Làm nail thường xuyên nhưng bạn đã biết cách tháo móng tại nhà vừa đơn giản, dễ làm, không gây hư móng mà lại còn tiết kiệm chưa?

Cách này tương đối lâu hơn nhưng lại không cần quá nhiều công cụ để thực hiện. Bạn chỉ cần chuẩn bị một thau nước ấm có xà bông trong đó rồi ngâm tay khoảng 15 – 20 phút tùy vào độ cứng của keo. Bạn quan sát thấy móng mềm thì dùng dụng cụ có đầu nhọn hoặc một sợi chỉ đưa vào phần hở giữa móng giả và móng thật để tháo từ từ giống như cách 1.

Trước tiên, bạn nên ngâm tay trong nước ấm khoảng 20 phút để nới lỏng keo ra khỏi móng tay. Sau đó, bạn nhẹ nhàng rửa móng bằng bàn chải, buffer đã chuẩn bị sẵn, chà sạch những phần keo thừa xung quanh móng. Tiếp đó, bạn ngâm móng tay trong dung dịch aceton hoặc dùng bông tẩm dung dịch aceton đắp lên móng để keo tách ra khỏi móng nhanh chóng hơn.

Cuối cùng, bạn từ từ dùng dụng cụ có mũi mỏng, nhỏ để đưa vào kẽ hở giữa phần móng giả và móng thật và tách từ từ cho đến khi móng giả hoàn toàn bị tháo gỡ.

Cách gỡ móng giả úp bột

Ảnh minh họa: Internet

Móng đắp bột sẽ khó tháo hơn nên các bạn hãy chuẩn bị các dụng sau đây:

Kìm cắt móng.

Cây dũa móng có độ nhám cao.

Cây đẩy biểu bì da.

Giấy bạc.

Nước tẩy móng acetone.

Bông gòn.

Các bước thực hiện cách tháo móng úp bột như sau:

Bước 1: Đầu tiên, các bạn hãy dùng kìm gỡ hết các hạt đính đá trên móng nếu có. Sau đó vệ sinh kìm và dùng kìm cắt bớt phần móng giả cho bằng với độ dài của phần móng tay thật để làm giảm độ cứng của móng, từ đó giúp quá trình thực hiện cách tháo móng tay giả sẽ dễ hơn.

Bước 2: Tiếp theo, các bạn dùng dũa để mài bớt lớp sơn bóng bảo vệ móng ở trên, nhớ mài hết lớp bóng cho đến khi phần sơn hơi lộ ra. Các bạn lưu ý là tránh mài quá sát vào phần móng thật vì có thể làm hại móng nhé.

Bước 3: Các bạn hãy cắt giấy bạc thành những miếng hình chữ nhật vừa phải và có thể cuộn kín quanh ngón tay là được.

Bước 4: Bước tiếp theo, các bạn hãy dùng bông gòn tẩm acetone và đặt lên mặt móng tay giả rồi dùng giấy bạc quấn quanh móng, gấp phần đầu lại rồi chờ khoảng 30 phút cho acetone làm mềm móng giả.

Bước 5: Sau khi hết thời gian chờ, các bạn tháo lớp giấy bạc ra và dùng cây đẩy biểu bì da đưa vào giữa lớp móng giả và móng thật để tách móng giả ra. Sau đó, bạn dùng dũa móng để mài cho hết lớp keo còn sót lại là xong.

Bước 6: Sau khi tháo hết móng giả ra thì bạn hãy rửa sạch lại tay rồi bôi kem dưỡng để bảo vệ da và móng tay. Nếu có sơn dưỡng móng thì bạn có thể bôi quanh móng tay nhé.

Cách chăm sóc móng sau khi tháo

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem dưỡng móng tay.Bạn nên sử dụng kem dưỡng có chiết xuất từ mật ong và chanh giúp nuôi dưỡng biểu bì móng tay hư tổn. Hoặc sử dụng loại kem dưỡng ẩm chuyên biệt dành cho móng tay chứa các thành phần tinh chất lô hội hoặc các loại vitamin có công dụng phục hồi móng gảy, bảo vệ các lớp biểu bì và giúp móng tăng trưởng chắc khỏe. Những loại kem này sẽ giúp móng tay của bạn luôn ẩm mượt, trơn bóng.

Mang găng tay khi làm những việc gây tổn thương đến móng tay như rửa chén, giặt đồ…

Uống nhiều nước không chỉ tốt cho sức khỏe, thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa… mà còn giúp móng tay tránh bị khô, duy trì độ ẩm cho da, tóc và nhiều bộ phận khác.

Bổ sung các thực phẩm giàu biotin - chất giúp nuôi dưỡng móng tay, như bơ, súp lơ, ngũ cốc nguyên hạt…

Các bạn hoàn toàn có thể tự tháo móng tay giả tại nhà. Tuy nhiên, sau khi tháo móng, cần phải chú ý dưỡng móng để móng tay luôn chắc khỏe nhé!