Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt!

Làm đẹp 14/05/2022 17:32

Vùng da quanh mắt mịn màng, sáng đẹp là tiền đề cho một đôi mắt thu hút. Vậy nhưng quầng thâm mắt lại khiến bạn trông mệt mỏi và kém sức sống? Dưới đây là những về cách trị thâm mắt tại nhà đơn giản mà hiệu quả nhất!

Sau đây là một số hỏi - đáp về quầng thâm dưới mắt. Vấn đề nan giải gây nhức nhối cho chị em phụ nữ chúng ta:

Bọng túi dưới mắt có khắc phục được không?

Nếu bạn không bị thâm quầng mắt bẩm sinh mà quầng mắt xuất hiện do thức khuya thì hoàn toàn có thể phục hồi. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn trong thời gian dài, quá trình hình thành quầng mắt diễn ra quá lâu, việc phục hồi sẽ hơi khó khăn.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 1

Như chúng ta đã biết, thức khuya sẽ gây ra quầng thâm dưới mắt. Tuy nhiên mức độ nghiêm trọng của việc thức khuya ở mỗi người là khác nhau, độ sâu của quầng mắt sa ra ngoài cũng khác nhau nên không thể nói chính xác thời gian hồi phục được. Nếu bạn hay thức khuya và bị thâm quầng mắt, hãy chú ý nghỉ ngơi và cân bằng lại nhịp sống của mình một cách khoa học hơn thì phần bọng dưới mắt sẽ nhanh chóng phục hồi. Nhưng nếu bạn vẫn duy trì nhịp sống cũ thì sự phục hồi sẽ chậm, thậm chí trở thành phần bọng cố định dưới mắt.

Sau bao lâu thì quầng mắt phục hồi nếu thức khuya?

Nếu xác định được bọng túi dưới mắt là do thức khuya, chỉ cần bạn trở lại làm việc bình thường và nghỉ ngơi trong hai ba ngày là có thể bình phục hoàn toàn. Ngoài việc đi ngủ sớm để giảm thâm quầng mắt, bạn còn có thể chườm túi trà hoặc miếng bông thấm sữa đông lạnh, đắp khoai tây cắt mỏng quanh mắt. Ngoài ra việc ăn quá nhiều thức ăn có mùi vị nồng và uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ cũng là những nguyên nhân hình thành phù nề và xuất hiện bọng túi dưới mắt.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 2

Khi thức khuya và thâm quầng mắt, chúng ta cần tăng cường chăm sóc mắt, nếu cứ để như vậy thì quá trình phục hồi của quầng mắt sẽ rất chậm. Vì vùng da quanh mắt tương đối mỏng và các sản phẩm chăm sóc da thông thường như kem dùng cho mặt thường không thích hợp để bôi lên mắt .  

Thay vào đó chúng ta nên dùng kem dưỡng chuyên biệt dành mắt và mặt nạ mắt vì cả kem dưỡng mắt và mặt nạ mắt đều có tác dụng làm mờ quầng thâm, xóa tan bọng mắt, nếp nhăn vùng mắt.

Làm sao để hết thâm quầng mắt sau khi thức khuya?

1. Massage bằng vitamin E

Vitamin E là một trong những loại vitamin cần thiết cho sức khỏe cơ thể cũng như không thể thiếu nếu muốn sở hữu làn da sáng mịn, hồng hào. Chất lỏng sền sệt trong viên nang vitamin E được dùng để mát xa trên vùng da dưới mắt mỗi tối trước khi đi ngủ. Trong 4 tuần bạn sẽ có thể loại bỏ hoặc làm giảm hiệu quả của quầng thâm dưới mắt.

2. Trà túi lọc

Dùng túi trà đã ngâm nước và chườm lên vùng mắt bị sưng để trà phát huy tác dụng không chỉ giúp mắt sáng khỏe mà còn giúp bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái.Ngoài ra, các tín đồ làm đẹp thường truyền tai nhau rằng viễ chườm mắt bằng trà qua đêm còn có thể giúp cho lông mi mọc dài và dày hơn. Thật khó tin, nhưng hãy thử xem.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 3
Trà túi lọc được xem là cứu tinh cho nhưng đôi mắt thiếu sức sống vì quầng thâm

3. Việt quất 

Đừng coi thường những quả mọng nhỏ bé màu xanh này. Trong việt quất có chứa anthocyanins có thể cải thiện thị lực, có lợi cho sự phát triển của mắt và củng cố võng mạc. Giúp cho đôi mắt khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, phù hợp với những người sử dụng máy tính trong thời gian dài.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 4

Việt quất không những bổ sung dưỡng chất cho mắt mà còn tăng cường tính bảo vệ, đồng thời tạo môi trường dinh dưỡng cho đôi mắt hoạt động tốt hơn, an toàn hơn

4. Chườm đá lạnh

Để chống lại bọng mỡ mắt, chũng ta có thể chườm lạnh để loại bỏ nó. Lấy 3 viên đá đã được làm đông sẵn trong tủ lạnh và cho các viên đá vào một chiếc khăn. Quấn nó lại, sau đó đắp khăn lên mí mắt và giữ nguyên trong ba phút. Nó có thể giúp bạn loại bỏ bọng mắt một cách tức thì.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 5

5. Dưa chuột

Dưa chuột có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp, giúp loại bỏ thâm quầng mắt và bổ sung độ ẩm cho da.Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch dưa chuột, cắt lát, sau đó chúng đắp lên mí mắt. Sau khoảng mười phút, thì lấy chúng ra và rửa mặt lại với nước sạch. Cách này rất hiệu quả để trị thâm quầng mắt.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 6

6. Luân phiên rửa mặt bằng nước ấm và nước lạnh

Phương pháp rửa mặt xen kẽ giữa nước ấm và nước lạnh này không chỉ giúp làm sạch da mặt mà còn làm co giãn các mạch máu trên bề mặt của da, từ đó loại bỏ bọng dưới mắt và có lợi cho việc dưỡng da mặt. 

Nếu rửa mặt như vậy hàng ngày còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn, trao đổi chất nhưng cần chú ý nhiệt độ nước không quá cao, nếu không sẽ dễ gây lão hóa da.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 7
Việc rửa mặt xen kẽ giữa nước ấm và nước lạnh được xem là một trong những phương pháp làm đẹp "bí mật" của các sao Hàn Ảnh minh họa: Internet

7. Massage trước khi đi ngủ

Mỗi tối trước khi đi ngủ bạn chỉ cần dùng ngón áp út mát xa nhẹ nhàng quanh vùng mắt khoảng từ 5-10 phút. Kiên trì thực hiện mỗi tối là bạn có thể xoa dịu được tình trạng mắt sưng húp. Đảm bảo rằng bạn sẽ không còn phải thức dậy với đôi mắt sưng húp và chảy nước vào ngày hôm sau.

8. Ăn nhiều thức ăn có tác dụng chống phù nề

Đậu đỏ, đậu xanh, bí đao và ý dĩ đều là những nguyên liệu có tác dụng chống tích nước trong cơ thể. Đậu đỏ, đậu xanh,… có tác dụng lợi tiểu, giải độc rất tốt, ăn nhiều có thể đào thải nhiều chất độc ra khỏi cơ thể, xóa tàn nhang, tiêu phù nề. Nếu không có độc tố trong cơ thể, làn da của chúng ta tất nhiên sẽ trở nên mềm mại và mềm mại.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 8

9. Dùng kem dưỡng mắt

Nhiều người cho rằng quầng mắt hình thành do phù nề, chứng tỏ vùng da mắt ngậm nước quá nhiều, không nên chọn kem dưỡng ẩm cho mắt. Nhưng trê thực tế, cách hiểu này rất sai lầm, việc tồn tại quầng mắt chỉ đồng nghĩa với việc mắt bị thiếu nước, do không có sự phân bổ chất nhờn trong mắt, máu lưu thông chậm. Do đó, nếu chọn kem trị thâm quầng mắt, trước hết bạn phải chọn loại có tính dưỡng ẩm cao.

Mách bạn một số cách tốt nhất để loại bỏ quầng thâm dưới mắt do thức khuya! Nói lời tạm biệt với quầng thâm mắt! - Ảnh 9

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