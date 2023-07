5 thói quen ăn uống lành mạnh, giúp kéo dài tuổi thọ, ai cũng thực hiện được

Xem trọng bữa ăn sáng

Nếu như người Việt thường qua loa cho bữa sáng và dồn hết cho 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối thì người Nhật Bản lại rất coi trọng bữa sáng và coi đây là bữa ăn quan trọng nhất và lớn nhất trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng của người Nhật có đầy đủ chất dinh dưỡng và được coi như bữa sáng chuẩn mực, tốt cho sức khỏe và giúp cho bạn có cả ngày tràn đầy năng lượng. Thực đơn bữa sáng của người Nhật rất phong phú với lượng thực phẩm cũng chiếm nhiều hơn hẳn các bữa còn lại.

Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn

Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn là một trong những thói quen ăn uống phổ biến nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cực nhanh. Lý do là chúng thường chứa nhiều tinh bột tinh chế, đường bổ sung và chất béo nguy hiểm được biết là có chứa AGE. Trong đó, nếu AGE di chuyển lên não sẽ gây bệnh thần kinh, nằm dưới da sẽ khiến da nhăn nheo…

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá no

Khác với quan niệm ở nhiều quốc gia rằng "phải ăn thật no mới có sức làm việc", người Nhật lại cho rằng ăn no là thói quen hại sức khỏe. Bởi việc ăn quá no sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

Ảnh minh họa: Internet

Người Nhật thường giữ nguyên tắc "chỉ ăn no đến 8 phần", trước khi ăn miếng cuối cùng họ sẽ nghĩ xem có cần thiết phải ăn chúng không. Họ thường sử dụng nhiều bộ đồ ăn đẹp mắt để đựng thức ăn nhưng khi ăn họ nhai rất chậm rãi và sẽ ngừng ngay khi cảm thấy no lưng chừng.

Đừng ăn quá nhiều đường

Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều đường bổ sung không chỉ khiến bạn già đi, da nhăn nheo, chảy xệ mà còn tăng nguy cơ mắc một số bệnh như tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ. Do đó, càng ăn ít đường, bạn sẽ càng có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, diện mạo cũng trẻ trung hơn nhờ làn da căng tràn collagen.