Nên mua Serum trị mụn mờ thâm loại nào hiệu quả nhất hiện nay?

Các nguyên nhân cơ bản khiến cho làn da bị thâm sạm sau mụn :

Vậy làm cách nào để chọn được dòng mỹ phẩm serum trị mụn mờ thâm phù hợp với làn da, bài chia sẽ dưới đây sẽ giúp bạn các mẹo nhỏ để bạn lựa chọn được dòng serum trị mụn mờ thâm hiệu quả nhất nhé !

- Trường hợp bạn đang bị mụn nhưng không chăm sóc da kỹ, khiến làn da bị tổn thương lâu ngày dẫn đến việc mụn tái phát nhiều lần khiến da bị thâm sạm.

- Bạn dùng tay để nặn mụn hoặc các dụng cụ nặn mụn không được vệ sinh kỹ, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập làm da bị viêm nhiễm và dẫn đến các vết thâm.

- Không sử dụng kem chống nắng cũng là nguyên nhân gây ra mụn, vì làn da bị tổn thương nên các sắc tố melanin buộc phải sản sinh ra để bảo vệ làn da.

Làn da chúng ta hàng ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu vi khuẩn có hại, khiến cho làn da vừa bị mọc mụn, vừa bị thâm sạm, các rất nhiều nguyên nhân khiến cho làn da cứ mãi tổn thương.

Serum trị mụn mờ thâm 7days dung tích 10ml .



Serum Trị Mụn Mờ Thâm 7 Ngày Olizen

Là dòng serum trị thâm mụn được nhiều khách hàng lựa chọn , bởi khả năng trị mụn cực nhanh và phục hồi các vết thâm sạm sau mụn.

Thành phần chính của dòng serum trị mụn thâm 7days là : trà xanh, tràm trà, aha, bha,..là những thành phần đóng vai trò kháng viêm, kháng khuẩn, trị mụn, làm sạch da, loại bỏ các bụi bẩn trên bề mặt da từ sâu bên trong lỗ chân lông. Bao gồm tế bào chết, giúp làm sạch lỗ chân lông mà không gây bí tắc lỗ chân lông.

Ngoài ra các thành phần còn giúp làn da khỏe mạnh, kiềm dầu cực tốt, giúp chống lại quá trình lõa hóa trên da để da luôn căng mượt và tươi sáng hơn.

Tràm trà, trà xanh là hai thành phần giúp điều trị mụn thâm cực tốt, nhất là trà xanh giúp cho làn da trị thâm cực hiệu quả, vừa kháng viêm mà lại còn kiểm soát dầu nhờn hiệu quả.

Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng serum trị thâm mụn thì đừng bỏ qua em serum trị mun 7days nhé, với kết cấu dạng lỏng thấm hút vào da cực nhanh, không làm da bết rít, cũng không gây bí tắc lỗ chân lông và làm khô da.

Rất nhiều khách hàng phản hồi chỉ sử dụng serum trị mụn 7days một thời gian ngắn, kiên trì , đều đặn , đúng cách thì làn da được cải thiện đáng kể, nhân mụn khô cực nhanh mà các vết thâm sau mụn cũng được cải thiện rất nhiều.

Kiên trì sử dụng từ 3 tuần-1 tháng các vết thâm dần sáng lên , và làn da mịn màng. Khỏe mạnh.

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Các bước sử dụng serum trị mụn mờ thâm 7days :

Để sử dụng serum trị mụn mờ thâm hiệu quả chúng ta cần thực hiện một số bước chăm sóc da dưới đây, có nhiều chị em cứ nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ thoa serum trị mụn mờ thâm kiên trì thì sẽ mang lại kết quả tốt, nhưng không chúng ta cùng tham khảo các bước dưới đây nhé !

Bước 1: Dùng nước tẩy trang và sữa rửa mặt để làm sạch bề mặt da hàng ngày , vì làn da chúng ta bám bụi bẩn vì thế hãy vệ sinh da thật sạch.

Bước 2: Sử dụng tẩy tế bào chết 2 lần/ tuần để giúp làn da lấy đi lớp tế bào chết và bã nhờn còn dính trên da. Để làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông.

Bước 3: Sử dụng toner hoặc nước hoa hồng để cân bằng độ Ph cho làn da, và cấp ẩm cho da tốt hơn.

Bước 4: Sử dụng serum trị mụn mờ thâm, dùng các đầu ngón tay vỗ nhẹ để serum hấp thụ tốt hơn và massage để da thư giãn.

Lưu ý : chúng ta chỉ sử dụng serum trị mụn mờ thâm ngày 2 lần/ sáng tối, sau khi làn da đã được vệ sinh sạch sẽ nhé, không dùng quá nhiều lần sẽ làm da dễ bị khô và kích ứng, serum sẽ không hấp thụ tốt được.

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm kem dưỡng, hoặc các bước dưỡng da khác sau khi làn da đã hấp thụ serum và nghỉ ngơi, nếu bạn đang trong quá trình điều trị mụn thì chúng ta có thể để làn da sạch mụn hãng sử dụng thêm các loại mỹ phẩm khác nhé !

Chúc cho các chị em sẽ lựa chọn được dòng serum trị mụn mờ thâm phù hợp với làn da của mình nhé! Đừng quên ghé thăm vào Website mỹ phẩm thiên nhiên Olizen : Shop mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp chính hãng dành cho nam và nữ, để được chuyên gia tư vấn kỹ và chọn cho mình bộ mỹ phẩm thiên nhiên phù hợp nhé!

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