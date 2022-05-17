5 mẫu đầm body hút mắt quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn

Còn những nàng sở hữu những chiếc body chưa đẹp, chưa bốc lửa, chưa gợi cảm thì mẫu đầm body cũng sẽ những thiết kế làm vừa lòng bạn.

Đầm body là thiết kế tôn dáng người mặc. Mẫu đầm này sở hữu những from gợi cảm đặc biệt được dành cho các cô nàng sở hữu thân hình đồ hồ cát yêu thích và lựa chọn cho những dịp đặc biệt như tiệc cưới, dạ hội và những sự kiện quan trọng khác.

Mẫu mã, màu sắc và chất liệu sẽ mang tính quyết định đến sự quyến rũ mà những chiếc đầm body mang đến cho bạn. Cùng Projectrunway.com.vn khám phá 5 mẫu đầm body đang là xu hướng của năm 2022.

Đầm body gợi cảm khoe rãnh lưng sâu hút mắt

Đây mà mẫu đầm tinh tế và gợi cảm. Khi đối mặt, bạn thu hút người đối diện bởi gương mặt thanh tú, cử chỉ và phong cách nói chuyện cá tính. Và khi xoay lưng rời đi, bạn lại ghi điểm và vẫn thu hút mọi người với chiếc “lưng ong” nuột nà, rãnh lưng hút mắt và body nóng bỏng, cùng những bước đi uyển chuyển.

Cũng là chiếc lưng trần cuốn hút. Nhưng bạn có thể chọn cho mình những mẫu có vòng dây qua lưng tạo điểm nhấn, hoặc cũng có thể kết hợp phấn nhũ makeup để tôn thêm điểm sáng và thể hiện rõ nét thêm rãnh lưng.

Đừng quên kết hợp thêm những phụ kiện lấp lánh cho bờ vai thêm phần cuốn hút và những đôi giày cao gót để outfit thêm hoàn hảo.

Những chiếc đầm body 2 dây hở lưng sẽ là vũ khí bí mật giúp bạn tỏa sáng và trở thành tâm điểm của mọi buổi tiệc.

Đầm body trễ vai

Đầm body trễ vai ngọt ngào và gợi cảm

Mẫu đầm body trễ vai rất phù hợp cho những cô nàng có bờ vai trần mảnh mai, nuột nà.

Những item trễ vai luôn là những mẫu trang phục “must-have” của những cô nàng sỡ vóc dáng “ mình hạc – xương mai” đáng ngưỡng mộ. Thiết kế body ôm sát tôn dáng, với điểm nhấn để lộ phần vai trần, giúp bạn nhân đôi sự quyến rũ vốn có.

Với những mẫu váy như thế, nét đẹp từ hình thể chính là điểm nổi trong tổng thể outfit. Vì thế, bạn hãy chọn những chiếc váy có màu đơn sắc để làm nền như: đỏ, đen, trắng hoặc những màu nhủ ánh kim để làm set đồ thêm nổi bật.

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Đầm body tay dài.

Đầm body tay dài kín đáo đầy nữ tính

Đây là mẫu đầm body sang trọng, đẳng cấp được nhiều sao nữ hàng đầu của Vbiz, cũng như showbiz thường xuyên sử dụng.

Phần thân váy body có thiết kế tay dài sẽ giúp bạn có một sự quyến rũ vừa đủ, phù hợp cho những buổi tiệc tối, hẹn hò nhẹ nhàng, lãng mạng.

Nếu bạn là cô nàng yêu thích phong cách công sở hoặc những phong trẻ trung cá tính. Thì mẫu đầm body tay dài sẽ là cơn gió mát làm phong phú thêm có cá tính thời trang của bạn.

Đầm ôm body giả vest sang trọng

Đầm body giả vest khí chất mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính

Đầm body giả vest là sự kết hợp giữa 2 phong cách thời đối lập nhau.

Sự kết hợp đầy tinh tế và tuyệt vời này đã đem đến cho chúng ta một xu hướng mới trong thời trang công sở.

Mẫu đầm body giả vest được các quý cô công sở lựa chọn cho những buổi ký hợp đồng, khai trương, những buổi họp với đối tác. Thiết kế này đem đến cho các quý cô khí chất thanh lịch và quyền lực của một nữ tổng tài.

Đầm body cúp ngực, xẻ tà

Đầm body cúp ngực, xẻ tà nhân 3 sự quyến rũ

Đầm body cúp ngực, xẻ tà là mẫu đầm body sở hữu những đặc điểm giúp người mặc thể hiện được tối đa phong cách sexy.

Thất nhất là form body nổi bật đường cong cơ thể. Đặc biệt là những nàng sở hữu vóc dáng đồng hồ cát hoặc dáng quả lê.

Thứ hai là thiết kế cúp ngực, vòng 1 căng tròn, xương quai xanh mảnh mai và chiếc lưng nuột mà sẽ là điểm nhấn tăng thêm phần gợi cảm mà thiết kế này mang lại.

Thứ ba chính là phần tà được cắt xẻ táo bạo, giúp người mặc hack dáng cực tốt. Cho dù bạn là cô nàng sở hữu đôi chân “1m12” hay chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn, chỉ cần là đôi chân thon gọn, không tì vết thì thiết kế xẻ tả sẽ luôn là chân ái dành cho bạn.

Khi chọn váy body cúp ngực, xẻ tà, bạn nên chọn những mẫu váy được may từ chất liệu thun có tính đàn hồi, co giãn. Điều này, sẽ giúp bạn di chuyển thêm phần tự tin và thoải mái hơn.

Kết luận

Đầm body là mẫu đầm mà nhất định bạn nên thử qua một lần, để không bỏ lỡ những item thời trang hot nhất. Hãy luôn là cô nàng xinh đẹp, sáng tạo và quyến rũ nhé!

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