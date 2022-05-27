Học lỏm các tips phối đồ của nàng thơ xứ Úc - Rose (BLACKPINK)

Không còn lại với gu thời trang sang xịn mịn của Rose (BlackPink). Cùng nằm lòng các cách phối đồ của cô nàng này nào.
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- Thái Hòa | Xây dựng văn hóa công ty và chiến lược marketing từ việc may đồng phục.
Áo thun + áo khoác dạ dáng dài + quần jean
Áo thun luôn là item quen thuộc đối với tất cả mọi người, luôn hiện diện ở bất cứ nơi đâu bởi sự năng động, tiện lợi, đa dạng về kiểu loại và quan trọng là rất dễ phối với bất cứ một món đồ nào. Với quần jean và áo khoác dạ dáng dài của không ngoại lệ.
Về quần jean cũng không nhất thiết nàng phải chọn jean skinny đen truyền thống vì áo thun và khoác dáng dài vô cùng ưa mix đồ. Các bạn có thể thay thế bằng quần jean ống rộng, jean ống loe, baggy jean.
Không những mang lại sự sang trọng, quyền lực của một “tổng tài”, thời thượng mà còn chắn gió toàn thân. Nàng có thể chọn những gam màu sang chảnh như màu đen, màu be. Kết hợp với đó là giày sneaker trắng, túi xách nữa là thêm phần hoàn hảo rồi.
Quần baggy/ quần culottes ống rộng
Đi kèm với những chiếc áo croptop chắc hẳn không còn gì hợp hơn quần baggy hoặc culottes ống rộng phải không nào? Nếu bạn là một Blink chân chính, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được style thời trang sân bay của Rosé Black Pink sẽ theo cách phối quần ống rộng đẹp như sau: baggy/ culottes + croptop. Tuy đây là một tips phối đồ đơn giản, nhưng vẫn được Rosé “biến hoá” một cách tài tình và trở thành hot trend trong cộng đồng yêu thời trang. Nếu bạn cảm thấy chán những chiếc quần culottes kaki hoặ baggy jeans đơn điệu hằng ngày, hãy “bắt chước” Rose diện những kiểu quần baggy nhung hoặc baggy cotton nổi bật như một cách phối quần ống rộng đẹp nhé!
Diện áo buông lơi tạo nét quyến rũ
Bạn có thể học hỏi cách mix & match với đồ bên trong theo style basic kết hợp với chiếc áo khoác ‘xịn xò’ để tạo nên nét hài hòa mà vẫn hết sức lôi cuốn.
Áo nỉ hoodie + skinny jeans
Lại một #ootd vô cùng thoải mái và tiện lợi khi di chuyển tại sân bay. Có một tips nhỏ cho bạn là hãy mặc thêm một chiếc áo phông mỏng nhẹ bên trong hoodie khi đi máy bay.
Dân chơi all-black
Có thể nói diện thời trang sân bay nguyên cây đen từ đầu đến chân sẽ giúp chúng ta che nhiều khuyết điểm, phô bày những đường cong quyến rũ, hãy thử diện áo croptop đen cùng chiếc quần skinny jean hay cullotes suông dáng dài, đảm bảo sẽ ‘hack’ chân của bạn dài miên man chuẩn siêu mẫu đấy nha!