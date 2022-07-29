5 thói quen xấu khi uống cà phê đang "bào mòn" sức khỏe bạn mỗi ngày

Đây là một thói quen xấu khi uống cà phê mà không ít người mắc phải. Tuy nhiên thật đáng buồn rằng thói quen này lại gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe của chúng ta. Bởi cà phê sẽ làm tăng lượng axit có trong dạ dày. Nếu dạ dày không có gì để tiêu hóa, lâu ngày sẽ gây bào mòn dạ dày, dẫn tới viêm loét vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, trước khi uống cà phê vào mỗi buổi sáng, bạn nên ăn sáng đầy đủ nhé.

Cafe là loại đồ uống được nhiều người yêu thích. Uống cafe thường xuyên đem đến cho cơ thể rất nhiều lợi ích, tuy nhiên những thói quen xấu khi uống cafe này đang "tàn phá" sức khỏe của chúng ta từng ngày mà không hề hay biết.

Lượng caffeine chứa trong cà phê có tác dụng giải khát, nhưng uống một lượng lớn sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình tiêu thụ vitamin B. Điều mà bạn ít biết là, khi cơ thể thiếu vitamin B dễ gây cảm giác mệt mỏi, khiến người ta muốn giải khát bằng cách uống cà phê, vì thế mà đi vào vòng luẩn quẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, uống quá nhiều cà phê trước khi đi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Do đó, bạn không nên uống quá nhiều cà phê khi thức khuya, thay vào đó, bạn có thể ăn ngũ cốc nguyên hạt hoặc sữa chua khi cảm thấy đói.

3. Uống cà phê thay cho nước

Uống đủ nước là điều cần thiết cho sức khỏe nhưng nhiều người thường quên. Nếu uống nhiều cà phê thay cho nước, bạn có thể bị mất nước và chịu những tác động xấu sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Moskovitz, sử dụng đồ uống có caffeine thay nước có khả năng tác động tiêu cực đến làn da, hệ tiêu hóa, năng lượng, hấp thụ chất dinh dưỡng và thậm chí cả các khớp.

4. Nhâm nhi cà phê quá lâu

Bạn có thói quen thưởng thức cà phê một cách chậm rãi, có khi mất mấy tiếng đồng hồ mới xong một ly cà phê? Thậm chí bạn có thể kéo dài từ sáng đến chiều để nhâm nhi ly cà phê! Tuy nhiên điều này sẽ làm tăng lượng axit trong ly cà phê khiến bạn có nguy cơ bị ợ nóng, khó tiêu và ăn mòn răng. Cà phê để tiếp xúc với không khí quá lâu cũng sẽ bị hao hụt chất chống oxy hóa.

5. Uống cà phê pha quá đặc

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các loại cà phê đều chứa caffeine. Đây là một chất có tác dụng kích thích, khiến hệ thần kinh cảm thấy hưng phấn hơn. Đồng thời chất này cũng sẽ tác động đến việc giãn nở các nhánh phế quản, làm tăng khả năng bơm máu của tim. Vì vậy, nếu bạn uống cà phê quá đậm đặc sẽ khiến tim đập nhanh hơn, làm huyết áp tăng cao. Ngoài ra, còn có thể xuất hiện thêm các triệu chứng như nôn nóng, bất an, ù tai,… Tốt nhất bạn nên lựa chọn những loại cà phê có hàm lượng caffeine thấp.