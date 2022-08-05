Cảnh giác với sốt xuất huyết khi mùa mưa đến với những biên pháp phòng tránh này cho bản thân và gia đình bạn

Bạn có thể bảo vệ bản thân và gia đình trước bệnh sốt xuất huyết bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Tránh đến các khu vực dễ có muỗi

Ngăn chặn muỗi sinh sản trong và ngoài nhà của bạn

Nếu bạn sống trong vùng lân cận được xác định là cụm bệnh sốt xuất huyết hoặc nếu bạn đang đến thăm cụm bệnh sốt xuất huyết hoặc khu vực có nhiều muỗi, hãy lưu ý những lời khuyên sau:

1. Bôi kem chống muỗi, lý tưởng nhất là loại có chứa thành phần DEET

Bôi thuốc lên vùng da hở với lượng vừa đủ để che toàn bộ khu vực da. Không thoa nó dưới quần áo.

Không thia nó trên vết cắt, vết thương hoặc da bị kích ứng.

Không thoa gần mắt hoặc miệng, nên thoa ít xung quanh tai.

Khi sử dụng bình xịt, tuyệt đối không xịt trực tiếp lên mặt. Xịt lên tay trước rồi thoa lên mặt. Rửa tay sạch sẽ sau đó.

Không để trẻ em cầm thuốc chống mũi. Khi sử dụng cho trẻ em, hãy bôi lên tay của bạn trước rồi mới bôi cho trẻ. Tránh thoa trét lên tay trẻ em để trẻ bôi vào mắt.

Không sử dụng thuốc chống côn trùng cho trẻ sơ sinh dưới hai tháng tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

2. Mặc áo dài tay và quần dài để che tay và chân

3. Sử dụng màn khi ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn hoặc con bạn bị phát ban hoặc bất kỳ phản ứng tiêu cực nào khác từ thuốc chống côn trùng, hãy rửa sạch bằng xà phòng nhẹ hoặc nước và ngừng sử dụng sản phẩm. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu tình trạng này kéo dài.

Về bệnh sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết do vi rút Dengue gây ra và lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng sốt xuất huyết bao gồm:

Sốt

Đau đầu dữ dội

Nhức mỏi cơ thể

Đau khớp

Ăn mất ngon

Buồn nôn

Nôn mửa

Phát ban da

Chảy máu niêm mạc

Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh sốt xuất huyết, nhưng việc uống đủ nước và nghỉ ngơi tại giường là rất quan trọng. Hầu hết bệnh nhân hồi phục trong vòng hai tuần.

Tuy nhiên, sốt xuất huyết có thể chuyển biến nặng, dẫn đến hội chứng xuất huyết Dengue và hội chứng sốc Dengue.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh sốt xuất huyết được xếp vào loại sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo, bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và bệnh sốt xuất huyết nặng. Điều quan trọng là phải nhận biết các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, nôn mửa liên tục, chảy máu niêm mạc, hôn mê và tích nước vì nó có thể tiến triển thành sốt xuất huyết nặng. Ngay cả những bệnh nhân sốt xuất huyết không có dấu hiệu báo trước cũng có thể bị sốt xuất huyết nặng. Sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và sốt xuất huyết nặng cần được cấp cứu tích cực và nhập viện.

Theo Healthxchange