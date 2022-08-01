Trẻ đẹp luôn là mơ ước của mọi chị em và đây sẽ là bí quyết ngăn ngừa lão hóa 'tuyệt đỉnh' nhất định không nên bỏ qua

Làm đẹp 01/08/2022 18:37

Một lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn kiêng, tập thể dục đầy đủ và ngủ đủ giấc sẽ thúc đẩy sức khỏe làn da. Vì vậy, một thói quen chăm sóc da hàng ngày tốt bao gồm làm sạch, dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF tối thiểu từ 15 đến 30.

Trẻ đẹp luôn là mơ ước của mọi chị em và đây sẽ là bí quyết ngăn ngừa lão hóa 'tuyệt đỉnh' nhất định không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Pang Shiu Ming, Chuyên gia tư vấn cấp cao tại Khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), cho biết: "Tránh nắng là cách hiệu quả nhất để tránh tiếp xúc với tia cực tím, tiếp theo là mặc quần áo bảo hộ và sử dụng ô và mũ."

Dưỡng ẩm

Trẻ đẹp luôn là mơ ước của mọi chị em và đây sẽ là bí quyết ngăn ngừa lão hóa 'tuyệt đỉnh' nhất định không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang ở độ tuổi 20, làn da của bạn có sự thay đổi tế bào và sản xuất collagen tốt. Để ngăn ngừa tổn thương da ở độ tuổi này, bạn có thể bắt đầu sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa các thành phần chống oxy hóa như vitamin C. Các sản phẩm chống oxy hóa này có thể bảo vệ da trước tác hại của môi trường.

Retinoids và axit alpha hydroxy (AH A)

Bạn cũng có thể bổ sung retinoid kê đơn hoặc kem retinol không kê đơn vào thói quen chăm sóc da hàng đêm của mình. Retinoids, dẫn xuất vitamin A như tretinoin, giúp cải thiện vẻ ngoài của da bằng cách tăng tốc độ luân chuyển tế bào và thúc đẩy sản xuất collagen. Chúng cũng có thể làm thông thoáng lỗ chân lông và làm sáng các đốm nâu.

Trẻ đẹp luôn là mơ ước của mọi chị em và đây sẽ là bí quyết ngăn ngừa lão hóa 'tuyệt đỉnh' nhất định không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Axit alpha hydroxy (AHA) được tìm thấy trong một số loại kem dưỡng da cũng có thể giúp tăng trưởng tế bào và sản xuất collagen, nhưng ở mức độ thấp hơn là retinoid kê đơn.

Tiến sĩ Pang nói: "Nên dùng kem retinoid từ từ vì nó có thể gây mẩn đỏ và khô da trong vài tuần đầu tiên sử dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên sử dụng kem chứa retinoid."

Nước uống collagen có thể tăng lượng collagen trong da của bạn hoặc thúc đẩy sản xuất collagen không?

Tiến sĩ Pang nói: "Không, chúng không thể. Cơ thể bạn sẽ chỉ đơn giản là phá vỡ collagen có trong những thức uống này và sử dụng nó để tạo năng lượng. Collagen sẽ không chuyển một cách kỳ diệu đến lớp hạ bì của bạn hoặc có lợi cho da theo bất kỳ cách nào. Thay vào đó, bạn nên sử dụng kem chứa retinoid để tăng cường sản xuất collagen."

Mẹo về lối sống để ngăn ngừa nếp nhăn và lão hóa da sớm

  • Nằm ngửa khi ngủ. Ngủ nghiêng về cùng một bên mỗi đêm có thể khiến hình thành nếp nhăn ở bên đó trên khuôn mặt của bạn. Thay đổi tư thế ngủ hoặc nằm ngửa nếu bạn có thể nhé.
  • Sử dụng một loại kem dưỡng ẩm tốt. Mặc dù uống đủ chất lỏng rất tốt cho sức khỏe nói chung, nhưng các bác sĩ da liễu biết rằng độ ẩm tốt cho da thực sự đạt được ở cấp độ hàng rào bảo vệ da. Chất giữ ẩm sẽ giữ lượng nước trong da để các tế bào luôn căng mọng và ngậm nước. Đây là chìa khóa để ngăn ngừa nếp nhăn nhưng thường bị bỏ qua.
Trẻ đẹp luôn là mơ ước của mọi chị em và đây sẽ là bí quyết ngăn ngừa lão hóa 'tuyệt đỉnh' nhất định không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Cố gắng giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. Việc cau mày quá mức do căng thẳng liên tục có thể khiến hình thành các đường trên trán và giữa hai lông mày.
Trẻ đẹp luôn là mơ ước của mọi chị em và đây sẽ là bí quyết ngăn ngừa lão hóa 'tuyệt đỉnh' nhất định không nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu bạn đeo kính, hãy đảm bảo rằng đơn thuốc của bạn được cập nhật. Thường xuyên cau mày do thị lực kém cũng có thể gây ra hậu quả.
  • Đeo kính râm. Nó có thể ngăn chặn tia UV gây hại cho vùng da mỏng manh quanh mắt và bảo vệ đôi mắt của bạn.
  • Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Thực phẩm chống oxy hóa giúp duy trì một làn da khỏe mạnh, có khả năng chống lại tác hại của môi trường tốt hơn. Tất cả các loại quả mọng, ớt chuông đỏ và trà xanh là một số thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe làn da.
  • Tạo thói quen thoa kem chống nắng vào mỗi buổi sáng, dù mưa hay nắng. Nếu bạn ở ngoài trời lâu, hãy thoa lại kem chống nắng sau mỗi hai giờ nhé.​​​​​​

Theo Healthxchange

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