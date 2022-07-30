Nhiều chị em đang mắc phải 3 thói quen sai lầm khi rửa bát, cần khắc phục ngay nếu không muốn rước bệnh cho cả nhà

Sức khỏe 30/07/2022 05:32

Hiện nay, nhiều người nội trợ sẵn sàng chi mạnh tay cho các loại nước rửa chén hữu cơ nhằm bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Nhưng nếu vẫn còn rửa bát theo 3 cách này thì cũng xem như "xôi hỏng bỏng không".

Không giống như những công việc nhà khác, rửa bát cần được đặc biệt chú trọng trong khâu làm sạch vì đây là sản phẩm mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp và ăn uống. Do đó, nếu chủ quan và mắc phải các thói quen sai lầm sau sẽ để lại những hậu quả không ngờ tới.

1. Đổ trực tiếp xà phòng vào bát 

Đừng lầm tưởng rằng hành động đổ nước rửa chén trực tiếp vào bát đĩa bẩn sẽ giúp tẩy sạch dầu mỡ hơn, thực tế là nó chỉ khiến chất tẩy rửa bám chặt vào bát đĩa mà thôi. Nếu rửa không sạch, phần chất tẩy rửa này sẽ sót lại trên bát đĩa. Khi ăn vào sẽ ảnh hưởng đến đường ruột, đặc biệt có thể gây tiêu chảy, đau bụng…

Nhiều chị em đang mắc phải 3 thói quen sai lầm khi rửa bát, cần khắc phục ngay nếu không muốn rước bệnh cho cả nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất, bạn nên cho một ít nước rửa chén vào khoảng nửa bát nước, sau đó hòa đều cho loãng ra và sử dụng mút rửa như bình thường. Sau khi rửa sạch bát với nước sạch, bạn nên dùng khăn khô lau qua, phơi ở nơi thoáng mát.

2. Ngâm lâu chén dĩa trong bồn rửa

Sau khi nấu ăn, thớt bẩn, miếng rửa bát, vòi nước hay bồn rửa đều có thể là nơi tích tụ một lượng vi khuẩn rất lớn, chắc chắn tồn tại rất nhiều rủi ro cho sức khỏe. Nếu tình trạng này cứ diễn ra liên tục như vậy, hệ tiêu hóa sẽ phải chịu các tổn thương nghiêm trọng, gây ra các bệnh tiêu hóa thậm chí là ung thư. Việc ngâm bát đũa bẩn để qua đêm sẽ làm sản sinh một loại nấm màu vàng có tên Aspergillus, có khả năng gây bệnh ung thư gan. Cùng với đó, bát đũa chống lên nhau có thể nhiễm khuẩn chéo tạo thành nhiều loại nấm khác nhau.

Nhiều chị em đang mắc phải 3 thói quen sai lầm khi rửa bát, cần khắc phục ngay nếu không muốn rước bệnh cho cả nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, có rất nhiều người mang suy nghĩ ngâm bát nhưng đổ thêm nước rửa vào thì không còn lo nấm mốc nữa nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Nó không những không thể diệt nấm mốc, vi khuẩn hoàn toàn mà còn tăng nguy cơ hóa chất ngấm sâu vào bát đĩa, nhất là bát đĩa gỗ mà người Việt chúng ta lại sử dụng đũa gỗ là chủ yếu. Dẫn đến việc ngâm bát đũa không chỉ nguy cơ bị ung thư gan, bạn còn có nguy cơ bị nhiễm độc, dần dần mắc các bệnh mãn tính khác mà không thể lường trước.

3. Không thay dụng cụ rửa bát

Không ít những chị em nội trợ có thói quen dùng miếng rửa bát đĩa nhiều lần, thậm chí hơn hai ba tháng vẫn không có dấu hiệu thay đổi vì quan niệm rằng miếng rửa bát vẫn lành lặn và có thể sử dụng được. Đây là một suy nghĩ sai lệch khiến cơ thể đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, để miếng rửa bát trong một thời gian dài sẽ khiến các vi khuẩn xâm nhập vào và sinh sôi nảy nở vì đây vốn là môi trường sống ưa thích của các loại vi khuẩn. Chính vì vậy, chúng ta chỉ nên dùng miếng rửa bát cũng như các dụng cụ vệ sinh bát đĩa từ 2 đến 3 tuần để bảo vệ sức khỏe tối đa.

Nhiều chị em đang mắc phải 3 thói quen sai lầm khi rửa bát, cần khắc phục ngay nếu không muốn rước bệnh cho cả nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sau khi rửa bát cả nhà nên vệ sinh các dụng cụ rửa bát đĩa sạch sẽ để tránh tình trạng vi khuẩn ứ đọng lại bên trong nhé!

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