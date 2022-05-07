Môi bị nứt nẻ nhưng bạn vẫn cần tô chút son môi vì sự kiện đặc biệt, đừng lo lắng vì đây sẽ là bí kíp dành cho bạn

Pooja Nagdev, Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm, Chuyên gia thẩm mỹ và Người sáng lập thương hiệu Inatur có một số lời khuyên để giúp bạn giải quyết tình huống khó xử này.

"Nhiều phụ nữ chọn kết cấu son mờ khi họ muốn có một làn môi mạnh mẽ, sống động, đặc biệt là với các tông màu như mận hoặc đỏ. Khi chúng ta nói về son môi mờ, chúng ta đang đề cập đến son môi có hàm lượng dầu thấp hơn so với son môi có kết cấu satin hoặc son bóng. Điều này giúp bảo tồn sự phong phú và không trong suốt của sắc tố. Tuy nhiên, trong khi nó làm cho màu sắc đậm, nó thường làm khô môi. Ngay cả những loại son môi mờ giàu dinh dưỡng và dưỡng ẩm cũng có thể trở thành vấn đề nếu bạn không biết cách chuẩn bị cho đôi môi của mình trước khi thoa chúng", chuyên gia Nagdev giải thích.

Ảnh minh họa: Internet

Son môi bạn đang sử dụng có chất lượng gì và có gì trong đó? Sáp, dầu và bột màu có trong mọi thỏi son. Tùy thuộc vào việc bạn muốn son môi lì hay bóng, các yếu tố này sẽ khác nhau. Giải thích lý do tại sao son môi mờ lâu trôi hơn, Nagdev nói, "Những thứ này chứa nhiều sáp và màu hơn, đồng thời ít dầu hơn. Môi thường bị khô do thiếu dầu trên môi trong tình huống này. Khi mua son môi, hãy cân nhắc những điểm này, loại da của bạn và mức độ dễ bị nứt nẻ của đôi môi ra sao nữa nhé".

Cần làm gì trước khi thoa son môi

Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, hãy tẩy da chết cho môi bằng sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng để loại bỏ bong tróc. Dùng một lượng nhỏ tẩy tế bào chết hoặc tự làm hỗn hợp tẩy tế bào chết cho môi bằng cách kết hợp một thìa đường nâu và một thìa dầu dừa. Chà lên môi cho đến khi chúng mềm và mịn. Điều này sẽ giúp dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn đồng thời mang lại một kết cấu mềm mịn.

Sử dụng Son dưỡng có màu

Ảnh minh họa: Internet

Son lì và lâu trôi có thể bị khô, vì vậy nếu bạn có đôi môi nứt nẻ, hãy tránh món đồ trang điểm này. "Mặt khác, một loại son dưỡng môi có màu không chỉ tạo thêm màu sắc cho đôi môi của bạn mà còn giữ cho chúng ngậm nước suốt cả ngày. Nó cũng có thể làm tăng vẻ ngoài của son môi của bạn", chuyên gia Nagdev cho biết thêm: "Thoa một lớp son dưỡng môi có màu nhỏ bên dưới lớp son môi của bạn sẽ giúp giữ ẩm cho đôi môi của bạn và làm cho chúng trông mịn màng và mềm mại hơn".



Cách tẩy son môi

Ảnh minh họa: Internet

Khi đến lúc tẩy son môi, hãy sử dụng nước micellar, một chất tẩy rửa nhẹ, không rửa lại môi. Nagdev chia sẻ: "Micellar water được cung cấp bởi các mixen, là các phân tử dầu hoạt động giống như nam châm để loại bỏ các mảnh vụn, dầu và lớp trang điểm khỏi da. Không cần rửa hoặc chà xát môi đâu, bạn chỉ cần ngâm một miếng bông trong chất tẩy trang lỏng này và lau đi. Dùng cọ hoặc tẩy rửa mạnh để loại bỏ màu môi sẽ chỉ khiến chúng càng thêm khô mà thôi".

Ngoài ra, hãy nhỏ vài giọt dầu ô liu, dầu dừa hoặc dầu em bé. Bạn chỉ cần chấm dầu lên môi bằng một miếng bông và nhìn son môi tan ra! Đôi môi của bạn cũng sẽ cảm thấy ẩm mượt và khỏe mạnh hơn.

Theo Femina