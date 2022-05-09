Thâm mụn bao lâu thì hết?

Vậy thâm mụn có tự khỏi được không? Bao lâu thì hết hoàn toàn? Có cách nào rút ngắn thời gian thâm mụn không? Để giải đáp tất cả những thắc mắc này, chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Chỉ với những hành động nhỏ như nặn mụn, lười bôi kem chống nắng, thức khuya... mà mụn có nguy cơ cao để lại các vết thâm xấu xí. Điều này khiến nhiều bạn trẻ mất tự tin, ngại giao tiếp với những người xung quanh.

Thâm mụn có thể gặp ở mọi loại da nhưng phổ biến hơn ở người có làn da tối màu hoặc thực hiện một số hành động gây hại cho da khi bị mụn như:

Thâm mụn là tình trạng xuất hiện những đốm đen tối màu hơn so với vùng xung quanh sau khi mụn biến mất. Đây là phản ứng chữa lành tự nhiên sau khi da bị viêm như mụn. Các tế bào sản xuất quá nhiều các hắc sắc tố.

Trị thâm mụn sai cách

Da mụn vốn dĩ nhạy cảm hơn bình thường nên chỉ với những thay đổi nhỏ trong khi trị mụn như chế độ ăn uống (đồ ăn cay nóng, chứa nhiều dầu mỡ, rượu bia), yếu tố môi trường như (ánh sáng mặt trời, khói bụi, hóa chất...)... có thể khiến mụn tái đi tái lại nhiều lần.

Bên cạnh đó nếu không lựa chọn được sản phẩm trị mụn phù hợp với tình trạng của mình có thể khiến da trở nên kích ứng, mụn trở nên dày và nhiều hơn.

Do đó, khi da xuất hiện nhiều mụn, bạn nên đi thăm khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị đúng đắn.

Nặn mụn không đúng cách

Nguyên nhân thường gặp nhất gây thâm mụn là tự ý nặn mụn. Cảm giác ngứa ngáy tại vị trí bị mụn khiến bạn muốn nặn mụn ngay lập tức. Trong khi đó, các loại mụn cần đến 7-14 ngày để phát triển. Tư ký nặn mụn khi mụn chưa chuyển sang giai đoạn chín nhân sẽ làm gián đoạn quá trình chữa lành tự nhiên của da khiến vùng da bị tổn thương, xuất hiện các đốm tối màu sao với da xung quanh.

Skincare sai cách

Việc skincare mỗi ngày đã trở thành thói quen của hầu hết các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chăm sóc da đúng cách, lựa chọn những sản phẩm phù hợp.

Sau mỗi lần trang điểm nếu không cẩn thận có thể tẩy trang không sạch, điều này khiến thâm sau khi bị mụn.

Đọc chi tiết: Các bước chăm sóc da mụn thâm đúng chuẩn

Da mụn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời

Ánh sáng mặt trời kích thích da sản sinh ra các hắc sắc tố melanin nên những vùng da tiếp xúc thường có màu sẫm hơn thông thường.

Trong khi đó da mụn trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời, nếu không được che chắn cẩn thận sẽ dễ dàng để lại thâm sau khi mụn hết.

Một số nguyên nhân khác

Ngoài những lý do chính ở trên, còn một số nguyên nhân khác cũng khiến bạn bị thâm mụn như:

Thường xuyên sử dụng đồ ăn cay nóng, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, uống nhiều rượu bia.

Thói quen thức khuya.

Tâm lý căng thẳng, suy nghĩ nhiều.

Thâm mụn có tự hết được không?

Mụn xuất hiện đột ngột trên da nhưng thực chất cần đến 7 - 14 ngày để hình thành và phát triển mụn. Sau 14 ngày bạn sẽ thấy mụn ở trên da và dần dần được loại bỏ. Các vết thâm chính là kết thúc của mụn.

Thật tốt là thâm mụn có thể tự biến mất theo thời gian mà không cần tác động bất cứ điều gì đến nó. Tuy nhiên thời gian hết tham mụn ở mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.

Thâm mụn bao lâu thì hết?

Để vết thâm mờ đi cần khoảng 2 - 6 tuần, tuy nhiên con số này lớn hơn để thâm mụn biến mất hoàn toàn khỏi da, từ 6 tháng - 2 năm. Độ nhanh hay chậm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Cách chăm sóc da mụn: Bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường sẽ giúp các vết thâm mụn nhạt màu hơn. Ngược lại nếu chăm sóc da thâm mụn không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho mụn phát triển, thời gian phục hồi thâm mụn càng lâu.

Bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường sẽ giúp các vết thâm mụn nhạt màu hơn. Ngược lại nếu chăm sóc da thâm mụn không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho mụn phát triển, thời gian phục hồi thâm mụn càng lâu. Độ đậm nhạt của vết thâm so với những vùng da xung quanh: Sự chênh lệch của vết thâm với màu da tự nhiên của bạn càng nhiều thì thời gian cần để vết thâm tự hết càng kéo dài.

Sự chênh lệch của vết thâm với màu da tự nhiên của bạn càng nhiều thì thời gian cần để vết thâm tự hết càng kéo dài. Mức độ nông sâu của thâm mụn: Với trường hợp thâm mụn nhẹ, diện tích nhỏ, mới xuất hiện thâm mụn ở tầng thượng bì và được chăm sóc cẩn thận thì chỉ sau khoảng 1 - 3 tháng là thâm sau mụn sẽ biến mất hoàn toàn. Còn thâm mụn ở mức độ nặng như mụn bọc, mụn mủ viêm cùng với diện tích rộng thì thời gian để hết thâm mụn kéo dài lên đến nhiều năm.

Cách cải thiện nhanh chóng tình trạng thâm mụn

Nếu để thâm mụn tự hết thì phải mất một khoảng thời gian dài, trong khi đó có nhiều cách cải thiện khác nhau để hết thâm mụn nhanh chóng như dùng thảo dược tự nhiên, sử dụng kem bôi sahemul, thực hiện phương pháp thẩm mỹ...

Trị thâm mụn bằng thảo dược thiên nhiên

Các thảo dược tự nhiên như cà chua, mật ong, dầu dừa, nghệ... được chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng thâm mụn. Bởi chúng chứa nhiều hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn...

Mật ong

Mật ong chứa polyphenol - đây là chất chống oxy hóa mạnh, kháng viêm, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV cho da trắng sáng và mờ thâm sẹo.

Mật ong là nguyên liệu dễ kiếm mà giá thành rẻ, cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản như sau:

Rửa sạch vùng da mụn bằng sữa rửa mặt, sau đó thoa đều một lớp mỏng mật ong lên.

Massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút cho tinh chất thấm đều và sâu vào da.

Rửa lại bằng nước sạch.

Thực hiện đều đặn mỗi tuần 3 lần để được hiệu quả tốt nhất. Nhưng bạn không được lạm dụng do mật ong có tính nóng, dễ gây nổi mụn trên da.

Cà chua

Cà chua được biết đến từ lâu nhờ có nhiều lợi ích cho làn da. Trong loại quả này chứa vitamin C có tác dụng kích thích sản sinh collagen giúp làm mờ thâm mụn cho làn da căng bóng, mịn màng. Ngoài ra, cà chua còn làm dịu các tổn thương do mụn, loại bỏ tế bào chết, chống lão hóa sớm, cung cấp độ ẩm cho da...

Cách thực hiện đơn giản như sau:

Rửa sạch cà chua, gọt vỏ, thái nhỏ rồi đem xay nhuyễn.

Rửa sạch da mặt, loại bỏ tế bào chết rồi đắp mặt nạ nguyên chất cà chua lên mặt.

Massage nhẹ nhàng, giữ trong khoảng 10-15 phút. Sau đó, rửa sạch lại bằng nước mát.

Thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp giảm thâm mụn nhanh chóng.

Dầu dừa

Với hàm lượng lớn acid béo medium-chain có đặc tính ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, dầu dừa được đánh giá cao trong việc trị thâm mụn giúp làm sáng và đều màu da. Bên cạnh đó, một số hoạt chất khác như acid lauric, acid myristic, vitamin E tocotrienol... có tác dụng chống oxy hóa, dưỡng ẩm cho da cũng ức chế hình thành và phát triển của mụn thâm.

Bạn có thể sử dụng dầu dừa nguyên chất bằng cách bôi một lớp mỏng lên mặt và massage trong vòng 3 phút. Sau đó để da nghỉ trong 20 phút cho dưỡng chất thấm sâu xuống lớp dưới của da. Rửa lại 2 lần lần lượt bằng nước ấm và nước lạnh để giảm thâm mụn.

Chú ý là dầu dừa có thể gây bít tắc lỗ chân lông do đó cần làm sạch da thật kỹ sau khi sử dụng, nhất là với làn da dầu.

Sử dụng kem bôi mụn Sahemul

Một trong những cách để giảm thâm mụn hiệu quả được các chị em ưu tiên sử dụng là các sản phẩm kem bôi ngoài da, trong đó nổi bật là Sahemul. Sản phẩm giúp giảm thâm mụn nhanh chóng, bạn có thể cảm nhận tác dụng rõ rệt trên da chỉ sau 1 - 2 tuần sử dụng. Để đạt được hiệu quả như vậy, các nhà nghiên cứu đã kết hợp hoàn hảo 4 tinh chất trong trị thâm mụn là AHA, BHA, sepicontrol A5 và Kojic dipalmate.

AHA, BHA: Bộ đôi giúp tẩy tế bào chết, quét sạch lớp sừng khô ráp, thẫm màu. Đồng thời lọc sạch bụi bẩn và bã nhờn trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp dưỡng chất được hấp thu sâu vào da cho làn da căng mịn và đều màu.

Bộ đôi giúp tẩy tế bào chết, quét sạch lớp sừng khô ráp, thẫm màu. Đồng thời lọc sạch bụi bẩn và bã nhờn trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp dưỡng chất được hấp thu sâu vào da cho làn da căng mịn và đều màu. Sepicontrol A5: Có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm, ức chế quá trình tổng hợp và bài tiết bã nhờn. Từ đó ngăn ngừa mụn tái phát.

Có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm, ức chế quá trình tổng hợp và bài tiết bã nhờn. Từ đó ngăn ngừa mụn tái phát. Kojic dipalmate: Là hoạt chất có nguồn gốc từ tự nhiên được sử dụng trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm với công dụng ức chế enzyme tyrosinase làm giảm tổng hợp sắc tố melanin, giảm thâm mụn hiệu quả.

Kem ngừa thâm mụn Sahemul còn chứa hơn chục thành phần khác tạo lên ưu điểm:

Dưỡng da, làm mờ các vết thâm, sẹo do mụn trên da.

Ngăn ngừa và làm giảm nhiều loại mụn (như mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn viêm, mụn bọc...).

Làm thoáng lỗ chân lông.

Thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi da bị tổn thương do mụn, cho làn da mềm mại, khoẻ mạnh hơn.

Sản phẩm an toàn với mọi loại da, sử dụng không cần kê đơn, mụn viêm có thể khô cồi sau 1-2 ngày sử dụng, vết thâm mờ dần sau 1 tuần sử dụng.

Xem thêm: 9 thành phần trị thâm mụn trong các loại kem trị thâm mụn hiệu quả

Phương pháp thẩm mỹ

Một trong những cách để cải thiện thâm mụn được các chị em sử dụng là các phương pháp thẩm mỹ, bao gồm lăn kim, laser... Sau khi thực hiện các lộ trình chăm sóc da chuyên sâu, tình trạng thâm mụn sẽ được cải thiện dần.

Lăn kim

Phương pháp lăn kim tạo ra các tổn thương siêu nhỏ ở trên da giúp kích thích tái tạo collagen. Nhờ cơ chế tự làm lành các thương tổn, vùng da được lăn kim sẽ nhanh chóng tăng sinh các tế bào mới, cải thiện các vấn đề về da như thâm mụn, sẹo da, rạn da...

Chú ý rằng lăn kim không được sử dụng ở những người bị bệnh lý về da như vảy nến, viêm da cơ địa, dày sừng do nguy cơ gây lan rộng các tổn thương khiến tình trạng bệnh thêm tồi tệ hơn.

Laser

Sử dụng laser là phương pháp hiện đại và mang hiệu quả cao trong điều trị thâm mụn. Các tia laser chiếu xuống da đi sâu tận các lớp bên trong da, phá vỡ cấu trúc các hắc sắc tố da nên cải thiện tình trạng thâm sau mụn.

Hiện nay có 4 loại laser được sử dụng là laser Gemini, Fraxel, ruby Q-switched, Q-Switched Medlite. Tùy thuộc vào mỗi loại, cường độ tia laser và tình trạng mụn da mà lộ trình thực hiện ở mỗi người là khác nhau.

Ngoài 2 phương pháp thẩm mỹ trên, bạn cũng có thể thực hiện biện pháp khác như peel da để trị thâm mụn.

Thâm mụn có thể tự khỏi mà không cần tác động bất cứ biện pháp nào, nhưng thời gian để các vết thâm biến mất hoàn toàn tương đối dài. Vì vậy nhiều phương pháp rút ngắn thời gian được các chị em thường xuyên sử dụng. Tùy thuộc vào tình trạng da mụn của mình, bạn cần lựa chọn phương pháp thích hợp để tránh tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn.