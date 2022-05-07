Rơi vào trầm tư vì những nốt mụn đầu đen đeo bám làn da bạn, điều đó sẽ trở thành "dĩ vãng" nếu bạn chăm chỉ thực hiện những biện pháp này

Mụn đầu đen sinh ra khi lỗ chân lông của chúng ta bị tắc nghẽn do bụi bẩn, mồ hôi và dầu. Khi tất cả các yếu tố này bị oxy hóa trên da của chúng ta, chúng bắt đầu trông giống như mụn đầu đen. Vì mụn đầu đen bị mắc kẹt giữa các lỗ chân lông của chúng ta nên rất khó lấy chúng ra.

Để tìm ra cách trị mụn đầu đen vĩnh viễn, trước tiên chúng ta cần hiểu nguyên nhân gây ra chúng là gì.

Xử lý mụn đầu đen có thể rất đau. Việc đầu tiên trong số những điều đầu tiên để loại bỏ mụn đầu đen là dưỡng ẩm cho da bằng kem dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm phù hợp. Axit salicylic là một lựa chọn tuyệt vời để làm tan mụn đầu đen và nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm không kê đơn có sẵn trên thị trường. Kem dưỡng da chứa retinoid cũng là một cách hữu ích để loại bỏ mụn đầu đen. Uống nhiều nước có thể giúp dưỡng ẩm bề mặt da bằng cách ngăn chặn các khối dầu mạnh.

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Nếu bạn chưa bắt đầu, đã đến lúc tẩy tế bào chết trong chế độ chăm sóc da của bạn. Sử dụng tẩy tế bào chết tự nhiên hoặc mỹ phẩm, phù hợp với loại da của bạn để loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết trên da. Tập trung vào khu vực bị mụn đầu đen. Tẩy tế bào chết ít nhất một lần một tuần.

2. Chăm sóc da mặt

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Chăm sóc da mặt thường xuyên có thể giúp hạn chế mụn đầu đen ở một mức độ nào đó. Chăm sóc da mặt là một cách tươi mát để loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn bám sâu trên da và khôi phục lại vẻ tươi sáng cho làn da.

3. Đầu tư vào các sản phẩm phù hợp

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Nếu bạn có làn da dễ bị mụn trứng cá hoặc mụn đầu đen , đã đến lúc bạn nên xem xét lại các sản phẩm chăm sóc da của mình. Mua các sản phẩm không gây mụn có công thức đặc biệt để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

4. Giữ cho da luôn sạch sẽ

Mỗi khi bạn bước ra khỏi nhà, làn da của bạn sẽ thu hút bụi bẩn. Nếu không được làm sạch tốt có thể dẫn đến tình trạng lỗ chân lông bị tắc nghẽn làm tăng khả năng bị mụn đầu đen. Trang điểm có thể có tác động tương tự đối với da và nếu không được làm sạch hoàn toàn, có thể dẫn đến mụn đầu đen và thậm chí nổi mụn. Luôn nhớ tẩy trang và rửa mặt trước khi kết thúc một ngày nhé.

5. Sử dụng đồ giặt sạch

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Khi bạn ngủ trên giường, dầu và bụi bẩn từ da mặt sẽ được cọ xát trên vỏ gối và ga trải giường. Không rửa mặt thường xuyên có thể dẫn đến sự tích tụ bụi bẩn bám vào da mặt và làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo nên mụn đầu đen. Tốt nhất bạn nên ngủ trên vỏ gối và ga trải giường mới thường xuyên nếu có thể.

Các biện pháp khắc phục mụn đầu đen tại nhà

Mụn đầu đen có thể được giảm thiểu và thậm chí được loại bỏ với việc sử dụng các thành phần phù hợp. Dưới đây là một số cách tự nhiên và biện pháp khắc phục tại nhà để loại bỏ mụn đầu đen khó chịu.

1. Baking soda

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Baking soda là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên. Tạo hỗn hợp sền sệt bằng cách sử dụng baking soda và nước rồi thoa lên vùng da bị mụn đầu đen. Dùng ngón tay chà nhẹ lên da trong vài phút rồi rửa sạch với nước. Điều này nên được thực hiện hai lần một tuần.

2. Đất sét

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Đặc tính hút dầu của đất sét làm cho nó trở nên lý tưởng để làm sạch dầu mỡ thừa trên da cùng với các tạp chất khác. Mặt nạ làm từ đất sét cao lanh và đất sét fuller, khi được sử dụng thường xuyên trên mặt có thể giúp làm thông thoáng lỗ chân lông. Điều này cuối cùng sẽ giúp loại bỏ mụn đầu đen và làm cho da mịn màng.

3. Xông hơi

Hấp mặt để xông hơi là một cách hiệu quả để làm mềm mụn đầu đen cứng đầu và sau đó loại bỏ chúng. Xông hơi mặt làm cho da tiết mồ hôi, từ đó giúp thải độc tố từ bên trong ra ngoài. Nó cũng làm mềm lỗ chân lông, làm cho mụn đầu đen cứng đầu hoạt động và loại bỏ dễ dàng hơn.

4. Chanh, muối và mật ong

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Chất làm se của chanh sẽ cắt giảm dầu mỡ trong khi các hạt muối mịn sẽ hoạt động như một chất tẩy tế bào chết không mài mòn cho làn da của bạn. Mật ong sẽ giữ ẩm cho da và giúp tránh xa vi trùng. Tạo hỗn hợp sền sệt với ba thành phần này và thoa lên mụn đầu đen. Sau năm phút, nhẹ nhàng chà theo chuyển động tròn trong một phút và để yên trong năm phút nữa. Rửa sạch bằng nước ấm. Làm điều này ba lần một tuần.

5. Tẩy tế bào da chết

Như đã nói, tẩy tế bào chết là một trong những cách loại bỏ mụn đầu đen hiệu quả. Hãy cùng xem một số cách tẩy tế bào chết tốt nhất mà bạn có thể thực hiện tại nhà để tạm biệt mụn đầu đen.

Nước cốt chanh và quế

Ảnh minh họa: Internet

Bột quế hỗ trợ se khít lỗ chân lông và cải thiện lưu thông máu. Chanh là một món có thể hỗ trợ bạn theo nhiều cách khác nhau! Khả năng kháng khuẩn của chanh ngăn ngừa mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn trứng cá trong tình trạng này, giữ cho da mặt luôn sạch sẽ.

Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết này, hãy kết hợp hai thìa cà phê bột quế và một lượng nước cốt chanh bằng nhau. Để hỗn hợp tẩy tế bào chết mụn đầu đen tự làm này trên mặt trong 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Bột yến mạch và sữa chua tẩy tế bào chết

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Bột yến mạch và sữa chua đều có hàm lượng chất dinh dưỡng cao và khi trộn lẫn với nhau, chúng sẽ tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết mụn đầu đen tự làm lành mạnh. Bột yến mạch có khả năng hấp thụ dầu thừa trên da một cách tuyệt vời, giúp ngăn ngừa mụn đầu đen.

Với sự hỗ trợ của các enzym probiotic, sữa chua nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da. Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết này, hãy lấy một thìa yến mạch trộn đều với một ít sữa chua. Mát xa lên mặt và rửa sạch bằng nước lạnh.

6. Mặt nạ lòng trắng trứng

Được biết đến với khả năng làm săn chắc da, lòng trắng trứng là một nguyên liệu hữu hiệu để loại bỏ mụn đầu đen. Khi thoa trực tiếp lên da hoặc làm mặt nạ, lòng trắng trứng sẽ thu nhỏ lỗ chân lông, do đó đẩy mụn đầu đen ra ngoài. Chứa nhiều chất dinh dưỡng, lòng trắng trứng cũng cải thiện kết cấu da và loại bỏ dầu thừa trên da.

7. Cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua rất giàu vitamin C và A, có tác dụng làm sáng da, hút dầu và thu nhỏ lỗ chân lông. Điều này đặc biệt tốt cho những người có da nhờn vì bã cà chua có hiệu quả loại bỏ dầu mỡ thừa mà không gây gắt. Cắt một vài lát tròn từ quả cà chua. Chà một lát lên da, tập trung vào những vùng bị mụn đầu đen. Ngoài ra, bạn có thể thoa cùi cà chua lên da và rửa sạch bằng nước sau khi khô.

Theo Femina