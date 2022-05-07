Lấy lại tuổi xuân nhờ MẸO VẶT làm ĐẢO NGƯỢC tình trạng tóc bạc ?

Làm đẹp 07/05/2022 23:41

Căng thẳng và rụng tóc có mối liên hệ với nhau, thậm chí có thể khiến tóc bạc đi. Tóc khỏe và bóng mượt là dấu hiệu của sự trẻ trung và sức khỏe tổng thể tốt.

Tóc suy giảm có liên quan nhiều đến mức độ căng thẳng của bạn

Tiến sĩ Rinky Kapoor, bác sĩ da liễuchuyên gia thẩm mỹ tại Ấn Độ cho biết: ‘‘Căng thẳng và tóc bạc có mối quan hệ lâu dài. Nói cách khác, tóc bạn do căng thẳng là một trong những nguy cơ của lối sống hiện đại. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng tâm lý có thể khiến tóc bạc đi và thậm chí còn đẩy nhanh quá trình bạc tóc.

Khi con người già đi, màu tóc của họ thay đổi là điều bình thường. Nhưng tóc bạc cũng có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời của một người. Ngay cả thanh thiếu niên và những người ở độ tuổi 20 cũng nhận thấy những sợi tóc bạc trắng. Đây được gọi là tóc bạc sớm và ngày càng trở thành mối quan tâm của thế hệ trẻ.

Căng thẳng gây ra tóc bạc như thế nào?

Cơ thể của chúng ta có một phản ứng tự vệ hoặc chiến đấu tự nhiên, và phản ứng căng thẳng giúp chúng ta sống sót qua nguy hiểm. Trong thế giới hiện đại, có quá nhiều tác nhân gây ra căng thẳng. Nó có thể là một chiếc email khó chịu hoặc một bài đăng trên mạng xã hội.

Căng thẳng làm cho các tế bào lão hóa nhanh hơn và ảnh hưởng của nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường thông qua sự thay đổi màu sắc của tóc. Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố tại Đại học Columbia, đã phát hiện ra rằng căng thẳng có thể làm tóc bạc nhanh hơn và thậm chí có thể dẫn đến rụng tóc.

Lấy lại tuổi xuân nhờ MẸO VẶT làm ĐẢO NGƯỢC tình trạng tóc bạc ? - Ảnh 1
Khi căng thẳng xảy ra, cơ thể sẽ giải phóng norepinephrine, chất cản trở hoạt động bình thường của tế bào hắc tố khiến tóc chuyển sang màu xám. Tiến sĩ Kapoor giải thích rằng tóc có màu sắc là do sắc tố melanocyte có từ các tế bào gốc trong nang tóc. 

Một số mẹo tuyệt vời có thể chống lại tình trạng tóc bạc sớm

Không sử dụng các loại dầu gội quá mạnh: Các chất hóa học mạnh trong dầu gội và dầu xả được biết là có ảnh hưởng đến các nang tóc, khiến tóc rụng và bạc. Dầu gội có chứa một số hóa chất như hydrogen peroxide có thể góp phần làm tóc bạc sớm.

Gội đầu bằng nước sạch: Nước ô nhiễm có thể làm yếu chân tóc và có thể gây hại cho tóc của chúng ta. Nước giúp điều chỉnh hệ tuần hoàn và bôi trơn các nang tóc. Nước là nguồn cung cấp khoáng chất chủ yếu, là chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho tóc. Điều này sẽ kích thích sự phát triển của tóc.

Ngừng hút thuốc: Những người hút thuốc có nguy cơ bắt đầu có tóc bạc trước 30 tuổi cao hơn 2,5 lần so với những người không hút thuốc.

Bổ sung thực phẩm lên men: Probiotics không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa của bạn mà còn rất tốt cho da đầu của bạn. Theo giới chuyên gia, thực phẩm lên men như kim chi hoặc dưa cải bắp cung cấp men vi sinh để hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Và một đường ruột khỏe mạnh rất quan trọng đối với sức khỏe của tóc, vì vi khuẩn đường ruột thực sự tạo ra vitamin B và biotin. Sự thiếu hụt biotin dẫn đến những thay đổi về màu sắc và độ chắc khỏe của tóc, vì vậy, bổ sung đầy đủ trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn giữ màu lâu hơn.

Những cách bạn có thể tự giảm căng thẳng

1. Quan sát nguyên nhân gây ra căng thẳng và viết nhật ký. Điều này sẽ giúp bạn nhận biết được các yếu tố kích hoạt của mình và dần dần bạn sẽ học cách đối phó với các tình huống.

2. Thiền cũng có thể hữu ích, giúp mang lại mức năng lượng và giải phóng căng thẳng.

3. Thử các bài tập thở vì chúng được biết là có tác dụng cải thiện sự tập trung và giúp bạn thư giãn.

4. Không làm gì mà chỉ đơn giản là thực hành các loại kỹ thuật thiền định khác nhau.

5. Thử một tư thế tập yoga hoặc các bài tập chắc chắn có thể giúp bạn giảm mức độ căng thẳng.

6. ‘You are what you eat’ – triết lý này sẽ khiến bạn ý thức hơn về việc ăn uống đầy đủ và lành mạnh.

7. Giới chuyên gia khuyến khích bạn uống trà bạc hà, nó sẽ giúp bạn giảm căng thẳng cho bản thân. Trà bạc hà được biết là có tác dụng chống lại các triệu chứng như trầm cảm, căng thẳng và lo lắng.

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