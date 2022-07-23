Học hỏi ngay gu thời trang xuống phố đơn giản nhưng sang trọng cực kì của người đẹp Miss Grand Thuỳ Tiên

Với biệt hiệu là hoa hậu ảnh dìm, Thuỳ Tiên cũng được biết đến với những hình ảnh giản dị qua phong cách ăn mặc đời thường. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh của cô hoa hậu này nhé!

Có thể thấy Thùy Tiên luôn ưa chuộng các mẫu áo thun có màu sắc nổi bật và quần jeans chính là item thời trang xuất hiện thường xuyên nhất trên các outfits dạo phố của người đẹp sinh năm 1998. Phong cách thời trang mùa hè điển hình được Thùy Tiên giới thiệu gồm combo áo thun tank top, quần denim ống rộng và giày thể thao sneaker. Trước khi thi Miss Grand, Thùy Tiên dành nhiều thời gian luyện tập để có cơ thể săn chắc. Ở nhà trong những ngày TP HCM giãn cách, cô thường tự chụp ảnh trong trang phục cắt xẻ, tôn vòng hai.

Thùy Tiên phối áo crop top và quần jeans lưng cao hack dáng. Vòng eo nhỏ giúp người đẹp có thể "cân" mọi loại trang phục. Khi không diện váy áo cut out gợi cảm, Thùy Tiên vẫn thu hút triệu like chỉ bằng các items thời trang cơ bản. Cô nàng còn thường xuyên mix & match trang phục với gam màu trắng trung tính. Quá quen thuộc với những thiết kế gợi cảm, táo bạo khi tham gia Miss Grand International 2021, thế nhưng street style đời thường của nàng hậu lại thiên về hướng đơn giản, năng động.

Theo dõi trang cá nhân, dễ dàng nhận ra Thùy Tiên sở hữu tủ đồ tràn ngập các trang phục nhiều màu sắc và không bị trùng lặp nhau. Gây bão mạng xã hội vào tối 4/12 với khoảnh khắc đăng quang đầy tự hào và đáng nhớ trên đấu trường quốc tế, người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn khiến mọi người tò mò về gu thời trang đời thường trước khi đăng quang. Thuỳ Tiên hiện tại cao 1m70, số đo ba vòng là 83 - 62 - 92. Chính nhờ chỉ số cơ thể đẹp mà cô tự tin diện những bộ trang phục bó sát. Trong một hoạt động cộng đồng, cô chọn áo phông có thông điệp: "Đừng lo lắng về ngày mai. Đây là khoảnh khắc để bạn biến giấc mơ thành sự thật". Mỹ nhân 23 tuổi luôn mặc lịch sự với quần jeans, áo phông hoặc sơ mi trắng khi đi từ thiện. Thùy Tiên là sinh viên khoa Pháp văn Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM. Cô từng là á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, Top 5 và là Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam thi Miss International 2018 nhưng không đạt thành tích. Người đẹp cũng thể hiện sự đa dạng trong cách phối đồ để không gây nhàm chán. Chiếc áo có dáng corset với hoạ tiết hoa mang lại vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, khoe trọn vòng eo 'con kiến'.

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