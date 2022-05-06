Bí quyết giúp nàng diện giày cao gót như một quý cô thực thụ

Để giúp bạn cảm thấy thoải mái và tự tin trong những đôi giày yêu thích của mình, đây sẽ là những mẹo hay dành cho bạn.

Để trông thanh lịch, bạn nên bước những bước nhỏ và chậm, không gập đầu gối nhiều hơn bình thường. Nếu bạn cố gắng bước những bước lớn, như chúng ta thường làm trong những đôi giày hàng ngày, dáng đi của bạn sẽ trông không tự nhiên. Vì vậy, nếu quyết tâm chinh phục độ cao, bạn sẽ không cần phải vội vàng.

2. Bước từ gót chân đến ngón chân

Để làm cho tốc độ của bạn trông tự nhiên, trước tiên bạn nên đặt gót chân trên mặt đất, sau đó di chuyển nhẹ nhàng các ngón chân. Khi vòm bàn chân chịu trọng lượng của bạn, hãy nghiêng bàn chân về phía trước, như thể bắt đầu nhón gót, sau đó đẩy người ra xa hơn để thực hiện bước tiếp theo.

3. Giữ thẳng lưng

Một người phụ nữ đẹp không thể thiếu tư thế hoàn hảo. Vuông vai và giữ cho cằm của bạn song song với sàn nhà. Bằng cách này, cơ bụng của bạn sẽ căng hơn, bụng phẳng hơn, trông bạn sẽ gầy và thanh thoát hơn.

4. Đi trên một đường thẳng

Để bước đi như một người mẫu, hãy tưởng tượng một đường thẳng trước mặt bạn và đi thẳng theo đường đó. Đặt hai bàn chân của bạn ngay trước mặt nhau và duỗi chân về phía trước sao cho hông của bạn lắc lư một chút. Sẽ mất một chút thời gian thực hành, nhưng nó rất đáng giá và bạn chắc chắn sẽ khiến mọi người quay đầu ngoái lại nhìn.

5. Chuẩn bị sẵn ở nhà

Nếu có một sự kiện lớn sắp diễn ra (chẳng hạn như đám cưới), bạn nên làm trước một số việc để đảm bảo rằng mình trông thật hoàn hảo:

Tập đi bộ để buổi tối trên đôi giày cao gót của bạn không còn là cơn ác mộng và trở thành giấc mơ tuyệt đẹp. Ngoài ra, bạn nên cào đế giày một chút để giày bớt trơn trượt hơn.

Mang giày để cảm thấy thoải mái trong chúng. Giày dép mới tinh + đi bộ cả buổi tối = tra tấn. Có một số cách để làm cho đôi giày của bạn mềm hơn, chẳng hạn như đi tất len ​​và đi giày trong mười phút.

Học cách đi trên cầu thang. Bước bằng cả bàn chân trên đường đi xuống và bước trên những đường đi lên của cầu thang để tập làm quen nhé.

Sử dụng lót giày thoải mái. Nếu bạn đi thử đôi giày cao gót mới và cảm thấy chân hơi trượt hoặc phần đế có thể thoải mái hơn, hãy dành thời gian và đầu tư cho phụ kiện. Bằng cách này, bạn sẽ giữ cho giày và chân của mình được an toàn.

6. Học cách đứng trên giày cao gót

Đầu tiên, đặt gót chân của một bàn chân vào giữa bàn chân kia theo một góc. Sau đó dồn trọng lượng của bạn lên bàn chân sau, khi mỏi thì chuyển trọng lượng sang bàn chân còn lại.

7. Cho đôi chân của bạn được nghỉ ngơi

Nếu bạn muốn đi giày cao gót cả ngày dài mà không bị đau và nhức chân, thỉnh thoảng hãy dành cho mình thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đừng cởi giày, đôi chân mệt mỏi sẽ sưng lên và việc xỏ gót vào có thể trở thành một thử thách đau đớn.

8. Đừng đi giày cao gót quá thường xuyên

Thay đổi giữa các độ cao gót khác nhau, nhưng hãy cố gắng ưu tiên những đôi giày bệt và thoải mái. Đi giày cao gót liên tục có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

9. Chọn giày dép phù hợp

Nếu bạn đã đi giày thể thao cả đời thì đừng vội sắm ngay cho mình những đôi giày cao gót 4 phân. Bắt đầu với một cái gì đó trung lập và kiên định hơn như 2 hoặc 3 phân là vừa đủ. Bạn cũng có thể thử giày có dây buộc và giày có dây buộc mắt cá chân, chúng thoải mái hơn vì chân bạn ít trượt hơn và dễ giữ thăng bằng hơn.

10. Chọn đúng kích cỡ

Không gì có thể cứu được dáng đi của bạn nếu bạn đi một đôi giày quá chật, vì vậy bạn không bao giờ nên mua giày cao gót nếu chúng hơi chật một chút. Nếu bạn phải chọn giữa một chút quá rộng và một chút quá chật, hãy chọn cái rộng hơn một chút, vì bạn có thể đeo nó với lớp lót, trong khi bạn không thể làm gì với cái quá chật và bạn sẽ chỉ hối hận khi mua nó.

Theo Brightside