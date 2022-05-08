Đây là những mẹo hiệu quả nhất mà ông bà của chúng ta đã sử dụng để làm cho làn da của họ trông hoàn hảo.

Cho đến ngày nay, không ai đã khám phá ra phương thuốc phổ quát để chữa lành làn da của bạn một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, có một số phương pháp điều trị tự nhiên thực sự hiệu quả có thể giúp bạn có được làn da sáng và khỏe mạnh mà không cần sử dụng bất kỳ biện pháp hóa học hoặc phẫu thuật nào.

Nghệ có thể giúp giảm thiểu quầng thâm dưới mắt của bạn bằng cách tạo ra các tác dụng chống oxy hóa và chống viêm trên da của bạn. Dưới đây là cách làm mặt nạ để loại bỏ quầng thâm :

Lấy 2 thìa cà phê bột nghệ và 2 thìa cà phê nước ép dứa trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp lên vùng bên dưới mắt và để trong khoảng 10 phút. Lau sạch bằng vải mềm. Lặp lại quy trình mỗi ngày cho đến khi bạn thấy kết quả khả quan.

Mặt nạ này cũng sẽ giúp vùng da dưới mắt của bạn mịn màng và mềm mại hơn .

2. Bỏng nắng và viêm: quả bơ

Ảnh minh họa: Brightside

Bơ có chứa vitamin A, D và E giúp làm dịu làn da bị cháy nắng, tăng cường sản xuất collagen và giảm viêm da. Mặt nạ bơ được làm theo cách sau:

Lấy một nửa trái cây và nghiền nó bằng nĩa. Thêm 2 muỗng canh nước nóng vào bơ và trộn chúng với nhau. Bôi hỗn hợp lên các khu vực bị da ảnh hưởng bằng bàn chải và giữ nó trong 10 phút. Rửa sạch mặt nạ bằng nước ấm.

Nếu bạn có làn da khô hoặc nhạy cảm, bạn nên thêm 1 thìa cà phê mật ong vào mặt nạ này.

3. Trị nám da: khoai tây + nước cốt chanh

Ảnh minh họa: Brightside

Khoai tây chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất thực sự hiệu quả trong việc điều trị da tăng sắc tố, vết thâm và sẹo mụn. Chanh có chứa axit xitric được coi là chất tẩy trắng tự nhiên. Bạn có thể làm mặt nạ sáng da với 2 nguyên liệu này theo cách sau:

Bạn hãy lấy một củ khoai tây, rửa thật sạch, thái miếng nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Cho bã khoai tây vào một cái rây lọc và chắt lấy nước khoai tây. Vắt một quả chanh để lấy nước cốt chanh. Lấy 4 thìa cà phê nước ép khoai tây và 2 thìa cà phê nước cốt chanh và trộn chúng. Thoa hỗn hợp lên các khu vực bị ảnh hưởng bằng bàn chải hoặc bông gòn thành một lớp dày. Sau khi thoa lớp đầu tiên, để khô trong không khí trong vài phút và sử dụng lớp thứ hai và sau đó là lớp thứ ba. Để mặt nạ qua đêm và rửa sạch da bằng nước ấm vào buổi sáng. Lặp lại điều trị mỗi ngày trong một tuần.

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu bạn có làn da khô / nhạy cảm, bạn có thể thêm 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh nước hoa hồng để giữ nước cho các vùng da bị ảnh hưởng.

Nếu bạn có da dầu / da hỗn hợp, bạn có thể thêm 2 muỗng canh bột gạo vào mặt nạ.

Có thể bảo quản hỗn hợp trong tủ lạnh trong 3-4 ngày.

4. Trị mụn: giấm táo

Ảnh minh họa: Brightside

Giấm táo có chứa axit axetic và các nguyên tố vi lượng như kali và magiê. Đó là một chất giải độc mạnh mẽ có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm có thể giúp bạn ngăn chặn các vấn đề về mụn nếu bạn sử dụng loại toner này:

Lấy 1 muỗng canh giấm táo và trộn với 2-3 muỗng canh nước lọc hoặc nước cất. Đắp hỗn hợp lên da bằng một miếng bông sau khi rửa mặt. Chờ cho đến khi hỡn hợp toner này khô. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da khác sau đó. Thoa toner hai lần một ngày hoặc mỗi lần sau khi rửa mặt.

5. Trị sẹo mụn: trà xanh

Ảnh minh họa: Brightside

Trà xanh có chứa phenol có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và mang lại lợi ích trong việc điều trị các mô sẹo. Sử dụng trà xanh sẽ giúp bạn loại bỏ sẹo mụn:

Cho 2 túi trà hoặc 2 muỗng cà phê trà lá nhuyễn vào bát. Đun sôi 500 ml nước rồi đổ ngập trà trong bát. Khi trà được pha xong, hãy lọc lấy túi trà hoặc lá trà ra. Lấy một miếng vải hay mặt nạ giấy mềm và sạch cho vào bát và để dung dịch thấm vào miếng vải. Đặt miếng vải hoặc mặt nạ giấy lên mặt và để trong 5-10 phút. Bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày .

6. Nếp nhăn: dầu ô liu

Ảnh minh họa: Brightside

Dầu ô liu là một nguồn cung cấp vitamin A và E tuyệt vời giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho da và giúp tái tạo tế bào da. Để ngăn chặn quá trình lão hóa, bạn có thể massage chỉ với dầu ô liu hoặc làm hỗn hợp sau:

Lấy một vài giọt dầu ô liu và trộn chúng với một vài giọt mật ong và glycerin. Massage hỗn hợp lên da hai lần một ngày .

Để ngăn ngừa và giảm nếp nhăn, bạn cũng có thể massage da với dầu dừa, dầu emu, dầu hạnh nhân hoặc dầu vitamin E.

7. Lỗ chân lông bị tắc nghẽn: muối biển + mật ong

Muối biển chứa rất nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng như magiê, canxi, natri và kali, đó là lý do tại sao nó có thể giúp cân bằng sản xuất dầu, loại bỏ tế bào da chết và tăng tốc độ tái tạo của chúng.

Ảnh minh họa: Brightside

Dưới đây là cách tự làm mặt nạ tẩy tế bào chết bằng muối biển tại nhà:

Trộn 2 thìa cà phê muối biển với 4 thìa cà phê mật ong nguyên chất. Thoa đều hỗn hợp lên da sạch và chà xát nhẹ nhàng. Để hỗn hợp trên mặt trong 15 phút, sau đó rửa sạch. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết vài lần một tuần .

Lô hội cho làn da hoàn mỹ

Nha đam rất giàu vitamin C, E, beta-carotene và các enzym tự nhiên có tác dụng nuôi dưỡng và chống lão hóa. Nó có thể dưỡng ẩm hoàn hảo cho làn da của bạn, khôi phục độ cân bằng pH và tăng cường độ đàn hồi. Nha đam còn có tác dụng trị mụn và sẹo.

Ảnh minh họa: Brightside

Có rất nhiều cách để sử dụng nha đam để có được làn da hoàn hảo:

Sữa rửa mặt: Lấy nước ép lô hội và thêm một ít mật ong vào. Sau đó thoa hỗn hợp lên mặt và dùng bông tẩy trang làm sạch. Tẩy tế bào chết: Lấy một lá nha đam và thêm một ít bột gạo hoặc đường vào đó. Chà xát mặt trong 1-2 phút và rửa sạch bằng nước sau khi thực hiện. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết 2-3 lần một tuần. Toner: Chiết xuất nước ép từ lá nha đam, thêm 2 muỗng canh nước hoa hồng và 2 muỗng canh nước khoáng và trộn đều các thành phần. Đổ hỗn hợp vào một bình xịt rỗng và sử dụng khi cần thiết. Mặt nạ: Lấy 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh nước ép nha đam, 1 muỗng canh nước hoa hồng và trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Bôi hỗn hợp lên các khu vực da bị ảnh hưởng và để nó khô trong không khí trong 15-20 phút. Sau đó, rửa sạch da bằng nước ấm và lau sạch bằng bông gòn.

Theo Brightside