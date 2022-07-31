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Mặc dù phản ứng tức thời và tự nhiên của chúng ta là tìm đến thuốc kháng axit khi bị trào ngược axit dạ dày, nhưng nó sẽ không giúp bạn giảm đau lâu dài. Thay vào đó, những món ăn trong nhà bếp này có thể chữa bệnh và kiểm soát nồng độ axit, đồng thời tăng cường sức khỏe dạ dày tổng thể của bạn.

Tính axit và các triệu chứng của chứng ợ nóng là gì?

Tính axit là một tình trạng y tế đề cập đến việc sản xuất dư thừa axit trong dạ dày. Axit này được sản xuất bởi các tuyến dạ dày và giúp tiêu hóa thức ăn. Axit dư thừa có thể gây ra trào ngược axit, tức là axit trào lên từ dạ dày vào cổ họng. Trào ngược axit cũng có thể gây ra chứng ợ nóng, tức là cảm giác nóng hoặc đau ở vùng dưới ngực.