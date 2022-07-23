Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên

Với biệt hiệu là hoa hậu ảnh dìm, Thuỳ Tiên cũng được biết đến với những hình ảnh giản dị qua phong cách ăn mặc đời thường. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh của cô hoa hậu này nhé!
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Có thể thấy Thùy Tiên luôn ưa chuộng các mẫu áo thun có màu sắc nổi bật và quần jeans chính là item thời trang xuất hiện thường xuyên nhất trên các outfits dạo phố của người đẹp sinh năm 1998.
Trước khi thi Miss Grand, Thùy Tiên dành nhiều thời gian luyện tập để có cơ thể săn chắc. Ở nhà trong những ngày TP HCM giãn cách, cô thường tự chụp ảnh trong trang phục cắt xẻ, tôn vòng hai.
Khi không diện váy áo cut out gợi cảm, Thùy Tiên vẫn thu hút triệu like chỉ bằng các items thời trang cơ bản.
Quá quen thuộc với những thiết kế gợi cảm, táo bạo khi tham gia Miss Grand International 2021, thế nhưng street style đời thường của nàng hậu lại thiên về hướng đơn giản, năng động.
Gây bão mạng xã hội vào tối 4/12 với khoảnh khắc đăng quang đầy tự hào và đáng nhớ trên đấu trường quốc tế, người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn khiến mọi người tò mò về gu thời trang đời thường trước khi đăng quang.
Trong một hoạt động cộng đồng, cô chọn áo phông có thông điệp: "Đừng lo lắng về ngày mai. Đây là khoảnh khắc để bạn biến giấc mơ thành sự thật".
Thùy Tiên là sinh viên khoa Pháp văn Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM. Cô từng là á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, Top 5 và là Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam thi Miss International 2018 nhưng không đạt thành tích.