Những bí kíp "bất bại" thăng hạng nhan sắc nhất định các nàng khó lòng bỏ qua

Tổng hợp dưới đây sẽ đầy đủ các bí quyết trong cuộc sống sẽ giúp bạn làm cho làn da của mình trông hoàn hảo mà không tốn nhiều công sức.

Các chuyên gia thẩm mỹ cũng khuyên bạn nên lột da và đắp mặt nạ dưỡng thường xuyên. Nhưng quy tắc số một là làm sạch, săn chắc và dưỡng ẩm cho da vào buổi sáng và buổi tối. Chỉ rửa mặt thôi là chưa đủ, bạn thực sự nên thoa thêm kem dưỡng ẩm và nước hoa hồng.

Điều quan trọng nhất là chăm sóc cho làn da của bạn và giữ cho nó trông đẹp và khỏe mạnh. Thực hiện một lối sống lành mạnh, ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng giàu vitamin và chọn mỹ phẩm phù hợp với loại da của bạn.

Che đi các khuyết điểm trên da của bạn

Ảnh minh họa: Brightside

Sử dụng kem che khuyết điểm có màu sắc khác nhau để che đi khuyết điểm trên da. Kem che khuyết điểm màu xanh lá cây loại bỏ các vết đỏ và mụn, chấm nó lên các khuyết điểm trên da bằng ngón trỏ hoặc miếng bọt biển. Nếu bạn muốn che đi những đốm sắc tố màu vàng hoặc nâu và tàn nhang, hãy chọn kem che khuyết điểm màu tím hoặc xanh lam.

Che khuyết điểm thâm quầng mắt

Ảnh minh họa: Brightside

Sử dụng kem che khuyết điểm để loại bỏ quầng mắt xanh xao nhé. Một sai lầm thường gặp là thoa kem che khuyết điểm với nhiều nét dày ngay dưới mắt, nhưng điều này sẽ làm nổi bật tất cả các khuyết điểm. Vẽ một hình tam giác dưới vùng quầng thâm đánh đều nó một cách cẩn thận bằng các ngón tay của bạn.

Ảnh minh họa: Brightside

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, khi quầng thâm quá sâu, bạn có thể tô son đỏ. Thoa nó lên vùng da có vấn đề, đánh đều một cách cẩn thận, sau đó thêm kem che khuyết điểm và thoa đều nó lần nữa. Kết quả là bạn sẽ có được một vùng da dưới mắt hoàn hảo.

Chọn và thoa kem nền đúng cách

Ảnh minh họa: Brightside

Lựa chọn kem nền là một công việc nghiêm túc vì kết quả nỗ lực của bạn sẽ phụ thuộc vào chất lượng của lớp nền. Để tìm được tông màu phù hợp nhất, hãy thoa một vài tông màu khác nhau lên cổ, nó sẽ giúp bạn chọn được màu phù hợp. Hãy nhớ rằng màu da mặt của chúng ta thay đổi một chút do thời tiết, tâm trạng và những thứ khác.

Dùng cọ tán rộng phấn nền hoặc dùng ngón tay thoa kem nền từ giữa khuôn mặt trở ra. Chú ý đến vùng trán, nơi tóc mọc và hai bên cánh mũi để thoa kem phủ đều không bị lợn cợn phấn trên mặt.

Cải thiện đường viền mặt

Ảnh minh họa: Brightside

Chỉnh sửa đường viền cho phép chúng ta che đi khuyết điểm và làm nổi bật một số bộ phận trên khuôn mặt. Bạn có thể tìm thấy các loại sản phẩm mỹ phẩm khác nhau trong các cửa hàng có thể hỗ trợ cải thiện đường viền bằng cách che đi khuyết điểm. Kem che khuyết điểm dạng lỏng và dạng kem mất nhiều thời gian hơn để thoa đúng cách và không tốt cho việc trang điểm hàng ngày. Kem che khuyết điểm dạng bột và phấn highlight trông tự nhiên hơn và rất dễ thoa để tạo hiệu ứng đường viền mặt sắc nét hơn.

Thực hiện theo các bước vẽ đường viền được hiển thị trong hình ảnh. Quy tắc chính là làm nổi bật những khu vực bạn muốn làm nổi bật và làm tối những khu vực bạn muốn che khuyết điểm.

Ảnh minh họa: Brightside

Để tạo đường nét cho khuôn mặt hình bầu dục, hãy tô màu tối ở cằm và trán nơi bắt đầu tạo nếp tóc. Để làm cho khuôn mặt hẹp rộng hơn một chút, hãy thoa phấn má hồng lên gò má của bạn. Đừng kéo dài đường phấn má đến thái dương của bạn.

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu bạn có một khuôn mặt tròn , bạn cần phải làm dài nó. Làm tối các bên của khuôn mặt (thái dương, gò má và khuôn mặt của bạn) và đánh phấn nâu trán, cằm và vùng dưới mắt của bạn.

Ảnh minh họa: Brightside

Đối với khuôn mặt hình tam giác, bạn cần thu hẹp phần trên của khuôn mặt trong khi phần dưới nên được mở rộng một cách trực quan. Làm tối thái dương và các vùng nổi bật trên trán. Sau đó, đánh sáng vùng trung tâm của trán, cằm và vùng dưới mắt của bạn.

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu bạn có khuôn mặt hình chữ nhật , bạn cần phải làm mịn các đường nét và làm cho khuôn mặt của bạn giống như hình kim cương. Làm tối khu vực phía trên thái dương và hai bên hông trán. Sau đó, đánh sáng vùng giữa trán, vùng dưới mắt và đỉnh cằm.

Bôi phấn má hồng

Một chút má hồng nhẹ giúp khuôn mặt của bạn trông tươi tắn và khỏe khoắn. Đối với làn da trắng hãy sử dụng phấn má hồng có tông màu hồng, trong khi tông màu đồng và san hô sẽ phù hợp với làn da sẫm màu hơn. Tông màu nude và nâu hồng phù hợp với hầu hết tất cả mọi người.

Ảnh minh họa: Brightside

Để trang điểm phấn má hồng đúng cách, hãy sử dụng phấn má hồng nhẹ và một chiếc cọ chuyên dụng. Mẹo hay cho bạn: Khi thoa phấn má, hãy mỉm cười và thoa phấn má hồng lên những vùng nổi bật trên má là đã xong rồi!

Sửa lại lớp trang điểm của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Cẩn thận dùng khăn giấy chấm lên mặt, sau đó thoa phấn phủ lên cằm, vùng chữ T, vùng dưới mắt và xung quanh môi. Không phủ phấn lên má để tránh bị bóng. Sử dụng phấn phủ nhẹ, ví dụ như phấn khoáng.

Trị thâm môi

Ảnh minh họa: Brightside

Dù lý do gây ra môi thâm là gì, điều quan trọng là phải chữa khỏi vấn đề này cả từ bên trong và bên ngoài.

Da trên môi của chúng ta thực sự mỏng, vì vậy nó dễ bị thâm đen khi hút thuốc, uống nhiều cà phê và trà, hoặc uống rượu. Một mẹo quan trọng là luôn dưỡng ẩm đôi môi nhé các nàng.

Bạn có thể mang lại màu hồng đẹp đẽ đó cho đôi môi của mình bằng cách chuẩn bị một phương thuốc đơn giản làm từ củ dền, mật ong và sữa. Sử dụng vào ban đêm và bạn sẽ thấy sự khác biệt nhanh chóng trên đôi môi của mình.

Theo Brightside