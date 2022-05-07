Axit Kojic là thành phần gì mà chu trình làm đẹp nào cũng thường ca ngợi về tác dụng làm đều màu da "thần thánh" của chúng?

Làm đẹp 07/05/2022 09:38

Chúng ta đã biết về những điều kỳ diệu của axit glycolic khi nói đến việc làm sáng da và để lại một làn da khỏe mạnh hơn. Đồng mình của thành phần làm đẹp còn gọi tên một nhân tố khác là axit kojic. Đã đến lúc hiểu axit kojic là gì và tìm hiểu sâu hơn về thành phần này. Đây là một thành phần cần thiết để có được làn da sáng và đều màu một cách nhanh chóng.

Axit Kojic là thành phần gì mà chu trình làm đẹp nào cũng thường ca ngợi về tác dụng làm đều màu da 'thần thánh' của chúng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Axit Kojic là gì?

Axit Kojic là thành phần gì mà chu trình làm đẹp nào cũng thường ca ngợi về tác dụng làm đều màu da 'thần thánh' của chúng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù theo tên gọi là một loại axit nhưng nó không tẩy tế bào chết như hầu hết các thành viên trong nhóm axit. Axit Kojic là một chất hóa học có nguồn gốc từ nấm và cũng là sản phẩm phụ của quá trình lên men gạo và các loại thực phẩm châu Á khác như rượu vang, đậu nành, v.v. 

Axit Kojic chủ yếu nhắm vào các đốm đen, sự đổi màu và sắc tố bằng cách kiểm soát và giảm sản xuất melanin để mang lại cho làn da của bạn vẻ ngoài đều màu và rạng rỡ. Mặc dù được chứng thực là một thành phần làm trắng nhưng axit kojic không thực sự quá vi diệu nếu không hợp da bạn, vì vậy trước khi bạn tiếp tục sử dụng hay loại bỏ nó khỏi chu trình làm đẹp, hãy xem qua lợi ích của nó ở dưới đây.

Lợi ích của Kojic Acid

Tăng sắc tố da: Lợi ích chính của axit kojic là làm sáng da bằng cách làm sáng sắc tố vì nó có thể điều chỉnh sắc tố melanin để giảm sự xuất hiện của vùng da tối màu. 

Axit Kojic là thành phần gì mà chu trình làm đẹp nào cũng thường ca ngợi về tác dụng làm đều màu da 'thần thánh' của chúng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm mờ sẹo và vết thâm do mụn: Một ưu điểm tuyệt vời khác của axit kojic là làm mờ sẹo và vết thâm do mụn đồng thời kiểm soát mụn trong tương lai. Nó được sử dụng để làm sạch da khỏi mụn vì đặc tính chống viêm của nó. 

Làm sáng da: Kojic acid là một chất làm sáng da tuyệt vời. Sử dụng thành phần này với liều lượng nhỏ giúp làn da tươi sáng hơn khi sử dụng kéo dài. 

Phục hồi da bị tổn thương: Axit kojic giàu chất chống oxy hóa thường được sử dụng để làm lành tổn thương do ánh nắng mặt trời và các tác nhân môi trường gây ra. Vì vậy, nếu làn da của bạn trông xỉn màu hoặc mệt mỏi do ô nhiễm, hãy tin tưởng vào sản phẩm này để thêm sáng và thêm tràn đầy sức sống cho làn da của bạn.

Axit Kojic là thành phần gì mà chu trình làm đẹp nào cũng thường ca ngợi về tác dụng làm đều màu da 'thần thánh' của chúng? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mẹo để kết hợp axit kojic vào thói quen chăm da của bạn

Mặc dù axit kojic không tẩy da chết và nhẹ hơn nhiều so với hydroquinone (một chất làm sáng da), nhưng nó có thể khắc nghiệt đối với da nhạy cảm và khiến da nổi mụn. Thực hiện thử nghiệm kiểm tra xem da bạn có bị kích ứng với thành phần này không để kiểm tra xem da của bạn phản ứng như thế nào với nó đã nhé.

Axit Kojic là thành phần gì mà chu trình làm đẹp nào cũng thường ca ngợi về tác dụng làm đều màu da 'thần thánh' của chúng? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hãy sử dụng với liều lượng nhẹ hơn theo thói quen của bạn và tăng dần nếu cần thiết trên cơ sở khả năng chịu đựng của da bạn. Nồng độ nhẹ từ 1-2% là lý tưởng.

Luôn sử dụng thêm kem có chứa  SPF để tránh bị cháy nắng hoặc tăng độ nhạy cảm của da.

Bạn nên kết hợp sản phẩm này với một thành phần nhẹ và nuôi dưỡng như HA (Axit Hyaluronic).

Nếu bạn bị thương, phát ban hoặc vết thương trên da, hãy tránh thoa axit kojic lên vùng da đó.

Chọn mặt nạ, huyết thanh và kem có công thức với lượng axit kojic phù hợp và tránh chọn các loại kem dạng bột có thể quá khắc nghiệt với làn da của bạn.

Theo Femina

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