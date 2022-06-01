Tuy đã là bà mẹ 3 con, nhưng phong cách thời trang của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ là lỗi mốt đều nhờ những bí quyết này

Đây là combo được Hà Tăng ưu ái trong thời gian gần đây, với món đồ chủ đạo là chiếc blazer. Thay vì kết hợp cùng chân váy, Hà Tăng kết hợp cùng quần âu và quần jeans, vừa toát lên vẻ chỉn chu lại thanh lịch, phù hợp với các nàng công sở.

Với tính cách năng động và ưa sự thoải mái, Tăng Thanh Hà có vẻ rất thích diện quần jeans trong cuộc sống hàng ngày, từ những buổi gặp gỡ bạn bè cho đến những buổi dạo phố.

Ảnh minh họa: Internet

Hà Tăng lên đồ với quần jeans ống đứng. Kết hợp với áo thun họa tiết xuyệt tông, Hà Tăng có được vẻ ngoài rất cool ngầu, cá tính mà vẫn đúng tuổi. Chị em có thể học hỏi ngay công thức áo thun nâu + quần jeans đen ghi trọn điểm sang xịn mịn. Đôi sandal dáng mule rất hợp với bộ đồ. Sự xuất hiện của đôi khuyên tai tròn và cặp kính mắt thì đem đến vẻ long lanh cho chủ nhân.

Áo tay bồng

"Ứng cử viên" đầu tiên hẳn nàng nào cũng có thể đoán ra được, đó chính là áo tay bồng. Sở dĩ món đồ này không thể vắng mặt trong tủ váy áo của các nàng là bởi không chỉ diện lên thoải mái, trendy mà chiếc áo này còn rất phù hợp để mặc mùa Thu/Đông.

"Ứng cử viên" đầu tiên hẳn nàng nào cũng có thể đoán ra được, đó chính là áo tay bồng.

So với set đồ nâu đất ở trên, họa tiết hoa hồng nhỏ của chiếc váy này giúp làn da của cô trông tươi tắn, hồng hào hơn. Hơn nữa, thiết kế tay bồng kết hợp cùng kính mắt mèo cũng góp phần vào việc nâng cấp độ sang chảnh cho người đẹp sinh năm 1986.

Váy hoa dài tay + áo khoác

Thêm một set đồ mà chị em có thể học hỏi từ Hà Tăng, đó là một chiếc váy hoa dài tay đơn giản vừa có thể mặc đi làm lại vừa có thể mặc đi chơi. Nếu hôm nào trời hơi se lạnh, bạn có thể khoác ngoài một chiếc denim jacket cơ bản vừa để giữ ấm vừa mang lại vẻ trẻ trung vô đối.

Cô khéo léo kết hợp tông màu đậm nhạt tạo nên tổng thể hài hòa.

Khi đôi giày cao gót đã mang sắc nâu đậm, cô lại chọn túi xách có màu da tạo điểm nhấn. Ngoài ra, cô còn đeo thêm sợi dây chuyền vàng để hợp với outfit mang đậm tinh thần vintage.

Sơ mi trắng

Không thể không kể đến sơ mi trắng. Sơ mi trắng vừa thanh lịch, dễ mặc, mang lại nét trẻ trung cho người mặc, bên cạnh đó, chiếc áo này còn có thể mix với hầu hết mọi kiểu quần hoặc chân váy.

Dù đã ngoài 30 và trở thành mẹ của 3 đứa con, Tăng Thanh Hà vẫn luôn trông rạng rỡ, trẻ trung bằng loạt công thức phối đồ "hack tuổi" đáng học tập. Vợ Louis Nguyễn xắn nhẹ ống tay áo sơ mi, diện kèm quần jeans ống rộng và mang giày sandals bít mũi đế bệt.

Quần jeans ống rộng giúp chị em phụ nữ vận động một cách thoải mái trong những ngày trời nóng, tôn vẻ ngoài năng động, hợp mốt khi mặc cùng áo sơ mi trắng.

Nàng "ngọc nữ" điện ảnh Việt một thời chọn áo sơ mi tay lửng hay tay dài và xắn cao ống tay giúp "chống nóng" hiệu quả, đồng thời kết hợp với chân váy xếp ly thanh lịch.