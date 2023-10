Những loại trái cây và rau củ giúp ngăn ngừa rụng tóc và có một mái tóc đẹp

Các chuyên gia nói rằng "Không có gì tốt hơn rau và trái cây để giữ cho mái tóc của bạn khỏe mạnh và bóng mượt". Các chất dinh dưỡng có trong trái cây và rau quả thúc đẩy sự phát triển của tóc, bảo vệ lỗ chân lông và chống rụng tóc. Hãy cùng đọc bài viết này để biết thêm về các loại thực phẩm đó.

Các chuyên gia nói rằng "Không có gì tốt hơn rau và trái cây để giữ cho mái tóc của bạn khỏe mạnh và bóng mượt".

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Hành tây có chứa rất nhiều các loại dưỡng chất như: Vitamin C, kali, lưu huỳnh nên có mùi vị cay nồng. Nó cũng chứa nhiều biotin, giúp tăng cường sự mọc tóc. Bạn cũng có thể thoa nước ép hành tây lên tóc vì hành tây có chứa một chất chống oxy hóa gọi là quercetin có thể giúp loại bỏ hoặc kiểm soát nhiễm trùng ở da và lỗ chân lông.

Rau bina

Rau bina rất giàu chất sắt. Khi thiếu sắt thì triệu chứng rụng tóc xuất hiện, được gọi là rụng tóc do telogen mãn tính xảy ra đặc biệt ở phụ nữ. Ngoài ra, rau bina còn chứa nhiều loại vitamin khác nhau, bao gồm vitamin C và K, và các khoáng chất như axit folic, mangan, magiê và đồng.

Tỏi

Tỏi có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm mạnh. Rụng tóc thường do nhiễm trùng da hoặc lỗ chân lông, nhưng thoa nước ép tỏi lên tóc có tác dụng giảm nhiễm trùng. Tỏi cũng chứa nhiều selen, một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của tóc.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa rất nhiều chất dinh dưỡng chống oxy hóa như vitamin C, mangan và beta-carotene. Nó cũng chứa nhiều flavonoid khác nhau, vì vậy nó có tác dụng bảo vệ các lỗ chân lông. Nó cũng rất giàu silicon dioxide, được tìm thấy trong mô liên kết của cơ thể, có tác dụng giúp mọc tóc.

Cà rốt

Biotin là một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của tóc. 100g cà rốt chứa 20% lượng biotin được khuyến nghị hàng ngày. Nó cũng rất giàu carotenoid, một chất chống oxy hóa, và chứa nhiều beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A được coi là một chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì sự cân bằng của hệ thống miễn dịch.

Quả kiwi

Loại trái cây này chứa nhiều vitamin C . Tuy nhiên không có bằng chứng chắc chắn rằng vitamin C trực tiếp góp phần vào sự phát triển của tóc, nhưng vitamin C giúp tăng trưởng tóc bằng cách bảo vệ lỗ chân lông bằng chất chống oxy hóa. Kiwi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa khác bao gồm flavonoid và carotenoid và đặc biệt là đồng giúp duy trì sắc tố tóc.

(Theo Kormedi)

Lần đầu tiên xuất hiện dòng son cao cấp giữ màu lên tới 8h, dưỡng môi vượt trội suốt 12h Trên thị trường để tìm được dòng son lâu trôi đến 8h hoặc 1 dòng son có khả năng dưỡng ẩm sâu lên đến 12h không phải hiếm. Nhưng dòng son sở hữu cả 2 yếu tố thì không nhiều. Và JOKO LIPSTICK là 1 trong số ít những dòng son cao cấp Châu u làm được điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loai-trai-cay-va-rau-cu-giup-ngan-ngua-rung-toc-va-co-mot-mai-toc-dep-468235.html