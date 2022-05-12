Chỉ số chống nắng càng cao càng tốt: Liệu có đúng không?

Đúng là chỉ số chống tia cực tím (SPF) của kem chống nắng càng cao thì tác dụng cản nắng càng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng tần suất tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể tăng lên mà bạn không hề hay biết nếu không để ý.

Khi có nhiều sản phẩm có hệ số chống tia cực tím từ 50 trở lên được tung ra, nhiều người muốn chọn một sản phẩm có hệ số cản tia cực tím cao nhất nếu có thể. Tuy nhiên, sau khi thoa kem chống nắng có chỉ số ngăn chặn cao như thế này, bạn có thể vô tình ra nắng thường xuyên hơn. Khi cảm thấy an tâm khi nghĩ rằng tôi đã thoa kem chống nắng đủ rồi và nỗi lo về tia UV giảm đi.

Kem chống nắng phải luôn được thoa bất kể thời tiết nào. Điều này là do tia UV có thể tiếp xúc với da bạn ở bất kỳ thời tiết nào.

Mọi người đềi rất dễ mất cảnh giác vì chúng ta không biết chính xác hệ số chống tia cực tím có nghĩa là gì. Như nhiều người nghĩ, một sản phẩm có SPF 30 có hiệu quả gấp đôi so với một sản phẩm có SPF 15. Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ, kem chống nắng có chỉ số SPF 15 ngăn chặn được 93% tia UV, trong khi kem chống nắng có chỉ số SPF 30 ngăn chặn được 97%. Đó chỉ là sự khác biệt 4%.

Ngoài ra còn có thông tin sai lệch về những gì chúng ta thường biết về kem chống nắng. Ví dụ, có một quan niệm sai lầm về các sản phẩm chống năng có thể dử dụng ở dưới nước. Theo các chuyên gia, thực sự không có loại kem chống nắng nào có khả năng chống thấm nước. Nếu ra nhiều mồ hôi hoặc xuống nước, đồng nghĩa với việc bạn phải thoa lại kem chống nắng.

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là kem chống nắng dạng lotion hiệu quả hơn kem chống nắng dạng xịt. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng cách, hiệu quả là như nhau, không phụ thuộc vào loại kem chống nắng dạng xịt, dạng lotion hay dạng dầu. Tuy nhiên, kem chống nắng dạng xịt có thể không hiệu quả ở chỗ khó thoa đều nên sau khi xịt cần tán hoặc vỗ đều bằng tay.

Vì vậy, những điều quan trọng mà người tiêu dùng nên cân nhắc khi mua kem chống nắng là gì? Bạn nên tìm kiếm các sản phẩm có phổ rộng. Nói cách khác, đó phải là sản phẩm có thể ngăn chặn cả tia cực tím bước sóng dài (UVA) gây ra nếp nhăn và tàn nhang và tia cực tím bước sóng trung bình (UVB) gây bỏng da. Cả hai tia UV này đều phải bị chặn vì nó có thể gây ung thư da về lâu dài.

Nên chọn sản phẩm có chỉ số chống tia cực tím từ 30 trở lên. Nghĩa là nếu da không tiếp xúc với nước thì có thể cản nắng từ 40 đến 80 phút. Tuy nhiên, nó phải được bôi lại sau khi bạn tiếp xúc với nước hoặc đổ mồ hôi nhiều.

Bạn nên nhớ rằng mục đích cuối cùng của việc thoa kem chống nắng là ngăn ngừa ung thư da. Nói cách khác, cần thoa kem chống nắng cẩn thận ở cả những vùng da thường bị bỏ qua như môi, mí mắt, vành tai. Ngoài việc thoa kem chống nắng, bạn cũng nên tuân thủ các quy tắc về lối sống như tránh các hoạt động ngoài trời khi có ánh nắng mạnh.

(Theo Kormedi)