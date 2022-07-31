Chị em nên thêm 3 nguyên liệu này khi nấu cơm, đảm bảo tăng cường sức khỏe cho gia đình mỗi ngày

Sức khỏe 31/07/2022 22:18

Việc chú trọng đến từng món ăn tốt cho sức khỏe trong bữa cơm của gia đình luôn là vấn đề mà các chị em nội trợ quan tâm. Vậy nên việc đầu tư thêm các nguyên liệu bổ dưỡng khi nấu cùng cơm là điều cần thiết.

1. Thêm nước cốt dừa khi nấu

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, nước cốt dừa có chứa đến 50% axit lauric, có tác dụng cải thiện nồng độ cholesterol và sức khỏe tim mạch của người dùng. Hàm lượng chất béo dồi dào nhưng đây là chất béo tốt khi dùng đúng mức, làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL), và làm tăng lượng cholesterol tốt (HDL), đóng vai trò điều hòa huyết áp, giúp mạch máu linh hoạt, có độ đàn hồi và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Chị em nên thêm 3 nguyên liệu này khi nấu cơm, đảm bảo tăng cường sức khỏe cho gia đình mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nấu cơm theo kiểu này, cơm sẽ rất thơm và ngon. Ngoài ra, cơm nấu nước cốt dừa còn siêu tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch đường ruột. Đặc biệt, món cơm này cũng giúp giảm cân, đẹp dáng, chị em càng không thể bỏ qua điều này.

2. Nấu cơm trộn với đậu đen

Ngày xưa vì đói nên mọi người hay độn ngô, khoai vào khi nấu cơm. Giờ chúng ta có thể học hỏi cách tương tự vậy với đậu đen nhé. Trong Đông y, đậu đen vị ngọt, tính bình, đi vào tỳ, thận, có tác dụng hoạt huyết lợi thuỷ, khu phong giải độc, trị vàng da phù nề, đầy trướng bụng ngực, gân cơ co cứng, viêm sưng do ngộ độc thuốc và hoá chất... Khi ăn cơm nấu với đậu đen, chúng ta sẽ thấy no nhanh hơn, món ăn được cung cấp thêm chất xơ quý giá và đặc biệt có công dụng thanh lọc, thải độc cơ thể nữa.

Chị em nên thêm 3 nguyên liệu này khi nấu cơm, đảm bảo tăng cường sức khỏe cho gia đình mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lương y Bùi Hồng Minh khẳng định: Cơm độn đậu đen rất tốt cho những người bị táo bón, huyết áp cao, huyết áp thấp, tiểu đường, gút hoặc dùng cho quý ông có nhu cầu giải rượu. Cơm nấu đậu đen cũng rất hữu hiệu cho trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ nữa.

3. Độn thêm khoai môn

Khoai môn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như hợp chất hữu cơ, khoáng chất và vitamin cần thiết cho sức khỏe. Đây là nguồn thực phẩm cung cấp rất nhiều chất xơ và carbohydrate, các loại vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, folate và các khoáng chất như magiê, sắt, kẽm, phốt pho, kali, mangan và đồng...

Chị em nên thêm 3 nguyên liệu này khi nấu cơm, đảm bảo tăng cường sức khỏe cho gia đình mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lợi ích to lớn nhất của khoai môn là kích thích hoạt động tiêu hóa trong cơ thể, nó cũng có lợi cho huyết áp và giúp tim khỏe mạnh. Chất xơ trong khoai môn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường vì chúng có thể điều chỉnh quá trình phóng thích insulin và glucose. Nếu bạn cần hấp thu một lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể thì khoai môn là một lựa chọn tuyệt vời.

Nhiều người thường chế biến khoai môn như hấp đường ăn hoặc chiên nhưng ít ai biết cách chế biến nấu cùng cơm, ăn rất ngon và vô cùng bổ dưỡng.

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