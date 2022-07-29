Tóc bết là nổi lo của nhiều chị em, nhất là vào mùa hè nắng nóng, bỏ túi 5 tips này để thoát khỏi tình trạng tóc bết nhé!

Lưu ý khi dùng dầu xả

Một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến toàn bộ tóc của bạn, trong đó có tóc mái - bị bết mặc dù bạn mới gội đầu có thể là do bạn dùng quá nhiều dầu xả khi gội đầu. Để dầu xả thực hiện đúng chức năng của nó, tức dưỡng tóc mềm mại, suôn mượt mà không làm bết tóc, bạn chỉ nên dùng một lượng vừa đủ và thoa tập trung vào đuôi tóc, tuyệt đối tránh xa da đầu và phần tóc mái. Khi đó, bạn có thể yên tâm rằng tóc mái của mình sẽ ít bị bết hơn hẳn.

Hút dầu bằng phấn rôm trẻ em

Bạn có thể sử dụng phấn thơm (phấn rôm) dạng bột dành cho trẻ em cũng là một cách khá hiệu nghiệm để cứu chữa tóc bị dầu. Chỉ cần rắc một lượng phấn bột nhỏ lên mái tóc. Sau 5 phút bạn dùng lược và chải nhẹ nhàng để rũ bỏ lượng phấn dư thừa đó. Phấn bột có tác dụng hút ẩm, giúp tóc bạn bớt dầu hơn khá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ một chút phần rôm bạn đã "cấp cứu" được ngay mái tóc bết dính của mình trong tích tắc.

Giảm sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc

Sử dụng quá nhiều sản phẩm dưỡng tóc thường làm cho tóc bết rít và bẩn nhanh hơn. Cách trị tóc dầu bết dính này là bạn chỉ nên sử dụng dầu dưỡng tóc khoảng 2 lần/tuần, khi xịt dưỡng tóc chỉ cần dùng một lượng nhỏ và để cách xa lọn tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Giặt vỏ gối thường xuyên

Vỏ gối thấm nhiều dầu dưỡng bạn dùng cho tóc và da, khiến nó thành nơi thích hợp cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở và là nguyên nhân làm cho tóc bị bẩn. Nên giặt vỏ gối thường xuyên ít nhất 1 tuần/lần, cách này vừa bảo vệ tóc lại vừa bảo vệ da mặt

Tẩy tế bào chết cho da đầu

Tẩy tế bào chết cho da đầu giúp loại bỏ tế bào chết, gàu và bụi bẩn. Nó cũng giúp nang tóc khỏe hơn, kích thích mọc tóc. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm homemade để tẩy tế bào chết cho da đầu như nước cốt chanh, đường nâu...

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