Người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm vòng 1 sau khi tiêm filler nâng ngực tại spa giá 7 triệu

Theo Vietnamnet đưa tin, nữ bệnh nhân nữ 42 tuổi vào Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện, ngày 21/7, trong tình trạng sốt 38.5 độ C, đau sưng tức ngực 2 bên, ngực trái sưng to kích thước 6x8cm. Trong ngực người bệnh có nhiều ổ viêm mủ, dẫn đến đa áp xe vú do tiêm filler không rõ nguồn gốc.

Trước đó khoảng 1 tháng, nghe lời quảng cáo của người quen, nữ bệnh nhân đã thực hiện dịch vụ tiêm filler nâng ngực tại đây với giá 7 triệu đồng.