4 loại "thần dược" quen thuộc giúp khắc phục tình trạng rối loạn tiền đình, loại thứ 3 nhà nào cũng có

Rối loạn tiền đình nên ăn gì? Câu trả lời không thể thiếu khoai tây, đây là loại củ có chứa nhiều vitamin A và C giúp giảm stress, làm giãn mạch máu, giúp não bộ làm việc tốt hơn và cung cấp lượng máu đầy đủ cho cơ thể. Ngoài ra, chất kukoamine trong khoai tây cũng giúp người bệnh giảm huyết áp gây ra tình trạng chóng mặt, hoa mắt, giữ thăng bằng kém.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây họ cam, quýt rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu từ đó khắc phục các triệu chứng đau đầu, chóng mặt ở người bị rối loạn tiền đình.

3. Cải bó xôi

Cải bó xôi – một loại thực phẩm rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe để trả lời cho câu hỏi rối loạn tiền đình nên ăn gì. Trong cải bó xôi có chứa rất nhiều magie, đây là chất giúp hệ thần kinh và cơ bắp phát triển tốt, giảm các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cải bó xôi chứa một hàm lượng lớn chất sắt, vitamin C và A giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Trong khi đó vitamin K, canxi, vitamin E và arotenoid có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

4. Đậu nành

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng vitamin K rất cao trong đậu nành là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thần kinh, chống lại bệnh Alzheimer. Đồng thời, axit béo omega-3 trong đậu nành có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và làm giảm tình trạng hoa mắt là một trong những triệu chứng rối loạn tiền đình thường gặp.