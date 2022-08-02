Mụn trứng cá trên 8 bộ phận cơ thể đang cố gắng cảnh báo cho bạn những lưu ý đặc biệt này về sức khỏe

Đây là những nguyên nhân và chúng tôi muốn chia sẻ với bạn những kiến ​​thức hữu ích này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn kể từ bây giờ.

Việc cần làm là tìm ra nguyên nhân gây ra mụn và những gì chúng ta có thể làm ngay hôm nay để ngăn chặn nó xuất hiện trong tương lai.

Mụn xung quanh miệng có thể xảy ra nếu da ở khu vực này bị kích ứng hoặc thường xuyên bị chạm vào, chẳng hạn như tiếp xúc với điện thoại di động hoặc một số đồ vật khác như quai mũ bảo hiểm hoặc nhạc cụ. Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da mặt khác nhau cũng có thể là nguyên nhân. Cũng như nội tiết tố và di truyền vẫn có thể là yếu tố kích hoạt mụn ở vị trí này.

Trước hết, nếu nó xuất hiện thường xuyên, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để tìm ra phương pháp điều trị thích hợp cho bạn. Nhưng trong mọi trường hợp, ngăn ngừa mụn luôn tốt hơn là chữa trị. Vì vậy, hãy làm sạch da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹhai lần một ngày và biến nó trở thành thói quen của bạn. Sử dụng sản phẩm trang điểm được dán nhãn là "không gây mụn" (không gây bít lỗ chân lông) và không chứa dầu, bạn cũng nên tránh chạm vào da mặt.

2. Trên mũi

Mũi của chúng ta là một trong những khu vực phổ biến nhất trên khuôn mặt dễ phát triển mụn trứng cá. Đó là bởi vì lỗ chân lông của nó thường lớn hơn, khiến bụi bẩn và vi khuẩn dễ dàng làm tắc nghẽn. Hơn nữa, da ở đây cũng tiết dầu hơn và do đó dễ bị mụn hơn.

Mụn ở mũi có thể được kích hoạt bởi chế độ ăn uống, căng thẳng và một số loại thuốc. Đôi khi nó có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng hơn. Nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là do vệ sinh kém. Vì vậy, hãy thêm một ít tinh chất dầu tràm trà vào thói quen chăm da của bạn, đây là một phương pháp điều trị rất nhẹ nhàng và hiệu quả chống lại mụn trứng cá, hoặc natri sulfacetamide và lưu huỳnh sẽ ngăn vi khuẩn trên da sinh sôi. Trong trường hợp rất nghiêm trọng, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để điều trị nhé.

3. Trên trán

Yếu tố quan trọng ở đây cũng giống như vậy, sự gia tăng sản xuất dầu trên da của bạn. Nhưng đôi khi, thật khó để tìm ra lý do tại sao nó xảy ra. Đặc biệt nếu bạn không dùng một số loại thuốc nhất định và đó không phải là hormone hoặc căng thẳng. Thật thú vị khi biết rằng tóc của chúng ta có thể là nguồn gốc của mụn trứng cá trên trán.

Nếu bạn không gội đủ thường xuyên hoặc nếu tóc bạn dầu, dầu có thể bám trên trán và làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Các loại gel và sáp khác nhau cũng có thể là nguyên nhân vì chúng thường chứa bơ ca cao hoặc dầu dừa và có thể khiến da bạn thêm nhờn. Một chất tẩy rửa nhẹ nhàng có thể giải quyết vấn đề này. Nếu không hiệu quả, hãy cố gắng tránh bất kỳ sản phẩm dành cho tóc dầu nào và chỉ gội đầu thường xuyên hơn.

4. Hàm và cổ

Nếu bạn nghĩ rằng mụn nói chung có thể là do nội tiết tố, thì có một tin tốt cho bạn: tất cả đều không phải như vậy. Khi mức độ hormone nhất định thay đổi, nó có thể dẫn đến tăng nội tiết tố androgen là yếu tố góp phần phổ biến gây ra mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành. Nhưng có một số khu vực bị mụn do sự dao động nội tiết tố, chúng bao gồm hàm và cổ của chúng ta.

Hoàn toàn không sao nếu những biến động xảy ra trong chu kỳ kinh nguyệt. Nó cũng có thể được gây ra do dùng thuốc như thuốc ngừa thai. Trong trường hợp nghiêm trọng, đó có thể là một tình trạng bệnh lý, kem dưỡng ẩm và điều trị mụn trứng cá có thể giải quyết được vấn đề. Cũng hãy chống nắng và sử dụng kem chống nắng đúng cách để bảo vệ da nhé.

5. Trên má

Mụn ở má cũng là một vấn đề rất phổ biến, đặc biệt là bây giờ tất cả chúng ta đều có điện thoại di động. Đúng vậy, không chỉ chạm vào mặt mà ngay cả một cuộc nói chuyện điện thoại đơn thuần cũng có thể khiến bạn nổi mụn ở khu vực này. Điện thoại rất dễ lây lan vi khuẩn. Cũng như vỏ gối, ga trải giường bẩn và các vật dụng khác tiếp xúc với da của bạn.

Mụn ở má có thể là do nội tiết tố. Nhưng có nhiều khả năng hơn là nó được gây ra bởi một số thói quen lối sống. Vì vậy, lần này, mọi thứ có thể được giải quyết bằng một vài thay đổi đơn giản. Như lau sạch điện thoại của bạn trước mỗi lần sử dụng và không mang điện thoại đến bất kỳ nơi nào có mầm bệnh như phòng tắm. Thay vỏ gối và ga trải giường mỗi tuần cũng là một ý kiến ​​hay, rửa tay thường xuyên là điều bạn cần làm.

6. Trên lưng của bạn

Mụn trứng cá ở lưng có thể chỉ là dị ứng với kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng thể, dầu massage và sáp. Nó cũng có thể được gây ra bởi mồ hôi của chúng ta, trộn với dầu và độc tố trên da của chúng ta và làm tắc nghẽn các lỗ chân lông. Đó là lý do tại sao tắm nhanh sau khi tập luyện là rất quan trọng. Việc lau rửa lưng đúng cách là điều cần thiết.

Quần áo, chăn, gối bẩn cũng có thể trở thành nguyên nhân chính gây ra mụn ở lưng. Quần áo quá chật cũng là một tác nhân khác. Chúng không cho phép làn da của bạn "thở", có thể gây kích ứng và nổi mụn ở lưng. Nếu không có nguyên nhân bên ngoài rõ ràng, tốt hơn hết bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình và kiểm tra xem bạn có được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hay không. Căng thẳng cũng có thể là nguyên nhân gây mụn.

7. Trên chân

Mụn trứng cá chủ yếu là kết quả của vi khuẩn, bã nhờn và tế bào da chết bị mắc kẹt trong nang lông và làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nó dẫn đến viêm và ở chân, hoàn toàn là một vấn đề thể chất. Nguyên nhân thường là do một số thiết bị thể thao cọ xát vào da hoặc quần áo hoặc áo lót quá chật.

Nhưng hãy thận trọng. Mọi người thường có thể nhầm lẫn mụn trứng cá ở chân với các tình trạng tương tự như viêm nang lông, chàm hoặc dày sừng pilaris. Vì vậy, nếu ngứa và đau,tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và sử dụng phương pháp điều trị chuyên nghiệp.

8. Trên ngực của bạn

Mụn ở ngực phát triển vì những lý do tương tự như trên lưng và chân của chúng ta. Ví dụ, nếu bạn có làn da nhạy cảm, chất tẩy rửa mạnh có thể làm tắc nghẽn và kích ứng các nang lông của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên chọn các sản phẩm không gây dị ứng không chứa sulfat và không có hương thơm khi lên kế hoạch cho thói quen giặt giũ của mình.

Mặc quần áo quá chật hoặc không thoáng khí trong quá trình luyện tập thể thao của bạn cũng có thể giữ mồ hôi, dầu và vi khuẩn trong lỗ chân lông trên da của bạn. Điều này cũng có thể xảy ra do sử dụng một số loại kem dưỡng thể có chứa các thành phần ngăn chặn lỗ chân lông. Vì vậy, hãy nhớ tìm kiếm các phiên bản sản phẩm không có hương thơm và không chứa dầu nhé. Chúng thường được dán nhãn là không gây mụn, có nghĩa là chúng không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Theo Brightside