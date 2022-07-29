Người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm vòng 1 sau khi tiêm filler nâng ngực tại spa giá 7 triệu

Trước đó khoảng 1 tháng, nghe lời quảng cáo của người quen, nữ bệnh nhân đã thực hiện dịch vụ tiêm filler nâng ngực tại đây với giá 7 triệu đồng.

Theo Vietnamnet đưa tin, nữ bệnh nhân nữ 42 tuổi vào Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện, ngày 21/7, trong tình trạng sốt 38.5 độ C, đau sưng tức ngực 2 bên, ngực trái sưng to kích thước 6x8cm. Trong ngực người bệnh có nhiều ổ viêm mủ, dẫn đến đa áp xe vú do tiêm filler không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ báo Dân việt, bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh – Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Bưu điện) cho biết, trường hợp bệnh nhân là bị áp xe đa ổ và viêm tại vị trí tiêm do trong quá trình tiêm filler nâng ngực không đảm bảo đúng kỹ thuật và không đảm bảo vô khuẩn.

Sau tiêm 1 tuần, bệnh nhân phát hiện ngực căng tức và sốt cao trên 38 độ C, nên gọi hỏi nhân viên spa. Chị nhận được câu trả lời đây là phản ứng bình thường, sẽ hết sau 2 - 3 ngày, nếu quá đau có thể uống kháng sinh. Sau khi dùng hết kháng sinh, tình trạng ngực bị nóng đỏ và căng tức không cải thiện và còn nặng hơn. Bệnh nhân đã đến bệnh viện Bưu Điện để xử lý.

Các bác sĩ đã tiến hành rạch chích mủ làm sạch tổ chức, loại bỏ ổ viêm, hoại tử và filler không rõ nguồn gốc kết hợp dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị. Sau nhiều ngày được chăm sóc và điều trị tích cực thì ngực của bệnh nhân đã giảm sưng và dịch mủ cũng ít đi, dần phục hồi lại.

Hiện chưa có loại filler nào đảm bảo an toàn tuyệt đối để nâng ngực. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Bác sĩ Ninh chia sẻ thêm, sau khi tiêm filler không rõ nguồn gốc trong cơ thể vẫn còn filler nên tình trạng của bệnh vẫn tiến triển âm thầm từng đợt, phải điều trị nhiều lần, khuôn ngực biến dạng, để lại sẹo xấu co rút, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tâm lý và kinh tế của bệnh nhân.

Bác sĩ cho hay, tiêm filler mang đến hiệu quả nhanh chóng tuy nhiên phương pháp này chỉ thích hợp với những vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai... với việc nâng ngực các chuyên gia làm đẹp khuyến cáo không thực hiện. Vùng ngực là nơi nhạy cảm khi tiêm filler số lượng lớn có thể gây tắc mạch gây nhiễm trùng và ảnh hưởng rất lớn tới tuyến sữa của phụ nữ.

Filler chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nếu muốn duy trì kết quả cần phải tiêm lại nhiều lần, thông thường sau 1 - 2 năm. Tiêm thường xuyên có thể làm cho ngực bị nhão, chảy xệ và mất tính đàn hồi, phải tiêm nhiều lần nên chi phí khá tốn kém.

Hiện nay chưa có loại filler nào đảm bảo an toàn tuyệt đối để nâng ngực, do đó các bác sĩ không khuyến khích nâng ngực theo cách này.

Bên cạnh đó, tiêm filler không phải bác sĩ nào cũng có thể tiêm mà chỉ có bác sĩ chuyên khoa được đào tạo kiến thức về tạo hình thẩm mỹ mới được phép thực hiện. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng trên hoặc muốn thay đổi kích thước vòng 1 cũng như cải thiện những khuyết điểm vòng 1 của mình thì cần đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và thăm khám trực tiếp.