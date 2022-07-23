Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên

Thời trang 23/07/2022 09:08

Với biệt hiệu là hoa hậu ảnh dìm, Thuỳ Tiên cũng được biết đến với những hình ảnh giản dị qua phong cách ăn mặc đời thường. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh của cô hoa hậu này nhé!

Có thể thấy Thùy Tiên luôn ưa chuộng các mẫu áo thun có màu sắc nổi bật và quần jeans chính là item thời trang xuất hiện thường xuyên nhất trên các outfits dạo phố của người đẹp sinh năm 1998.

Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên - Ảnh 1
Phong cách thời trang mùa hè điển hình được Thùy Tiên giới thiệu gồm combo áo thun tank top, quần denim ống rộng và giày thể thao sneaker.

Trước khi thi Miss Grand, Thùy Tiên dành nhiều thời gian luyện tập để có cơ thể săn chắc. Ở nhà trong những ngày TP HCM giãn cách, cô thường tự chụp ảnh trong trang phục cắt xẻ, tôn vòng hai.

Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên - Ảnh 2
Thùy Tiên phối áo crop top và quần jeans lưng cao hack dáng. Vòng eo nhỏ giúp người đẹp có thể "cân" mọi loại trang phục.

Khi không diện váy áo cut out gợi cảm, Thùy Tiên vẫn thu hút triệu like chỉ bằng các items thời trang cơ bản.

Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên - Ảnh 3
Cô nàng còn thường xuyên mix & match trang phục với gam màu trắng trung tính.

Quá quen thuộc với những thiết kế gợi cảm, táo bạo khi tham gia Miss Grand International 2021, thế nhưng street style đời thường của nàng hậu lại thiên về hướng đơn giản, năng động.

Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên - Ảnh 4
Theo dõi trang cá nhân, dễ dàng nhận ra Thùy Tiên sở hữu tủ đồ tràn ngập các trang phục nhiều màu sắc và không bị trùng lặp nhau.

Gây bão mạng xã hội vào tối 4/12 với khoảnh khắc đăng quang đầy tự hào và đáng nhớ trên đấu trường quốc tế, người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn khiến mọi người tò mò về gu thời trang đời thường trước khi đăng quang.

Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên - Ảnh 5
Thuỳ Tiên hiện tại cao 1m70, số đo ba vòng là 83 - 62 - 92. Chính nhờ chỉ số cơ thể đẹp mà cô tự tin diện những bộ trang phục bó sát.

Trong một hoạt động cộng đồng, cô chọn áo phông có thông điệp: "Đừng lo lắng về ngày mai. Đây là khoảnh khắc để bạn biến giấc mơ thành sự thật".

Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên - Ảnh 6
Mỹ nhân 23 tuổi luôn mặc lịch sự với quần jeans, áo phông hoặc sơ mi trắng khi đi từ thiện.

Thùy Tiên là sinh viên khoa Pháp văn Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM. Cô từng là á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, Top 5 và là Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam thi Miss International 2018 nhưng không đạt thành tích.

Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên - Ảnh 7
Người đẹp cũng thể hiện sự đa dạng trong cách phối đồ để không gây nhàm chán. Chiếc áo có dáng corset với hoạ tiết hoa mang lại vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, khoe trọn vòng eo 'con kiến'.
Tuy đã là bà mẹ 3 con, nhưng phong cách thời trang của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ là lỗi mốt đều nhờ những bí quyết này

Tuy đã là bà mẹ 3 con, nhưng phong cách thời trang của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ là lỗi mốt đều nhờ những bí quyết này

Cùng học tập cách phối đồ "đỉnh chóp" của Tăng Thanh Hà vừa thanh lịch lại tối giản và chưa bao giờ lỗi mốt.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang hoa hậu Thuỳ Tiên thời trang 2022 thời trang sao việt

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt