bệnh tiểu đường tuýp 2, nhưng không phải ai mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 đều thừa cân. Loại thực phẩm có tác dụng giảm đường huyết trong máu. Ảnh: Internet Bệnh phổ biến gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh, nhất là khi đây chính là nguyên nhân gây nên các bệnh về tim mạch, huyết áp, suy thận… Trong khi đó, hành tây có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm tình trạng bệnh. Theo nghiên cứu, hành tây có khả năng làm giảm lượng glucose (đường) trong máu.

Hành tây chứa rất ít calo, trong 100g hành thường chỉ có khoảng 40 calo. Một củ hành tươi có 89% là nước, 9% carbs và 1,7% chất xơ, ít protein và chất béo. Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ, quercetin được tìm thấy trong hành tây được biết là có tác dụng thúc đẩy sản xuất insulin, khiến chúng trở thành một lựa chọn rau hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường. Hành tây có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Internet Bên cạnh đó, hợp chất lưu huỳnh cũng giúp giảm mức độ cholesterol trong cơ thể và cũng có thể giúp phá vỡ các cục máu đông, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Nguồn vitamin C dồi dào có trong hành tây có thể chữa lành và hình thành các mạch máu cũng như các bộ phận khác của cơ thể. Loại thực phẩm này được bán sẵn ngoài chợ với mức giá khá rẻ. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu người Mỹ, Tiến sĩ Anthony Ojieh, thông tin, cần tinh chế hành tây để thu được các thành phần hoạt tính với liều lượng thích hợp. Hành tây có nhiều cách chế biến bổ sung cho cơ thể. Ảnh: Internet Các nhà khoa học đã tiêm metformin và các liều lượng khác nhau của chiết xuất hành tây cho 3 nhóm chuột mắc bệnh tiểu đường với một liều lượng phù hợp thể trạng. Kết quả cho thấy, chiết xuất hành tây có thể làm giảm mạnh lượng đường trong máu ở chuột mắc bệnh tiểu đường, mức giảm hiệu quả đến 50%. Bạn có thể chế biến hành tây theo các phương pháp thích hợp như: chiên, xào, nướng, làm các món gỏi, nấu soup, tuy nhiên việc chế biến ở mức độ lửa vừa phải giúp giữ lại nhiều tinh chất có trong hành tây.

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