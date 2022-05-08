Ái ngại vì khuỷu tay và đầu gối sẫm màu sẽ chỉ là "dĩ vãng" nếu bạn chăm chỉ áp dụng những biện pháp "chế ngự" sắc tố tuyệt đỉnh này

Làm đẹp 08/05/2022 09:31

Khi chúng ta nghĩ đến sắc tố, đầu gối và khuỷu tay sẫm màu hơn là những hiện tượng phổ biến và nổi bật nhất sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Trước khi khai thác các giải pháp trị thâm đầu gối và khuỷu tay, điều quan trọng là phải hiểu tại sao vùng da này dễ bị sạm đen đến vậy.

Ái ngại vì khuỷu tay và đầu gối sẫm màu sẽ chỉ là 'dĩ vãng' nếu bạn chăm chỉ áp dụng những biện pháp 'chế ngự' sắc tố tuyệt đỉnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Melanin là sắc tố da được kích hoạt khi có ma sát. Khi bạn nghĩ về ma sát, hai khu vực nào dễ xảy ra ma sát nhất? Khuỷu tay của bạn và đầu gối là những đối tượng hay bị tác động nhất. Đây là lý do tại sao vùng da quanh khuỷu tay và đầu gối của bạn có vẻ sẫm màu hơn. Trái ngược với các thủ thuật phổ biến như bôi kem đánh răng theo một số lời truyền miệng để trị thâm, một số mẹo và thủ thuật được da liễu phê duyệt sau đây có thể để áp đảo các sắc tố không mong muốn này trên khuỷu tay và đầu gối của bạn hiệu quả.

Chọn các thành phần làm sáng da

Tất cả chúng ta đều biết đến rất nhiều lợi ích của vitamin C để có được làn da rạng rỡ và tươi sáng. Cũng giống như vậy, có một số thành phần khác cũng có thể giúp cắt giảm sắc tố trên toàn cơ thể chứ không chỉ trên mặt. 

Ái ngại vì khuỷu tay và đầu gối sẫm màu sẽ chỉ là 'dĩ vãng' nếu bạn chăm chỉ áp dụng những biện pháp 'chế ngự' sắc tố tuyệt đỉnh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Khuỷu tay và đầu gối của bạn phản ứng với các thành phần làm sáng như niacinamide và axit kojic cũng như trên khuôn mặt của bạn. Bạn có thể đầu tư vào các thành phần này một cách đặc biệt hoặc một mẹo nhỏ là sử dụng bất kỳ loại kem hoặc huyết thanh nào không phù hợp với da mặt của bạn. Rất có thể đầu gối và khuỷu tay của bạn sẽ thích chúng", Tiến sĩ Niketa Sonavane, Bác sĩ da liễu nổi tiếng và là người sáng lập thương hiệu Ambrosia Aesthetic  tại Ấn Độ khuyến nghị.

Dưỡng ẩm là bước không thể thiếu

Ái ngại vì khuỷu tay và đầu gối sẫm màu sẽ chỉ là 'dĩ vãng' nếu bạn chăm chỉ áp dụng những biện pháp 'chế ngự' sắc tố tuyệt đỉnh này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Da mất nước và thiếu ẩm kéo theo rất nhiều mối quan tâm về da và tất cả chúng ta đều nhận thức được điều này. Giữ ẩm và ngậm nước cho những vùng da này vì da được dưỡng ẩm tốt sẽ hồi phục và sửa chữa nhanh hơn, do đó nguy cơ hình thành sắc tố ít hơn. Sử dụng kem dưỡng thể có urê, ceramides và bơ hạt mỡ để giữ cho vùng da này mềm mại và được nuôi dưỡng.

Tẩy tế bào chết

Ái ngại vì khuỷu tay và đầu gối sẫm màu sẽ chỉ là 'dĩ vãng' nếu bạn chăm chỉ áp dụng những biện pháp 'chế ngự' sắc tố tuyệt đỉnh này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng tẩy tế bào chết là rất quan trọng để tái tạo tế bào da ở khu vực này. Thực hiện tẩy tế bào chết toàn thân mỗi tuần một lần cho những vùng da này bằng dung dịch axit glycolic hoặc axit lactic tại nhà. Nếu da quá tối màu, hãy đi lột da tại phòng khám da với phương pháp mài da vi. Giống như các loại AHA này làm giảm sắc tố và màu da không đồng đều cộng với việc tái tạo bề mặt da, chúng cũng có thể giúp ích cho đầu gối và khuỷu tay. Ở nhà, bạn có thể sử dụng kem sữa với nước chanh để tự làm hỗn hợp mặt nạ làm trắng vùng da đầu gối và khuỷu tay.

Hãy thử một loại kem trị khô gót chân

Ái ngại vì khuỷu tay và đầu gối sẫm màu sẽ chỉ là 'dĩ vãng' nếu bạn chăm chỉ áp dụng những biện pháp 'chế ngự' sắc tố tuyệt đỉnh này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đầu gối và khuỷu tay của bạn quá khô hoặc thâm đen, một loại kem phục hồi gót chân chắc chắn có thể giải cứu bạn. Kem phục hồi gót chân có chứa nhiều chất làm mềm như bơ hạt mỡ và sáp parafin. Chúng cũng chứa chất tiêu sừng hoặc chất tẩy tế bào chết có độ bền cao như urê và axit lactic. Vì vậy, lần tới khi bạn nghĩ đến việc thoa kem dưỡng thể thông thường tương tự lên đầu gối và khuỷu tay, hãy nghĩ lại, vùng da này có thể yêu cầu dinh dưỡng nặng hơn. Bơ ca cao nguyên chất và tác dụng mạnh cũng sẽ hữu ích trong trường hợp này.

Theo Femina

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