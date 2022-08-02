4 loại thực phẩm ngăn ngừa cháy nắng, dưỡng da từ trong ra ngoài, giá thành "hạt dẻ" phù hợp với mọi chị em phụ nữ

Sức khỏe 02/08/2022 18:04

Những loại rau củ này là thần dược cứu cánh cho làn da của chị em vào những ngày hè nắng gắt này

1. Dâu tằm

Ít người biết rằng dâu tằm có rất nhiều tác dụng trong làm đẹp da. Nó rất giàu resveratrol, đây là thành phần chính giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Ngoài ra, dâu tằm còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và lão hóa tuyệt vời.

4 loại thực phẩm ngăn ngừa cháy nắng, dưỡng da từ trong ra ngoài, giá thành 'hạt dẻ' phù hợp với mọi chị em phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tằm cũng là loại trái cây giá rẻ nhưng có tác dụng tăng sinh collagen hiệu quả hơn nhiều loại mỹ phẩm đắt tiết. Với thành phần giàu vitamin C, chúng sẽ hỗ trợ tăng cường các mô, cơ và giúp làn da được tái tạo, đàn hồi cũng như săn chắc hơn.

Ngoài ra, chúng còn chứa các thành phần có tính tẩy tế bào chết tự nhiên và loại bỏ độc tố cho da nên rất phù hợp cho mùa hè. Đồng thời còn khiến da sạch khỏe, căng bóng, se khít lỗ chân lông và trị mụn rất tốt.

2. Nho

Nho giúp làn da chống lại tác hại của các tia cực tím. Điều này là do hợp chất polyphenol có trong quả nho có thể ức chế stress oxy hóa, ngăn chặn tình trạng viêm và không làm chết các tế bào da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, ăn nhiều nho cũng không làm tổn thương DNA da.

4 loại thực phẩm ngăn ngừa cháy nắng, dưỡng da từ trong ra ngoài, giá thành 'hạt dẻ' phù hợp với mọi chị em phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Dưa chuột

Nhắc đến làm trắng da, chống lão hóa, ngăn ngừa cháy nắng , cấp ẩm cho da thì không thể nào thiếu dưa chuột. Trong loại quả này có chứa nhiều protein, carbohydrate, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, carotene, niacin, canxi, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng tốt cho da. Đồng thời, dưa chuột chứa glycerin, cucurbitacin, chất xơ mềm giúp làm sạch và làm trắng da, loại bỏ cháy nắng và tàn nhang, cấp nước, giảm dị ứng da.

4 loại thực phẩm ngăn ngừa cháy nắng, dưỡng da từ trong ra ngoài, giá thành 'hạt dẻ' phù hợp với mọi chị em phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhờ có hàm lượng vitamin C cao mà dưa chuột giúp làm trắng da, duy trì độ đàn hồi cho da, ức chế sự hình thành của hắc tố melanin.

4. Cà chua

Cà chua rất giàu lycopene, một sắc tố có đặc tính chống oxy hóa, có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của cháy nắng và tăng độ ẩm và độ đàn hồi của da.

4 loại thực phẩm ngăn ngừa cháy nắng, dưỡng da từ trong ra ngoài, giá thành 'hạt dẻ' phù hợp với mọi chị em phụ nữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có thể chế biến cà chua thành nước ép hoặc nước sốt, để dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, thưởng thức cà chua nấu cùng dầu ô liu có thể làm tăng sự hấp thụ lycopene.

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