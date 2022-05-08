Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện

Dưới đây là những bí quyết trang điểm để giúp bạn có được vẻ ngoài hoàn hảo tự nhiên.

Để làm đều màu da của bạn, hãy sử dụng kem nền, phấn phủ và kem che khuyết điểm. Chỉ cần nhớ một quy tắc: không thoa kem nền tối hơn màu da để khiến bạn trông như bị rám nắng. Ngoài ra, hãy nhớ chọn kem che khuyết điểm nhẹ hơn tông màu kem nền của bạn không quá một tông.

Ảnh minh họa: Brightside

Làm cho lông mày của bạn trông đậm nét hơn bằng cách tô chúng bằng phấn đánh mày, bút chì kẻ mày hoặc mascara. Đừng quên rằng màu lông mày của bạn phải phản ánh màu tóc của bạn, những cô gái tóc vàng nên đi với lông mày màu nâu nhạt, trong khi những cô gái ngăm đen được hoan nghênh sử dụng những màu đậm hơn.

Tập trung vào đôi mắt

Ảnh minh họa: Brightside

Làm nổi bật đôi mắt của bạn với bút kẻ mắt màu nâu nhạt, hoặc thoa một chút phấn mắt màu nâu ở chân mi. Sau đó, kết hợp thêm một đường kẻ mắt đầy thu hút. Phủ một lớp màu bóng trung tính nhẹ lên mí mắt và sử dụng mascara màu nâu hoặc đen để làm nổi bật lông mi của bạn.

Má hồng tinh tế

Ảnh minh họa: Brightside

Má hồng màu be thường được coi là má hồng trông tự nhiên nhất. Cũng có một mẹo hay khi bạn đánh má hồng ở một bên cổ của bạn. Chỉ cần nhớ: bạn nên thoa phấn má hồng lên những vùng nổi bật khi bạn cười.

Đôi môi tươi sáng

Ảnh minh họa: Brightside

Ngay cả khi muốn có một vẻ ngoài tự nhiên, đừng quên đôi môi của bạn. Chọn son môi hoặc son bóng có tông màu nóng và dùng ngón tay thoa lên để lớp trang điểm trông tự nhiên hơn.

Trang điểm hoàn hảo cho nước da ngăm đen

Ảnh minh họa: Brightside

Những bạn gái có mái tóc sẫm màu có thể dùng eyeliner đen để trang điểm trông thật tự nhiên. Son bóng anh đào bán trong suốt sẽ trông tuyệt vời trên đôi môi của bạn.

Trang điểm trông tự nhiên cho cô gái tóc vàng

Ảnh minh họa: Brightside

Những cô gái có mái tóc vàng nhẹ có thể trang điểm theo tông màu nhẹ nhàng, chẳng hạn như màu hồng nhẹ nhàng hoặc màu hồng đào. Đối với đôi môi, hãy chọn son môi màu hồng lấp lánh.

Trang điểm tự nhiên cho mái tóc đỏ

Ảnh minh họa: Brightside

Các cô gái tóc đỏ nên tránh các màu xanh lam và tím sáng và ưu tiên cho các tông màu vàng hay pastel. Để hoàn thiện lớp trang điểm tự nhiên của bạn, hãy sử dụng son môi tông màu ấm và phấn má hồng cùng tông màu.

Trang điểm màu nude hoàn hảo

Ảnh minh họa: Brightside

Quy tắc vàng khi trang điểm là điểm nhấn chính phải là môi hoặc mắt. Với cách trang điểm tự nhiên, bạn có thể nhấn vào cả mắt và môi và trông vẻ ngoài của bạn sẽ rất tuyệt.

Theo Brightside