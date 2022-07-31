Mách bạn 4 cách trị tóc bết hiệu quả tại nhà

Mái tóc bết dầu luôn là nỗi lo ngại đối với chị em phụ nữ, áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây giải quyết nhanh được nỗi lo 'bết tóc'

Dầu gội khô

Ảnh minh họa: Internet

Dầu gội khô là một trong những vật dụng không thể thiếu của các cô nàng có mái tóc dầu. Đây là cách nhanh nhất giúp loại bỏ chất dầu trên da đầu. Ngoài ra, nó còn giúp mái tóc bạn bồng bềnh và giữ nếp tóc tốt hơn.

Dầu gội khô còn rất thích hợp để bạn có thể mang đi du lịch. Tuy nhiên, dầu gội khô có chứa nhiều thành phần không tốt cho tóc và nó cũng không giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn trên da đầu. Vì thế, hãy làm sạch tóc ngay khi có thể để tránh những hư tổn không mong muốn.

Nha đam

Có thể chống viêm, giảm ngứa da đầu, gàu và giúp tóc chắc khoẻ. Nha đam cũng kích thích mọc tóc, cải thiện độ bóng và cân bằng độ pH của da đầu. Có nhiều cách sử dụng nha đam như bôi trực tiếp vào tóc hoặc trộn với dầu gội đầu. Nhiều người còn lấy nhớt nha đam ủ trong một giờ, sau đó gội lại. Một cách khác để sử dụng nha đam là trộn một muỗng canh gel nha đam, một muỗng nước cốt chanh và một muỗng dầu gội đầu, massage đều và gội sạch.

Ảnh minh họa: Internet

Phấn rôm trẻ em

Phấn rôm trẻ em như là một vật dụng thay thế dầu gội đầu trong những lúc cần thiết với công dụng hút ẩm tuyệt vời. Bạn chỉ cần cho một ít phấn rôm vào lòng bàn tay rồi xoa bóp nhẹ nhàng lên da đầu và tóc của bạn, phấn rôm sẽ thấm hút bã nhờn và phần tóc bết, phấn rôm sẽ hút hết dầu thừa cho bạn mái tóc sạch nhờn và bồng bềnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Chanh là một nguyên liệu thiên nhiên mà bạn dễ dàng tìm kiếm. Chanh giúp trung hòa và loại bỏ nhanh lượng dầu nhờn trên tóc do dầu trên da đầu có tính kiềm, còn chanh có tính axit. Đồng thời chanh còn bổ sung vitamin C cần thiết để nuôi dưỡng mái tóc hư tổn.

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