Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng tăng sắc tố và làm sao để bạn "cứu vớt" làn da khỏi sạm màu kém sắc?

Sắc tố là một trong những vấn đề về da phổ biến nhất ảnh hưởng đến hầu hết mọi người ngày nay. Tăng sắc tố da tạo nên các mảng sậm màu trên da có thể hình thành ở các vùng nhỏ hoặc lớn ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet Khi một người khỏe mạnh, làn da sẽ tự nhiên sáng lên. Nếu một người bị bệnh hoặc bị thương, màu da có thể thay đổi, trở nên tối hơn (tăng sắc tố) hoặc nhạt hơn (giảm sắc tố). Có rất nhiều nguyên nhân gây nên sắc tố trên da. Sắc tố là do sự gia tăng sắc tố melanin, có thể tạo ra các đốm hoặc mảng tối trên da. Melanin là sắc tố tự nhiên mang lại màu sắc cho da, tóc và mắt của chúng ta. Các yếu tố chính làm gia tăng sản xuất melanin trong cơ thể là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thay đổi nội tiết tố, tuổi tác và tổn thương hoặc viêm da.

Đôi khi, việc mang thai có thể làm thay đổi nồng độ hormone ở một số phụ nữ và điều này có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất melanin. Ngoài ra, một số loại thuốc và thuốc hóa trị có thể gây ra chứng tăng sắc tố da như một tác dụng phụ. Ảnh minh họa: Internet Một trong những khu vực phổ biến nhất bị ảnh hưởng bởi chứng tăng sắc tố là xung quanh môi, có thể biểu hiện bằng màu da loang lổ hoặc không đồng đều, sẫm màu hơn phần còn lại của khuôn mặt. Nếu bạn có thể chống lại chứng tăng sắc tố da một cách tự nhiên, khả năng nó tái phát là rất ít. Vì vậy, chúng ta hãy chăm sóc làn da bị tăng sắc tố một cách thật chu đáo!

Có một số thành phần thực vật mạnh mẽ, tinh khiết và hiệu quả để điều trị sắc tố da có thể giúp làm mờ các mảng tối màu. Sau đây là một số biện pháp hữu ích dành cho bạn. Dầu tự nhiên Ảnh minh họa: Internet Dầu Moringa hay còn gọi là dầu hạt chùm ngây, giàu axit behenic và vitamin E, đang trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp làm đẹp vì khả năng chữa bệnh tuyệt vời của nó. Dầu cây tràm trà cũng là một loại dầu thiết yếu giúp làm giảm các vết thâm trên da. Hỗn hợp hai loại dầu này có tác dụng ngăn ngừa và giảm nám rất hiệu quả. Cách sử dụng: Lấy 3-4 giọt dầu moringa và trộn với 1-2 giọt dầu cây tràm trà.

Thoa đều khắp mặt (bạn sẽ thấy nó không bị nhờn và da mặt bạn sẽ cảm thấy tươi mát và nhẹ nhàng) để hỗn hợp được da hấp thụ hoàn toàn.

Thực hiện theo thói quen này hàng ngày để có kết quả tốt nhất. Nha đam Nha đam có chứa aloin, một hợp chất làm giảm sắc tố tự nhiên để làm sáng da và hoạt động hiệu quả như một phương pháp điều trị tăng sắc tố không độc hại. Ảnh minh họa: Internet Cách sử dụng: Thoa gel lô hội lên vết thâm trước khi đi ngủ.

Rửa sạch bằng nước ấm vào sáng hôm sau.

Lặp lại hàng ngày cho đến khi màu da của bạn được cải thiện. Sữa hoặc sữa đông Sữa, sữa tách bơ và thậm chí cả sữa chua có chứa axit lactic rất hiệu quả và hữu ích để làm sáng da đổi màu. Ảnh minh họa: Internet Cách sử dụng: Nhúng một miếng bông vào sữa hoặc sữa chua và chấm lên vùng da bị thâm hai lần một ngày.

Lặp lại hàng ngày cho đến khi bạn thấy kết quả tích cực. Cà chua và đường Ảnh minh họa: Internet Cà chua rất giàu lycopene, giúp bảo vệ da chống lại các tổn thương da ngắn hạn và dài hạn. Cách sử dụng: Cắt đôi quả cà chua và rải một thìa đường lên bề mặt đã cắt.

Nhẹ nhàng chà khắp mặt vì đường có thể làm xước da của bạn.

Rửa sạch bằng nước và thoa kem dưỡng ẩm. Nước hoa hồng Ảnh minh họa: Internet Nước hoa hồng là một loại toner rất hiệu quả và hữu ích. Cách sử dụng: Nhúng một miếng bông vào nước hoa hồng và thoa lên da.

Để khô trong không khí hoặc sử dụng một miếng bông hoặc khăn mềm để miết trên da. Nước ép khoai tây Nước ép khoai tây sống rất tốt để làm sáng da. Khoai tây có tính tẩy nhẹ giúp giảm sản xuất melanin, tăng sắc tố và làm sáng màu da. Khoai tây có chứa vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen và giúp duy trì độ đàn hồi của da! Cách sử dụng: Xay nửa củ khoai tây mà không có vỏ.

Thêm 3-4 muỗng cà phê bột đất sét Multani mitti và vài giọt nước hoa hồng, trộn đều.

Thoa đều hỗn hợp lên mặt. Rửa sạch sau 30 phút để có làn da tươi sáng. Nước húng quế Ảnh minh họa: Internet Nước húng quế là một chất làm se, làm săn da rất hiệu quả. Cách sử dụng: Dùng bình xịt phun sương dễ dàng để thoa nước húng quế lên mặt.

Để nó tự khô hoặc sử dụng một miếng bông để thấm khô. Rễ củ dền Củ dền là một loại quả tốt cho làn da. Lượng vitamin C dồi dào có trong chúng sẽ ngăn ngừa sự hình thành sắc tố da và mang lại cho bạn một làn da không tì vết. Cách sử dụng: Bào củ dền và trộn với bột vỏ cam để tạo thành hỗn hợp đặc sệt.

Đắp hỗn hợp lên da. Để nó khô và rửa sạch sau 20-25 phút. Theo Femina

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