Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện

Làm đẹp 08/05/2022 09:12

Tôi có nên thoa phấn mắt không? Tôi nên dùng màu son nào: đỏ cổ điển hay hồng nude? Trang điểm đậm không thích hợp với công việc nhưng chỉ cần chuốt mascara là đủ nhỉ? Đây là những câu hỏi mà phụ nữ tự hỏi bản thân mỗi ngày khi chải chuốt trước khi bước ra ngoài. Vẻ ngoài đẹp tự nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu của chị em và cách trang điểm như vậy lại không hề khó.

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những bí quyết trang điểm để giúp bạn có được vẻ ngoài hoàn hảo tự nhiên.

Màu da hoàn hảo

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Brightside

Để làm đều màu da của bạn, hãy sử dụng kem nền, phấn phủ và kem che khuyết điểm. Chỉ cần nhớ một quy tắc: không thoa kem nền tối hơn màu da để khiến bạn trông như bị rám nắng. Ngoài ra, hãy nhớ chọn kem che khuyết điểm nhẹ hơn tông màu kem nền của bạn không quá một tông.

Lông mày dày

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Brightside

Làm cho lông mày của bạn trông đậm nét hơn bằng cách tô chúng bằng phấn đánh mày, bút chì kẻ mày hoặc mascara. Đừng quên rằng màu lông mày của bạn phải phản ánh màu tóc của bạn, những cô gái tóc vàng nên đi với lông mày màu nâu nhạt, trong khi những cô gái ngăm đen được hoan nghênh sử dụng những màu đậm hơn.

Tập trung vào đôi mắt

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Brightside

Làm nổi bật đôi mắt của bạn với bút kẻ mắt màu nâu nhạt, hoặc thoa một chút phấn mắt màu nâu ở chân mi. Sau đó, kết hợp thêm một đường kẻ mắt đầy thu hút. Phủ một lớp màu bóng trung tính nhẹ lên mí mắt và sử dụng mascara màu nâu hoặc đen để làm nổi bật lông mi của bạn.

Má hồng tinh tế

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Brightside

Má hồng màu be thường được coi là má hồng trông tự nhiên nhất. Cũng có một mẹo hay khi bạn đánh má hồng ở một bên cổ của bạn. Chỉ cần nhớ: bạn nên thoa phấn má hồng lên những vùng nổi bật khi bạn cười.

Đôi môi tươi sáng

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Brightside

Ngay cả khi muốn có một vẻ ngoài tự nhiên, đừng quên đôi môi của bạn. Chọn son môi hoặc son bóng có tông màu nóng và dùng ngón tay thoa lên để lớp trang điểm trông tự nhiên hơn.

Trang điểm hoàn hảo cho nước da ngăm đen

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Brightside

Những bạn gái có mái tóc sẫm màu có thể dùng eyeliner đen để trang điểm trông thật tự nhiên. Son bóng anh đào bán trong suốt sẽ trông tuyệt vời trên đôi môi của bạn.

Trang điểm trông tự nhiên cho cô gái tóc vàng

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Brightside

Những cô gái có mái tóc vàng nhẹ có thể trang điểm theo tông màu nhẹ nhàng, chẳng hạn như màu hồng nhẹ nhàng hoặc màu hồng đào. Đối với đôi môi, hãy chọn son môi màu hồng lấp lánh.

Trang điểm tự nhiên cho mái tóc đỏ

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Brightside

Các cô gái tóc đỏ nên tránh các màu xanh lam và tím sáng và ưu tiên cho các tông màu vàng hay pastel. Để hoàn thiện lớp trang điểm tự nhiên của bạn, hãy sử dụng son môi tông màu ấm và phấn má hồng cùng tông màu.

Trang điểm màu nude hoàn hảo

Make up tông tự nhiên vừa đơn giản lại hút ánh nhìn với những thủ thuật nho nhỏ nàng nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Brightside

Quy tắc vàng khi trang điểm là điểm nhấn chính phải là môi hoặc mắt. Với cách trang điểm tự nhiên, bạn có thể nhấn vào cả mắt và môi và trông vẻ ngoài của bạn sẽ rất tuyệt.

Theo Brightside

Lấy lại tuổi xuân nhờ MẸO VẶT làm ĐẢO NGƯỢC tình trạng tóc bạc ?

Lấy lại tuổi xuân nhờ MẸO VẶT làm ĐẢO NGƯỢC tình trạng tóc bạc ?

Căng thẳng và rụng tóc có mối liên hệ với nhau, thậm chí có thể khiến tóc bạc đi. Tóc khỏe và bóng mượt là dấu hiệu của sự trẻ trung và sức khỏe tổng thể tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết makeup Makeup tự nhiên cách trang điểm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới