Thái Hòa | Xây dựng văn hóa công ty và chiến lược marketing từ việc may đồng phục.

Thời trang 12/05/2022 14:09

Theo công ty may đồng phục Thái Hòa thì đồng phục là hình thức marketing và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Ấn tượng đầu tiên sẽ lâu dài và mọi công ty đều mong đợi nhân viên của họ ăn mặc theo một phong cách cụ thể. Các quy tắc ăn mặc được tuân theo một cách tiêu chuẩn đó là cách để bắt đầu xây dựng một hình tượng công ty chuyên nghiệp và hơn hết đó là hình thành nên văn hóa công ty.

Một cuộc khảo sát của Ipsos Reuter được thực hiện giữa các nhân viên từ 24 quốc gia cho thấy 26% nhân viên mặc đồng phục, 34% trong số họ mặc trang phục công sở / lịch sự và 40% trong số họ mặc trang phục giản dị khi đi làm. 45% trong số họ cảm thấy rằng việc mặc quần áo bình thường giúp họ làm việc hiệu quả hơn và 55% trong số họ tin rằng việc mặc trang phục theo quy định tại nơi làm việc sẽ nâng cao hiệu quả làm việc của họ. Nghiên cứu còn tiết lộ rằng 34% nhân viên thích ăn mặc lịch sự khi đi làm và 26% tổng số người được hỏi cho biết họ mặc một loại đồng phục để đi làm. 66% số người được khảo sát bày tỏ ý kiến ​​rằng quản lý cấp cao của họ nên ăn mặc phù hợp hơn những nhân viên khác. ( Nguồn: Reuters / Ipsos Workplace Attire Poll ).

Thái Hòa | Xây dựng văn hóa công ty và chiến lược marketing từ việc may đồng phục. - Ảnh 1

Trong các loại trang phục thì áo thun đồng phục là giải pháp được nhiều công ty lựa chọn nhất. Với giá thành khá rẻ nhiều lựa chọn và phù hợp cho nhiều ngành nghề nhiều công việc khác nhau. Áo thun đồng phục còn phù hợp với việc in ấn logo và nhiều chất liệu để lựa chọn.

Đồng phục công ty tạo giá trị văn hóa và sự đồng bộ cho doanh nghiệp.

Trang phục của công ty tạo ra quy tắc ăn mặc chuyên nghiệp và thoải mái đồng thời. Việc áp dụng quy tắc trang phục của công ty sẽ xóa bỏ những rào cản vô hình giữa quản lý và nhân viên trong việc thúc đẩy hợp tác và giao tiếp. Nhân viên có thể xác định bản thân nhiều hơn với các mục tiêu và giá trị của công ty họ. Quy tắc trang phục của công ty khiến họ có trách nhiệm vô thức trong việc duy trì các mục tiêu và giá trị của công ty, cuối cùng dẫn đến hiệu suất tốt hơn và kết quả nâng cao.

Hình thức marketing cho doanh nghiệp và nhận dạng thương hiệu

Hiện tại, quần áo đồng phục  công ty đã trở thành một lĩnh vực sôi động và thị trường quần áo đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ

Quần áo công ty bao gồm các  sản phẩm may mặc riêng biệt; áo sơ mi, áo khoác, quần tây và váy hoặc các loại áo thun, đồ bảo hộ hoặc hơn thế. Nhu cầu marketing toàn cầu đã kích thích sự phát triển mạnh mẽ của hình thức quảng cáo từ đồng phục. Sự phát triển như vũ bão của các công ty đa quốc gia cũng đã thúc đẩy thị trường quần áo đồng phục.

Thái Hòa | Xây dựng văn hóa công ty và chiến lược marketing từ việc may đồng phục. - Ảnh 2

Trang phục của công ty có thể tạo ra động lực cho nhân viên, nâng cao mối quan hệ với khách hàng và xây dựng thương hiệu. Nhân viên của các công ty lớn ở một số quốc gia được phép mua trang phục của họ từ các nhà bán lẻ trên thị trường đại chúng. Một số nhãn hàng lớn thường thuê nhiều người mặt đồng phục của họ và đi trên những con đường đông đúc để thúc đẩy thương hiệu.

Đồng phục vừa tạo ra một bộ mặt chuyên nghiệp lại là hình thức marketing đơn giản và hiệu quả. Có thể bạn chưa biết những chiêc áo mưa hay áo thun mà các nhãn hàng tặng bạn cũng là cách để họ quảng bá thương hiệu của mình đến khách hàng với chi phí rẻ tiền.

Cảm nhận về thời trang của những bộ đồng phục.

Thông thường đồng phục thường bắt buộc chỉ với áo đồng phục. Do đó bạn có thể phối đồ với phong cách trang phục thật tinh tế theo phong cách của bạn. Tất nhiên đồng phục hiện nay là bộ mặt của công ty nên thường được trau chuốt rất nhiều, nó tạo giá trị to lớn cả về mặt thời trang và cả về giá trị thương hiệu. Với nhiều loại đồng phục của nhiều công ty hình thức may đo đồng phục còn được sử dụng tương đối phổ biến.

Màu sắc đồng phục.

Lựa chọn màu sắc có một chút tâm lý trong việc bộc lộ tính cách của người mặc. Các sắc thái của màu xanh nước biển thể hiện sự đáng tin cậy, màu trắng khẳng định sự trung thực, màu xám là hình ảnh bảo thủ và màu đen là hình ảnh minh họa sang trọng. Các màu truyền thống đen, trắng và nâu vẫn luôn được duy trì trong lĩnh vực công ty và kết hợp hài hòa với các phụ kiện khác. Những gam màu nữ tính như xanh băng giá, hồng dịu, trắng ngà và hoa cà cũng đang được thịnh hành.

Do đó với đồng phục khi lựa chọn vấn đề màu sắc cần được lựa chọn một cách kỹ lưỡng và phù hợp với từng ngành nghề khác nhau.

Thái Hòa | Xây dựng văn hóa công ty và chiến lược marketing từ việc may đồng phục. - Ảnh 3

Xây dựng thương hiệu với trang phục công ty.

Thương hiệu phục vụ mục đích chính là tạo ấn tượng lâu dài về một công ty. Các chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả tạo ra một bản sắc thương hiệu bền vững gắn liền với chất lượng, nguồn gốc, sở thích và cá tính. Việc xây dựng thương hiệu đòi hỏi thời gian và sự đầu tư đáng kể. Việc thúc đẩy nhân viên áp dụng văn hóa trang phục doanh nghiệp cho phép công ty có giải pháp xây dựng thương hiệu hiệu quả về chi phí. Nó mang lại lợi ích cả bên trong và bên ngoài cho công ty.

Trông thông minh và thoải mái là điều mà mọi công ty và nhân viên đều mong muốn. Đối với một người nào đó, những người muốn trông thời trang và cũng có gu ăn mặc chuyên nghiệp, thời trang mang đến một trang phục phù hợp với công việc và thân thiện với công việc hơn bao giờ hết. Với nhiều công ty ngày càng nghiêm ngặt về quy tắc ăn mặc của họ, thời trang thậm chí còn thay đổi nhanh chóng hơn, thỉnh thoảng lại có những chiều hướng mới.

Tư vấn may đồng phục tại TPHCM, công ty may đồng phục Thái Hòa.

Website: https://dongphucthaihoa.vn/

Quần trắng sẽ trở thành 'thảm họa thời trang' nếu mặc sai cách: 6 bí quyết giúp chị em tránh bị kém sang

Quần trắng sẽ trở thành 'thảm họa thời trang' nếu mặc sai cách: 6 bí quyết giúp chị em tránh bị kém sang

Quần trắng là trang phục đẹp, linh hoạt, nhiều cách kết hợp. Tuy nhiên mặc quần trắng không phải lúc nào cũng đẹp vì chị em có thể mắc một số lỗi 'kém duyên'.

Xem thêm
Từ khóa:   áo đồng phục thời trang làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 14 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt