5 thói quen ăn uống lành mạnh, giúp kéo dài tuổi thọ, ai cũng thực hiện được

Sức khỏe 27/07/2022 17:34

Việc hình thành những thói quen ăn uống tốt không những giúp chúng ta khỏe mạnh mà còn là tiền đề trong việc tăng tuổi thọ.

Sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn có thể bắt nguồn từ thói quen ăn uống của bạn. Ngoài những món ăn giúp cải thiện sức khỏe và tuổi thọ thì việc duy trì những thói quen ăn uống tốt cũng là một điều đáng chú ý để bạn có thể nâng cao tuổi thọ một cách toàn diện. 

Ăn chay

Theo lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng, cách đơn giản nhất để nạp nhiều rau xanh hơn là thay thế một bữa ăn nhiều thịt bằng rau xanh, ngũ cốc. Vì vậy, bạn có thể thử ăn chay để thay đổi thực đơn của mình.

Bắt đầu với bữa trưa - thêm đậu đỗ, ngũ cốc nguyên hạt hoặc đậu phụ vào món salad rau xanh không thịt sẽ giúp tăng lượng đường trong máu một cách từ từ, mang lại năng lượng cần thiết giúp cho não của bạn vượt qua buổi chiều uể oải. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn chay cũng góp phần giảm thói quen ăn quá nhiều vào ban đêm.

Xem trọng bữa ăn sáng

Nếu như người Việt thường qua loa cho bữa sáng và dồn hết cho 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối thì người Nhật Bản lại rất coi trọng bữa sáng và coi đây là bữa ăn quan trọng nhất và lớn nhất trong ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng của người Nhật có đầy đủ chất dinh dưỡng và được coi như bữa sáng chuẩn mực, tốt cho sức khỏe và giúp cho bạn có cả ngày tràn đầy năng lượng. Thực đơn bữa sáng của người Nhật rất phong phú với lượng thực phẩm cũng chiếm nhiều hơn hẳn các bữa còn lại.

Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn

Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn là một trong những thói quen ăn uống phổ biến nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cực nhanh. Lý do là chúng thường chứa nhiều tinh bột tinh chế, đường bổ sung và chất béo nguy hiểm được biết là có chứa AGE. Trong đó, nếu AGE di chuyển lên não sẽ gây bệnh thần kinh, nằm dưới da sẽ khiến da nhăn nheo…

5 thói quen ăn uống lành mạnh, giúp kéo dài tuổi thọ, ai cũng thực hiện được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá no

Khác với quan niệm ở nhiều quốc gia rằng "phải ăn thật no mới có sức làm việc", người Nhật lại cho rằng ăn no là thói quen hại sức khỏe. Bởi việc ăn quá no sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

5 thói quen ăn uống lành mạnh, giúp kéo dài tuổi thọ, ai cũng thực hiện được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người Nhật thường giữ nguyên tắc "chỉ ăn no đến 8 phần", trước khi ăn miếng cuối cùng họ sẽ nghĩ xem có cần thiết phải ăn chúng không. Họ thường sử dụng nhiều bộ đồ ăn đẹp mắt để đựng thức ăn nhưng khi ăn họ nhai rất chậm rãi và sẽ ngừng ngay khi cảm thấy no lưng chừng.

Đừng ăn quá nhiều đường

5 thói quen ăn uống lành mạnh, giúp kéo dài tuổi thọ, ai cũng thực hiện được - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều đường bổ sung không chỉ khiến bạn già đi, da nhăn nheo, chảy xệ mà còn tăng nguy cơ mắc một số bệnh như tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ. Do đó, càng ăn ít đường, bạn sẽ càng có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, diện mạo cũng trẻ trung hơn nhờ làn da căng tràn collagen.

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