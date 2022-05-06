7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn

Làm đẹp 06/05/2022 11:18

Thời trang phát triển và thay đổi nhanh chóng nên đôi khi chúng ta cảm thấy khá khó khăn để không bị lạc trong sự đa dạng của các sản phẩm và xu hướng mới. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang rất phong cách ngay bây giờ, nhưng trước khi bạn biết điều đó, các xu hướng mới nhất có thể chuyển sang một hướng khác.

Nhưng đừng lo lắng! Đây sẽ là 7 xu hướng màu sắc hàng đầu cho mùa Thu-Đông. Hãy bám sát danh sách và trở thành cô gái thời trang nổi tiếng nhất trong năm nhé.

Màu xanh đen

7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn - Ảnh 1

Màu xanh lam-xanh lục sống động và tất cả các sắc thái của nó, từ xanh lục bảo đến xanh ngọc, là một trong những màu phổ biến nhất trong năm. Màu xanh trầm đậm chắc chắn là tông màu phải có trong tủ quần áo của bạn cho mùa Thu-Đông. Để làm nổi bật màu sắc phong phú này hơn nữa, hãy chọn những loại vải có họa tiết phức tạp và vải dày.

Màu hồng phấn

7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn - Ảnh 2

Màu hồng nhạt tinh xảo (hoặc màu hồng phấn) thường tạo nên cảm giác với sự nhạy cảm, dịu dàng và lãng mạn. Đừng ngại trông quá nữ tính, màu trắng, đỏ tía, xanh lá cây đậm và thậm chí cả màu đen hoàn toàn phù hợp với màu hồng. Một món đồ màu hồng chắc chắn sẽ tăng thêm nét nữ tính và sang trọng cho bộ trang phục của bạn.

Màu xanh lam đậm quý phái

7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn - Ảnh 3

Màu xanh đậm chắc chắn đang đi trước các màu khác. Những món đồ bằng da lông thú, da lộn hoặc da có màu xanh đậm (xanh coban và xanh nước biển) sẽ tạo thêm sự tự tin và vẻ quý phái cho bộ trang phục của bạn. Bất kỳ sắc thái nào của gia đình màu xanh lam đều phù hợp với màu trắng, cam và đen.

Màu đỏ tía

7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn - Ảnh 4

Màu đỏ tía phổ biến này thường được gọi là màu hạt dẻ, rượu vang đỏ, hoặc màu marsala. Nó có thể được sử dụng như một điểm nhấn mạnh cho các màu khác hoặc riêng cho bất kỳ dịp nào. Mặc một cái gì đó màu marsala sẽ làm bạn trông tuyệt đẹp cả trong văn phòng và trong buổi hẹn hò.

Tất cả các sắc thái của màu cam

7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn - Ảnh 5

Có vẻ như sắc cam đang tạo thành một xu hướng màu sắc lớn. Các bộ sưu tập Thu Đông rất phong phú với các phụ kiện và trang phục màu cam từ màu cam đậm đến cam san hô. Màu sắc cam phải có cho mùa thu sắp tới sẽ rất tuyệt khi kết hợp với màu đen, trắng và kem.

7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn - Ảnh 6

Sắc tím dần nhường chỗ cho các màu thời thượng khác, mặc dù vậy màu tím vẫn là một sự đầu tư tốt cho mùa thu năm nay. Màu tím và hoa cà sẫm sẽ phù hợp nhất với màu xanh đậm hoặc kết hợp với các phụ kiện màu hoa cà như túi xách, khăn quàng cổ và mũ.

Xanh dương đậm 

7 xu hướng màu sắc mùa thu tốt nhất để kết hợp vào tủ quần áo của bạn - Ảnh 7

Màu xanh hoàng gia, cũng như màu xanh lam và màu ultramarine đậm, cũng rất phổ biến trong bảng màu mùa thu. Những món đồ màu xanh hoàng gia bắt mắt và tinh xảo sẽ tăng thêm vẻ bí ẩn cho diện mạo của bạn. Đầu tư vào một chiếc áo khoác xanh dương và chắc chắn mọi người sẽ chú ý đến bạn trong mùa thu này.

Theo Brightside

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