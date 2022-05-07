Những thủ thuật tạo kiểu giúp bạn hack dáng chiều cao một cách tinh tế

Làm đẹp 07/05/2022 09:30

Không có một cô gái nào là không muốn trở nên sành điệu, nhưng thật không may, không phải xu hướng thời trang nào cũng phù hợp với mọi chiều cao và dáng người. Đó là lý do tại sao khi một người phụ nữ mặc những bộ quần áo thời trang riêng được tạo ra cho cô ấy, một người phụ nữ khác có thể thấy mình bị chúng "rút ngắn" dáng người theo đúng nghĩa đen.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tránh những rủi ro khiến bạn trông kém sắc với bộ trang phục yêu thích. Dưới đây là sáu cách đơn giản để trông cao hơn và thon gọn hơn.

Chọn giày và phụ kiện phù hợp 

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Cách dễ nhất để trở nên cao hơn là đi giày cao gót. Màu sắc của giày cũng rất quan trọng: bất kỳ loại giày nào có màu trung tính sẽ khiến chân bạn dài hơn, trong khi giày đen, đặc biệt là những đôi giày có dây buộc cao, sẽ khiến chân bạn trông ngắn hơn.

Trong ví dụ ở hình trên, bạn cũng có thể thấy rằng bạn không nên đeo những phụ kiện gây cảm giác "cắt" hình ảnh của bạn theo đường ngang, chẳng hạn như choker hợp thời trang hiện nay khiến cổ bạn trông dày hơn và toàn bộ cơ thể hơi chắc nịch.

Hãy cẩn thận với các bản in sọc 

Những thủ thuật tạo kiểu giúp bạn hack dáng chiều cao một cách tinh tế - Ảnh 2

Từ ví dụ này, bạn có thể thấy rằng bạn không nên mặc những bộ quần áo sọc đang thịnh hành hiện nay mà không suy nghĩ kỹ lưỡng. Những đường kẻ sọc ngang làm tăng thêm khối lượng, trong khi sự kết hợp không chính xác giữa hình in này với váy dài đến đầu gối sẽ khiến bạn trông lùn đi. Ngược lại, áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với váy midi đơn điệu sẽ "kéo dài" vóc dáng của bạn.

Chọn quần jean và túi theo chiều cao của bạn

Những thủ thuật tạo kiểu giúp bạn hack dáng chiều cao một cách tinh tế - Ảnh 3 

Nếu bạn có chiều cao thấp và mặc quần jean ngắn, chúng có thể khiến bạn càng nhỏ hơn. Kết hợp quần jean như vậy với giày cao gót và áo crop top sẽ hữu hiệu hơn. Quần jean cạp cao cũng có thể giúp bạn điều chỉnh chiều cao và trông cao hơn. Các điểm nhấn đường dọc sẽ tăng thêm hiệu ứng cho bạn, ví dụ: sọc ống quần sẽ kéo dài đôi chân của bạn.

Đặc biệt chú ý đến kích thước của túi của bạn. Sự lựa chọn tốt nhất cho những quý cô nhỏ nhắn là một chiếc túi nhỏ có chiều rộng không quá 10 inch (khoảng 25 cm). Một chiếc túi đựng đồ thời trang quá khổ sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên nặng nề hơn.

Thử quần palazzo 

Những thủ thuật tạo kiểu giúp bạn hack dáng chiều cao một cách tinh tế - Ảnh 4

Quần palazzo là một cách tuyệt vời để che khuyết điểm về giày cao gót trong khi vẫn giúp chân bạn dài hơn và trông bạn cao hơn. Hãy thử chọn những phong cách đơn sắc đơn giản. Áo sơ mi ngắn với quần cạp cao là sự kết hợp đã trở thành mốt trong nhiều mùa. Thủ thuật này sẽ duy trì tỷ lệ cơ thể trên và dưới của bạn và làm cho đôi chân của bạn trông dài hơn. 

Nếu bạn đã chọn một chiếc áo len hoặc áo cánh, bạn có thể đeo một chiếc thắt lưng mỏng hoặc nhét nó vào trong quần.

Đừng bỏ qua váy bút chì

Những thủ thuật tạo kiểu giúp bạn hack dáng chiều cao một cách tinh tế - Ảnh 5

Đặc biệt cần lưu ý váy bút chì: chúng khiến bạn trông thon gọn và cao ráo hơn rất nhiều. Nếu bạn không có áo ngắn, áo sơ mi trắng hoặc áo blouse sẽ giúp bạn, vì vậy hãy luôn có một chiếc áo sơ mi trong tay nhé. Áo sơ mi trắng nên được nhét vào bên trong váy, điều này sẽ giúp bạn trông thon gọn hơn đáng kể.

Mặc áo sơ mi đúng cách

Những thủ thuật tạo kiểu giúp bạn hack dáng chiều cao một cách tinh tế - Ảnh 6

Áo sơ mi có thiết kế thú vị và phù hợp với hầu hết mọi dáng người. Tuy nhiên, những cô gái nhỏ nhắn có thể thấy nó trông thật khó xử, như thể nó được tạo ra cho một người có chiều cao lớn hơn. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn một số khối lượng dư thừa ở eo. Nhưng, điều này có thể dễ dàng điều chỉnh: chỉ cần thắt lưng và xắn tay áo lên. Chiều dài tay áo hoàn hảo cho những cô nàng nhỏ nhắn là 3/4. Ngoài ra, hãy thử chọn một chiếc váy sơ mi một tông màu.

Theo Brightside

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