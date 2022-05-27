Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK)

Thời trang 27/05/2022 07:50

Không còn lại với gu thời trang sang xịn mịn của Rose (BlackPink). Cùng nằm lòng các cách phối đồ của cô nàng này nào.

Áo thun + áo khoác dạ dáng dài + quần jean

Áo thun luôn là item quen thuộc đối với tất cả mọi người, luôn hiện diện ở bất cứ nơi đâu bởi sự năng động, tiện lợi, đa dạng về kiểu loại và quan trọng là rất dễ phối với bất cứ một món đồ nào. Với quần jean và áo khoác dạ dáng dài của không ngoại lệ.

Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK) - Ảnh 1
Áo thun cũng vô cùng đa dạng, như chúng ta đều biết kiểu áo thun phổ biến và chưa bao giờ lỗi mốt nhất vẫn luôn là áo thun trắng, áo thun sọc, áo thun in hình, in chữ cá tính, ý nghĩa.

 Về quần jean cũng không nhất thiết nàng phải chọn jean skinny đen truyền thống vì áo thun và khoác dáng dài vô cùng ưa mix đồ. Các bạn có thể thay thế bằng quần jean ống rộng, jean ống loe, baggy jean.

Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK) - Ảnh 2
Với áo khoác dạ dáng dài thì không cần phải bàn cãi nhiều vì vào mùa đông, áo có khả năng giữ ấm rất tốt, đặc biệt là dáng dài.

Không những mang lại sự sang trọng, quyền lực của một “tổng tài”, thời thượng mà còn chắn gió toàn thân. Nàng có thể chọn những gam màu sang chảnh như màu đen, màu be. Kết hợp với đó là giày sneaker trắng, túi xách nữa là thêm phần hoàn hảo rồi.

Quần baggy/ quần culottes ống rộng

Đi kèm với những chiếc áo croptop chắc hẳn không còn gì hợp hơn quần baggy hoặc culottes ống rộng phải không nào? Nếu bạn là một Blink chân chính, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được style thời trang sân bay của Rosé Black Pink sẽ theo cách phối quần ống rộng đẹp như sau: baggy/ culottes + croptop. Tuy đây là một tips phối đồ đơn giản, nhưng vẫn được Rosé “biến hoá” một cách tài tình và trở thành hot trend trong cộng đồng yêu thời trang. Nếu bạn cảm thấy chán những chiếc quần culottes kaki hoặ baggy jeans đơn điệu hằng ngày, hãy “bắt chước” Rose diện những kiểu quần baggy nhung hoặc baggy cotton nổi bật như một cách phối quần ống rộng đẹp nhé!

Diện áo buông lơi tạo nét quyến rũ

Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK) - Ảnh 3
Áo khoác lệch vai chính là sự lựa chọn ưng ý của cô nàng trong bộ sưu tập thời trang sân bay khi lưu diễn tại các thành phố lân cận.

Bạn có thể học hỏi cách mix & match với đồ bên trong theo style basic kết hợp với chiếc áo khoác ‘xịn xò’ để tạo nên nét hài hòa mà vẫn hết sức lôi cuốn. 

Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK) - Ảnh 4
Với phong cách tạo dáng này giúp bạn pha chút phong cách cá tính mà vẫn rất sexy quyến rũ. 

Áo nỉ hoodie + skinny jeans

Lại một #ootd vô cùng thoải mái và tiện lợi khi di chuyển tại sân bay. Có một tips nhỏ cho bạn là hãy mặc thêm một chiếc áo phông mỏng nhẹ bên trong hoodie khi đi máy bay.

Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK) - Ảnh 5
Khi nóng bạn có thể cởi áo hoodie ra còn khi nhiệt độ trên máy bay hạ xuống, chiếc hoodie giúp bạn giữ ấm tuyệt đối.

Dân chơi all-black

Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK) - Ảnh 6

Nếu như ra sân bay mà bạn vẫn chưa kịp đầu tư chu đáo về trang phục thì cô nàng Rosé sẽ mách nước giúp bạn diện ngay cây đồ all black, vừa đơn giản, dễ mang mà vẫn chất như nước cất.

Có thể nói diện thời trang sân bay nguyên cây đen từ đầu đến chân sẽ giúp chúng ta che nhiều khuyết điểm, phô bày những đường cong quyến rũ, hãy thử diện áo croptop đen cùng chiếc quần skinny jean hay cullotes suông dáng dài, đảm bảo sẽ ‘hack’ chân của bạn dài miên man chuẩn siêu mẫu đấy nha!

Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK) - Ảnh 7
 Với phong cách tạo dáng này giúp bạn pha chút phong cách cá tính mà vẫn rất sexy quyến rũ. 
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Từ khóa:   thời trang sao thời trang rose thời trang sân bay

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