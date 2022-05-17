5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn

Thời trang 17/05/2022 11:56

Còn những nàng sở hữu những chiếc body chưa đẹp, chưa bốc lửa, chưa gợi cảm thì mẫu đầm body cũng sẽ những thiết kế làm vừa lòng bạn.

Đầm body là thiết kế tôn dáng người mặc. Mẫu đầm này sở hữu những from gợi cảm đặc biệt được dành cho các cô nàng sở hữu thân hình đồ hồ cát yêu thích và lựa chọn  cho những dịp đặc biệt như tiệc cưới, dạ hội và những sự kiện quan trọng khác.

Còn những nàng sở hữu những chiếc body chưa đẹp, chưa bốc lửa, chưa gợi cảm thì mẫu đầm body cũng sẽ những thiết kế làm vừa lòng bạn.

Mẫu mã, màu sắc và chất liệu sẽ mang tính quyết định đến sự quyến rũ mà những chiếc đầm body mang đến cho bạn. Cùng Projectrunway.com.vn khám phá 5 mẫu đầm body đang là xu hướng của năm 2022.

Đầm body 2 dây hở lưng

5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh 1

Đầm body gợi cảm khoe rãnh lưng sâu hút mắt

Đây mà mẫu đầm tinh tế và gợi cảm. Khi đối mặt, bạn thu hút người đối diện bởi gương mặt thanh tú, cử chỉ và phong cách nói chuyện cá tính. Và khi xoay lưng rời đi, bạn lại ghi điểm và vẫn thu hút mọi người với chiếc “lưng ong” nuột nà, rãnh lưng hút mắt và body nóng bỏng, cùng những bước đi uyển chuyển.

Cũng là chiếc lưng trần cuốn hút. Nhưng bạn có thể chọn cho mình những mẫu có vòng dây qua lưng tạo điểm nhấn, hoặc cũng có thể kết hợp phấn nhũ makeup để tôn thêm điểm sáng và thể hiện rõ nét thêm rãnh lưng.

Đừng quên kết hợp thêm những phụ kiện lấp lánh cho bờ vai thêm phần cuốn hút và những đôi giày cao gót để outfit thêm hoàn hảo.

Những chiếc đầm body 2 dây hở lưng sẽ là vũ khí bí mật giúp bạn tỏa sáng và trở thành tâm điểm của mọi buổi tiệc.

Đầm body trễ vai

5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh 2

Đầm body trễ vai ngọt ngào và gợi cảm 

Mẫu đầm body trễ vai rất phù hợp cho những cô nàng có bờ vai trần mảnh mai, nuột nà.

Những item trễ vai luôn là những mẫu trang phục “must-have” của những cô nàng sỡ vóc dáng “ mình hạc – xương mai” đáng ngưỡng mộ.  Thiết kế body ôm sát tôn dáng, với điểm nhấn để lộ phần vai trần, giúp bạn nhân đôi sự quyến rũ vốn có.  

Với những mẫu váy như thế, nét đẹp từ hình thể chính là điểm nổi trong tổng thể outfit. Vì thế, bạn hãy chọn những chiếc váy có màu đơn sắc để làm nền như: đỏ, đen, trắng hoặc những màu nhủ ánh kim để làm set đồ thêm nổi bật.

Xem thêm: TOP 500 mẫu giày cao gót nữ đẹp TỪ 15 Shop Uy Tín

Đầm body tay dài.

5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh 3

Đầm body tay dài kín đáo đầy nữ tính

Đây là mẫu đầm body sang trọng, đẳng cấp được nhiều sao nữ hàng đầu của Vbiz, cũng như showbiz thường xuyên sử dụng.

Phần thân váy body có thiết kế tay dài sẽ giúp bạn có một sự quyến rũ vừa đủ, phù hợp cho những buổi tiệc  tối, hẹn hò nhẹ nhàng, lãng mạng.

Nếu bạn là cô nàng yêu thích phong cách công sở hoặc những phong trẻ trung cá tính. Thì mẫu đầm body tay dài sẽ là cơn gió mát làm phong phú thêm có cá tính thời trang của bạn.

Đầm ôm body giả vest sang trọng

5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh 4

 Đầm body giả vest khí chất mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính

Đầm body giả vest là sự kết hợp giữa 2 phong cách thời đối lập nhau.

Sự kết hợp đầy tinh tế và tuyệt vời này đã đem đến cho chúng ta một xu hướng mới trong thời trang công sở.

Mẫu đầm body giả vest được các quý cô công sở lựa chọn cho những buổi ký hợp đồng, khai trương, những buổi họp với đối tác. Thiết kế này đem đến cho các quý cô khí chất thanh lịch và quyền lực của một nữ tổng tài.

Đầm  body cúp ngực, xẻ tà

5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh 5

Đầm body cúp ngực, xẻ tà nhân 3 sự quyến rũ 

Đầm body cúp ngực, xẻ tà là mẫu đầm body sở hữu những đặc điểm giúp người mặc thể hiện được tối đa phong cách sexy.

Thất nhất là form body nổi bật đường cong cơ thể. Đặc biệt là những nàng sở hữu vóc dáng đồng hồ cát hoặc dáng quả lê.

Thứ hai là thiết kế cúp ngực, vòng 1 căng tròn, xương quai xanh mảnh mai và chiếc lưng nuột mà sẽ là điểm nhấn tăng thêm phần gợi cảm mà thiết kế này mang lại.

Thứ ba chính là phần tà được cắt xẻ táo bạo, giúp người mặc hack dáng cực tốt. Cho dù bạn là cô nàng sở hữu đôi chân “1m12” hay chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn, chỉ cần là đôi chân thon gọn, không tì vết thì thiết kế xẻ tả sẽ luôn là chân ái dành cho bạn.

Khi chọn váy body cúp ngực, xẻ tà, bạn nên chọn những mẫu váy được may từ chất liệu thun có tính đàn hồi, co giãn. Điều này, sẽ giúp bạn di chuyển thêm phần tự tin và thoải mái hơn.

Kết luận

Đầm body là mẫu đầm mà nhất định bạn nên thử qua một lần, để không bỏ lỡ những item thời trang hot nhất. Hãy luôn là cô nàng xinh đẹp, sáng tạo và quyến rũ nhé!

Projectrunway.com.vn, luôn mang đến cho bạn những xu hướng thời trang mới và thịnh hành nhất nhất. Đồng hành cùng Projectrunway.com.vn - Web review thời trang uy tín để là người bắt trend chất nhất.

5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh 6

Tạm biệt hàm răng ố vàng , áp dụng những mẹo sau để có được hàm răng trắng sáng, chắc khỏe chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản tại nhà

Tạm biệt hàm răng ố vàng , áp dụng những mẹo sau để có được hàm răng trắng sáng, chắc khỏe chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản tại nhà

Chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản, dễ dàng đánh bay mảng bám, ố vàng lâu năm, đem đến cho mạng hàm răng trắng sáng, tự tin.

Xem thêm
Từ khóa:   Đầm body

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 29 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 31 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 29 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt