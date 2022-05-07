Uống vitamin C có nổi mụn không?

Làm đẹp 07/05/2022 13:12

Viên uống vitamin C đem lại nhiều công dụng tốt với sức khỏe và làn da nhưng nhiều người uống vitamin C lại bị nổi mụn, khiến chị em rất băn khoăn. Vậy, thực hư điều này ra sao? Đâu là nguyên nhân? Để hiểu rõ về vấn đề này, hãy cùng tìm kiếm giải đáp cho thắc mắc uống Vitamin C có nổi mụn không trong bài viết dưới đây nhé!

Vitamin C đem lại công dụng gì cho làn da?

Vitamin C (acid ascorbic) thuộc nhóm vitamin tan trong nước, mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe làn da như là:

Ức chế quá trình sinh tổng hợp Melanin

Một nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Da liễu, Trường Đại học Y Kitasato, Sagamihara, Nhật Bản đã chỉ ra: dẫn xuất của vitamin C có khả năng ngăn chặn sự hình thành hắc tố của enzym tyrosinase và tế bào hắc tố, nhờ đó đem lại hiệu quả kiểm soát tốc độ hình thành hắc sắc tố Melanin gây đen, thâm, sạm da. Kết quả nghiên cứu lâm sàng trên người tình nguyện cho thấy:

  • 19 trong số 34 bệnh nhân bị nám da hoặc tàn nhang do tuổi già giảm nám, sáng da lên đáng kể.
  • 3 trong số 25 bệnh nhân có làn da bình thường nâng tone da hơn tone gốc ban đầu.

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Vitamin C đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da

Chống oxy hóa

Vitamin C là chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có khả năng trung hòa và loại bỏ các gốc tự do.

Gốc tự do là các yếu tố có hại cho da, phá hủy các tế bào lành và thúc đẩy quá trình lão hóa da, khiến da bị xỉn màu, hình thành các nếp nhăn trên da. Sử dụng vitamin C sẽ giúp bạn loại bỏ các gốc tự do này, bảo vệ làn da và duy trì làn da săn chắc, khỏe mạnh và căng tràn sức sống.

Thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp Collagen

Collagen là thành phần cấu tạo của 70% cấu trúc da, có tác dụng nâng đỡ, liên kết các tế bào và tăng độ đàn hồi cho da.

Nghiên cứu tác dụng của vitamin C đã chứng minh: Vitamin C đóng góp một vai trò trong quá trình hydroxyl hóa các phân tử collagen, làm ổn định mARN Collagen, nhờ đó làm tăng quá trình tổng hợp, giảm quá trình phân hủy tế bào Collagen. Như vậy, việc bổ sung vitamin C giúp làm chậm quá trình lão hóa da, làm mờ các nếp nhăn và trẻ hóa làn da.

Qua những thông tin trên đây, có thể thấy vitamin C đem lại nhiều lợi ích cho làn da. Có lẽ vì thế nên hiện nay, sử dụng vitamin C dưỡng da là một trong những cách làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng.

Uống Vitamin C có nổi mụn không?

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Đến nay, vẫn có một số phản ánh trên các diễn đàn làm đẹp về tình trạng uống Vitamin C bị nổi mụn

Mặc dù đem lại nhiều công dụng tốt với làn da nhưng đôi khi, uống vitamin C cũng có thể gây tình trạng nổi mụn hay kích ứng da. Điều này là do đâu?

Do uống sai cách

Nhiều chị em khi uống vitamin C đã không uống theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, như là:

Uống sai liều lượng: Khi uống quá liều vitamin C, cơ thể bạn không kịp hấp thu, dẫn tới tình trạng ứ đọng trong máu, gây ra phản ứng tiêu cực cho da với biểu hiện cụ thể là nổi mụn.

Uống không đủ nước: Vitamin C cần tan trong nước mới có khả năng hấp thu tốt. Nhưng nhiều chị em lại uống không đủ lượng nước, Vitamin C khi được hấp thụ vào cơ thể nếu không được hòa tan hết bằng nước, có thể gây mụn. Ngoài ra, cơ thể không được cung cấp đủ nước cũng có thể bị nóng trong người, gây nổi mụn. Tốt nhất, bạn nên uống vitamin C cùng nước ấm để tăng sự hòa tan và hấp thu, đồng thời uống đủ lượng nước mỗi ngày để da sáng khỏe.

Do dị ứng

Ngoài nguyên nhân trên, nguyên nhân cơ địa dị ứng với vitamin C hoặc bất kỳ thành phần tá dược nào trong sản phẩm đều có thể gây mụn. Do vậy, trước khi bắt đầu sử dụng một sản phẩm nào, bạn nên nghiên cứu kỹ về bảng thành phần của nó trước khi sử dụng.

Uống vitamin C với liều cao có thể tăng nguy cơ gặp hội chứng hiếm gặp như hyperoxaluria (dư oxy trong máu). Tình trạng này được đánh giá là khá nghiêm trọng, làm tăng lượng acid oxalic trong nước tiểu, tăng áp lực lên thận. Nổi mụn sau uống vitamin C là một triệu chứng của tình trạng này.

Lưu ý khi uống vitamin C để có làn da đẹp

Viên uống vitamin C là một trong những sản phẩm best - seller trong mùa dịch này. Không chỉ đem lại tác dụng làm đẹp da, chống thâm mụn, lão hóa da, vitamin C còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

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Tuy nhiên, để uống vitamin C đạt hiệu quả dưỡng da tốt nhất, không bị lên mụn thì bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Đối tượng sử dụng

Vitamin C là vitamin có tác dụng bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, giúp nâng tầm cả sức khỏe và nhan sắc. Chúng cũng được đánh giá là an toàn và lành tính nếu được dùng đúng cách, đúng liều. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có thể dùng vitamin C. Để tránh gặp tình trạng nổi mụn hay bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khi uống vitamin C, bạn cần xác định rõ mình có phải đối tượng có thể sử dụng vitamin C hay không.

Một số đối tượng không nên dùng vitamin C là:

  • Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong viên vitamin C.
  • Người đang bị hoặc có tiền sử bị sỏi thận.
  • Người mắc chứng hemochromatosis liên quan tới việc hấp thụ sắt vào cơ thể.
  • Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Liều lượng sử dụng

Nhiều người nghĩ rằng, vitamin C là một vitamin thiết yếu của cơ thể nên uống càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đây là quan điểm vô cùng sai lầm. Nếu uống hàm lượng vitamin C quá cao, cơ thể không thể dung nạp toàn bộ có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn như:

  • Quá 1000mg / ngày (tương ứng 2 - 3 viên): Vitamin C được thải trừ qua thận gây lãng phí do cơ thể không kịp hấp thu.
  • Quá 2000mg / ngày trong thời gian dài: Có thể gây những biến chứng nghiêm trọng trên thận như tạo sỏi thận, tổn thương thận, ngộ độc sắt, vấn đề về giấc ngủ, nổi mụn...

Ngoài ra, bạn cũng nên có các khoảng nghỉ giữa các đợt dùng vitamin C.

Bạn có thể tham khảo bảng liều dùng vitamin C theo khuyến nghị dưới đây:

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Đọc thêm: Mẹo trị thâm mụn bằng vitamin C tại nhà

Lưu ý về chế độ ăn uống, sinh hoạt

Muốn cải thiện các vấn đề về da nhanh chóng, đạt hiệu quả cao thì điều bạn cần làm là bảo vệ da, ngăn cản quá trình hình thành mụn, thâm mụn hay nám, tàn nhang... Vì vậy, bạn cần thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh. Cụ thể:

  • Hạn chế các loại đồ ăn gây hại cho da và sức khỏe như: đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhiều đường, thực phẩm cay nóng, các chất kích thích, đồ uống có gas...
  • Nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như các loại rau xanh và trái cây tươi.
  • Bạn nên uống đủ 1,5 - 2 lít nước hằng ngày.
  • Không thức quá khuya, giữ tinh thần lạc quan, thoải mái...
  • Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao như các bài yoga, chạy bộ...
  • Chăm sóc da đều đặn, hằng ngày để duy trì làn da đẹp, sáng khỏe.

Gợi ý: Tips chọn kem trị mụn thâm trắng da ưng ý

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Sử dụng kem chống nắng hằng ngày

Vitamin C là chất chống oxy hóa, ngăn cản hoạt động của các gốc tự do gây hại cho làn da, bảo vệ làn da khỏi tác động có hại từ tia UV. Tuy nhiên, nó không phải kem chống nắng và không thay thế được kem chống nắng.

Một số nghiên cứu còn chỉ ra, việc sử dụng vitamin C còn khiến làn da dễ bị bắt nắng hơn. Do vậy, bạn nên sử dụng kem chống nắng hằng ngày để giúp hạn chế tối đa khả năng bị tổn thương bởi tia UV và bảo vệ da một cách toàn diện.

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Từ khóa:   kem chống nắng

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