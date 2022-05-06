Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn

Làm đẹp 06/05/2022 09:09

Gặp gỡ Cô Sushmita, một chuyên gia chăm sóc tóc và là một trong những ngôi sao viết blog video đang lên nổi tiếng nhất nhì Ấn Độ sẽ chia sẽ những bí quyết dưỡng tóc mọc nhanh siêu hữu hiệu dành cho chị em chúng mình.

Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn - Ảnh 1

Đây là những bí kíp kích thích mọc tóc cực nhanh được chuyên gia làm đẹp bật mí như sau:

 

1. Dùng nước ép nha đam

Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn - Ảnh 2

Có một cây nha đam đang dẫn đầu sự tồn tại buồn tẻ trong lọ hoa ở đâu đó xung quanh nhà bạn? Đã đến lúc sử dụng nó cho mục địch tốt hơn! Nước ép lô hội kích thích mọc tóc và rất hữu ích trong việc chăm sóc da đầu.

1. Cắt một vài lá lô hội.

2. Cắt đôi mỗi lá để tiết nước.

3. Xoa bóp nước ép vào chân tóc. Sử dụng các động tác xoa bóp giúp cải thiện lưu thông máu và đảm bảo sự hấp thụ tốt hơn.

4. Để mặt nạ trong ít nhất hai giờ. Nếu muốn, bạn có thể để qua đêm.

2. Chuẩn bị mặt nạ panthenol 

D-panthenol là một loại vitamin B5 tổng hợp, khi được đưa vào da sẽ chuyển hóa thành axit pantothenic, một chất hóa học được biết đến với công dụng bình thường hóa tình trạng của lớp biểu bì. Các đặc tính của nó bao gồm phục hồi các nang tóc và ngăn ngừa rụng tóc.

1. Gội đầu như bình thường.

2. Thoa panthenol (ở dạng bọt hoặc gel) lên tóc sạch, tập trung sự chú ý vào phần chân tóc.

3. Bạn cũng có thể thoa panthenol dọc theo toàn bộ chiều dài của tóc để làm mượt tóc.

3. Xả sạch da đầu bằng nước lạnh sau khi gội

Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn - Ảnh 3

Cố gắng biến điều này thành một thói quen nhé các nàng. Nước lạnh làm se các lỗ chân lông và cải thiện lưu thông máu, từ đó giúp tóc mọc nhanh hơn. Như một phần thưởng bổ sung, tóc của bạn sẽ trở nên sáng bóng hơn đáng kể.

1. Gội đầu như bình thường.

2. Sau khi sử dụng dầu xả hoặc mặt nạ tóc, hãy gội đầu bằng nước lạnh.

4. Gội đầu bằng giấm táo

Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn - Ảnh 4

Làm điều này một vài lần một tháng là đủ. Giấm táo kích hoạt các nang tóc, một "dịch vụ" không thể thiếu sẽ giúp bạn trong hành trình tìm kiếm một mái tóc đẹp.

1. Gội đầu.

2. Dùng giấm táo thay cho dầu dưỡng tóc.

3. Không rửa sạch, không giống như giấm rượu, giấm táo không có mùi nặng.

5. Điều trị da đầu của bạn với mặt nạ protein

Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn - Ảnh 5

Đây là một mẹo hay để chống lại sự thiếu hụt protein:

1. Lấy hai quả trứng ở nhiệt độ phòng.

2. Tách lòng trắng khỏi lòng đỏ. Đánh bông lòng trắng và thoa lên chân tóc.

3. Để tăng thêm hiệu quả, bạn có thể quấn đầu tóc bằng polyetylen và đội mũ ấm.

6. Thử mặt nạ trứng và rượu cognac 

Trứng chứa nhiều protein, trong khi rượu cognac chứa tannin giúp bạn có mái tóc dày hơn, đầy đặn hơn và kích thích mọc tóc.

Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn - Ảnh 6

1. Lấy hai quả trứng và một ly rượu cognac.

2. Đánh bông các thành phần bằng nĩa hoặc cho vào máy trộn, sau đó thoa hỗn hợp thu được lên chân tóc.

3. Thêm dầu ô liu nếu bạn muốn thoa mặt nạ dọc theo toàn bộ chiều dài tóc, điều này sẽ cung cấp cho tóc của bạn sự mềm mại và dễ quản lý. Chuyên gia Sushmita sử dụng kỹ thuật này để tạo kiểu và tạo những kiểu tóc phức tạp.

7. Sử dụng tinh dầu 

Thủ thuật làm đẹp gia truyền từ Ấn Độ giúp tóc mọc nhanh hơn - Ảnh 7

Dầu jojoba, hạnh nhân, oải hương, hương thảo và cỏ xạ hương có tác dụng có lợi cho các nang tóc bằng cách cung cấp cho da đầu của bạn một số lượng lớn các vitamin và các thành phần thảo dược.

1. Trộn các loại tinh dầu nêu trên với nhau hoặc thêm chúng vào mặt nạ dầu dừa.

2. Thoa hỗn hợp lên chân tóc. Chờ trong 2-3 giờ.

3. Để gội sạch mặt nạ kiềm dầu đúng cách, hãy gội đầu hai lần bằng dầu gội thông thường hoặc một lần dùng dầu gội có tính kiềm để làm sạch sâu.

Theo Brightside

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Những lợi ích của siêu thực phẩm đối với làn da, mái tóc và móng tay của bạn luôn đáng chú ý vì dầu ô liu chứa nhiều chất dinh dưỡng như axit béo omega, tocopherol (vitamin E), chất chống oxy hóa, vitamin A, D, K và sqaulane. Dầu ô liu cũng là một trong những loại dầu thực vật đã trở thành một phần của các nghi lễ làm đẹp bản địa của người Hy Lạp, La Mã và Ai Cập.

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