Sử dụng theo cách này vô tình phá hủy chất dinh dưỡng của mật ong, đa số người Việt vẫn không nhận ra

Sức khỏe 30/07/2022 10:00

Hiện tại vẫn còn rất nhiều người uống mật ong theo 3 cách dưới đây với lầm tưởng rằng bản thân đang sử dụng đúng cách.

Dù được xem là vị thuốc tốt cho sức khỏe nhưng mật ong sẽ rất nguy hiểm khi được dùng sai thời điểm, kết hợp sai thực phẩm và dùng sai đối tượng.

1. Uống mật ong đã bị nổi bọt khí

Mật ong là một loại thực phẩm càng để lâu càng có giá trị dinh dưỡng cao không lo hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, nếu như mật ong xuất hiện bọt khí khi uống sẽ có vị hơi chua chua thì đừng nên uống bởi mật ong này không còn đảo bảo chất lượng.

Sử dụng theo cách này vô tình phá hủy chất dinh dưỡng của mật ong, đa số người Việt vẫn không nhận ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là với tính hút ẩm cao của đường, nếu bạn không bảo quản đúng cách, mật ong nguyên chất dần sẽ tích tụ thêm một lượng lớn nước, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm men phát triển. Các vi khuẩn này sẽ làm mật ong bị biến chất, nếu ăn vào sẽ gây hại nguy hiểm cho sức khỏe.

2. Uống mật ong khi mới ngủ dậy

Vừa ngủ dậy bụng còn trống rỗng nếu vội uống nước mật ong hay nước chanh mật ong ngay sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, làm hại dạ dày, gây ra triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.

Sử dụng theo cách này vô tình phá hủy chất dinh dưỡng của mật ong, đa số người Việt vẫn không nhận ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, mật ong chứa nhiều đường, có thể gây lượng đường trong máu tăng cao, nếu bệnh nhân tiểu đường, đường huyết cao sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Do đó, mọi người nên uống một cốc nước ấm, ăn nhẹ thứ gì đó rồi mới nghĩ đến việc uống nước mật ong hay nước chanh mật ong.

3. Pha mật ong bằng nước nóng

Pha mật ong với nước nóng là một sai lầm nghiêm trọng của nhiều người Việt. Thói quen này không chỉ khiến mật ong bị biến vị mà còn phá hoại nhiều thành phần dinh dưỡng có trong chúng.

Sử dụng theo cách này vô tình phá hủy chất dinh dưỡng của mật ong, đa số người Việt vẫn không nhận ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lý do là bởi mật ong có chứa một số lượng lớn dung môi ôxy hóa, việc dùng nước sôi nóng pha mật ong có thể khiến cho những chất dung môi này bị phá hoại, có thể sản sinh ra nhiều đường andehit gốc OH và khiến cho thành phần dinh dưỡng của mật ong bị biến đổi rất lớn.

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng nước nóng trên 60 độ C pha mật ong sẽ làm tăng đáng kể hydroxymethyl furfuraldehyde (HMF) - đây là một chất gây ung thư trong tự nhiên.

 

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