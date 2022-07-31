Tình trạng hiếu hụt vitamin D được biểu hiện rõ qua 4 dấu hiệu mà nhiều người vô tư không để ý

Vitamin D là một trong những vi chất thiết yếu của cơ thể. Nhưng do một vài nguyên nhân khiến cơ thể bị thiếu vitamin D và để lại nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Vitamin D là thành phần cần thiết cho các tế bào da xử lý keratin, một loại protein cần cho sự phát triển của tóc và móng tay. Vì vậy, khi không có đủ vitamin D, lượng keratin cũng sẽ không đủ để nuôi dưỡng tóc, dẫn đến tình trạng tóc mỏng, thưa, yếu, dễ gãy rụng ở cả nam và nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể thiếu vitamin D có thể làm hệ miễn dịch kém đi. Khi đó bạn sẽ dễ dàng bị ốm và số lần ốm trong một năm sẽ nhiều hơn bình thường. Vitamin D giúp cơ thể tăng cường sản xuất các kháng thể giúp chống lại nhiễm khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

3. Các vết thương lâu lành

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những triệu chứng phổ biến của căn bệnh tiểu đường. Nhưng nếu bạn không bị tiểu đường mà vẫn gặp tình trạng này thì có thể là do thiếu vitamin D. Tình trạng này diễn ra do vitamin D có công dụng điều chỉnh quá trình phát triển của các mô mới.

4. Thường cảm thấy khó chịu, trầm cảm

Khi một người ở trong ánh sáng tốt, não sẽ tiết ra nhiều serotonin có thể làm cho con người cảm thấy dễ chịu và khi thời gian ra nắng giảm, mức độ tiết serotonin cũng sẽ giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã từng thử nghiệm trên 80 bệnh nhân cao tuổi và phát hiện ra rằng những người có lượng vitamin D thấp nhất trong cơ thể có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao gấp 11 lần so với những người được bổ sung vitamin D hàng ngày.